ChatGPT wygenerował piosenkę w stylu Nicka Cave'a, co spotkało się z ostrą krytyką tego wokalisty i autora tekstów - stwierdził on, że sztuczna inteligencja nie może stworzyć prawdziwego utworu, bo te „powstają tylko z cierpienia".

Nick Cave nie jest pod wrażeniem możliwości ChatGPT

ChatGPT potrafi wiele, choć ma też swoje ograniczenia. Odpowie na wiele pytań, napisze przemówienie, eseje, odrobi prace domowe (co spotyka się z trwogą chociażby wśród nowojorskich szkół) i, jak się okazuje, napisze również piosenkę w stylu wybranego piosenkarza. Do Nicka Cave'a, australijskiego muzyka, znanego przede wszystkim z występów w zespole Nick Cave and the Bad Seeds, trafił tekst piosenki wysłany przez jego fana o imieniu Mark. Wokalista skrytykował powstały utwór, wygenerowany przez chatbota OpenAI na podstawie jego twórczości.

Początek piosenki wygenerowanej przez ChatGPT w stylu Nicka Cave'a wygląda tak:

In the depths of the night, I hear a call

A voice that echoes, through the hall

It’s a siren’s song, that pulls me in

Takes me to a place, where I can’t begin

Chorus:

I am the sinner, I am the saint

I am the darkness, I am the light

I am the hunter, I am the prey

I am the devil, I am the savior

Australijski muzyk podziękował Markowi, acz dodał też: „Z całą miłością i szacunkiem na świecie, ta piosenka to bzdury, groteskowa kpina z tego, co to znaczy być człowiekiem, i cóż, nie bardzo mi się to podoba”.

ChatGPT może być w stanie napisać przemówienie, esej, kazanie lub nekrolog, ale nie może stworzyć prawdziwej piosenki… Pieśni powstają z cierpienia, przez co rozumiem, że opierają się na złożonej, wewnętrznej ludzkiej walce o stworzenie i, o ile mi wiadomo, algorytmy nie czują.

ChatGPT to tylko naśladowanie i brak mu autentyczności

Jak zauważa Cave w swoim poście na blogu, jedną z mocnych stron ChatGPT jest jego elastyczność: bot jest w stanie pisać w szerokiej gamie stylów. Ale jest on ograniczony w inny sposób. Na przykład ma tendencję do potwierdzania niepoprawnych informacji jako faktów i ma skłonność do powtarzania uprzedzeń społecznych znalezionych w danych szkoleniowych.

Co więcej, Nick Cave stwierdził też, iż „sztuczna inteligencja może tylko naśladować transcendentną podróż artysty, który na zawsze zmaga się z własnymi niedociągnięciami".

Melancholijna rola ChatGPT polega na tym, że jest przeznaczony do naśladowania i nigdy nie może mieć autentycznego ludzkiego doświadczenia, bez względu na to, jak zdewaluowane i nieistotne może stać się ludzkie doświadczenie z czasem.

Zgadzacie się z australijskim wokalistą? Dajcie znać w komentarzach!

Źródło: theredhandfiles.com