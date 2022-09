Misja Artemis 1 próbuje wystartować w stronę Księżyca do niemal miesiąca. Ostatni wrześniowy termin jeszcze nie został oficjalnie odwołany, ale NASA zwija manatki do doku. Co jest powodem i kiedy należy spodziewać się kolejnej próby?

Najnowsze wieści z Centrum Kosmicznego Kennedy’ego nie budzą nadziei na rychły start misji Artemis 1:

rozwiń

NASA rezygnuje z przygotowań do wtorkowego startu i przygotowuje się do wycofania Space Launch System i statku Orion z powrotem do doku.

Dlaczego NASA rezygnuje z wrześniowego terminu startu misji Artemis?

Oficjalnie NASA jeszcze nie porzuciła planów startu 27 września br. Rozpoczęły się jednak przygotowania do odwrotu i oficjalnej decyzji należy spodziewać się w niedzielę wieczorem lub poniedziałek rano. Inżynierowie NASA dają sobie w ten sposób czas na analizę najbardziej prawdopodobnych danych meteorologicznych. Przeszkodą, która jest zdolna uziemić Artemis jest bowiem ten koleżka:

Burza tropikalna Ian, Źródło: CNN

Jest to burza tropikalna o imieniu Ian, która przemieszcza się ku Florydzie przez wschodnią część Zatoki Meksykańskiej. We wtorek lub środę stanie się huraganem, ponieważ spotka się z zimnym frontem, nadciągającym z północy.

Połączenie tych czynników pogodowych pozwoli we wtorek zwiększyć szanse na deszcz na dużej części półwyspu Florydy, w tym na obszarze Cape Canaveral. Przewiduje się, że opady deszczu i burze będą liczne i powszechne w całym regionie. Tropikalne sztormowe wiatry od Iana mogą również nadejść już we wtorek wieczorem przez centralną Florydę.

- meteorolog CNN Haley Brink.

Jakie są szanse na kolejną próbę startu Artemis 1?

Obecne okno startowe zamyka się 4 października. NASA może więc wykorzystać zapasowy termin ustalony na 2 października. Jeśli jednak SLS powróci do doku, to jej ponowne umieszczenie na platformie startowej może nie być priorytetem.

Amerykańskie media podkreślają, że prognozy dla huraganu Ian wywołały status HURCON V we wszystkich bazach lotniczych w regionie Florydy. Zapowiada się więc, że wojsko będzie odpowiadać w najbliższych dniach za bezpieczeństwo publiczne. Jeśli status ten potrwa do 2 października, to nie NASA będzie decydowała co i kiedy wystartuje z Centrum Kosmicznego Kennedy’ego w interesującym misję Artemis terminie.

Źródła: NASA, Centrum Kosmiczne Kennedy'ego, CNN