Misja Artemis wystartuje w stronę Księżyca już za tydzień. Przy tej okazji NASA wskazała miejsce planowanych lądowań załogowych. Dlaczego wybrano okolice bieguna południowego i jakie są szanse, że nie będzie to jednorazowy cel księżycowych ekspedycji?

Jak będzie przebiegać misja Artemis?

Misja Artemis wystartuje w stronę Księżyca już za tydzień. Odpowiednie okno startowe dla pierwszego lotu z udziałem rakiety Space Launch System otworzy się 28. sierpnia 2022 r. Tym razem statek Orion okrąży Księżyc, po czym powróci na Ziemię. Jeśli podróż przebiegnie zgodnie z planem, już za rok w podobnej wycieczce wezmą udział ludzie. Powodzenie tych dwóch etapów będzie oznaczało zielone światło dla misji Artemis III i lądowania człowieka na Księżycu.

Gdzie wyląduje misja Artemis III?

Będzie to wielki powrót na srebrny glob, ale w przeciwieństwie do misji Apollo, wizyta astronautów NASA na Księżycu będzie miała dłuższą perspektywę. Oprócz standardowej eksploatacji, rozpoczną oni tworzenie stałej bazy lotniskowej i badawczej. Najlepszym do tego celu miejscem okazały się okolice południowego bieguna Księżyca, a dokładnie obszar na południe od szóstego stopnia południowego równoleżnika księżycowego.

Za tą lokalizacją przemawiają:

warunki oświetleniowe

bogactwo dostępnych zasobów

dotychczas nieeksplorowany materiał księżycowy.

Według znawców srebrnego globu są to czynniki, które sprzyjają długofalowej obecności człowieka, a w krótkiej perspektywie pozwolą zdobyć istotne dane badawcze.

W rejonie bieguna południowego można liczyć na energię słoneczną dzięki rejonom stale oświetlonym przez 6,5 dnia, a jednocześnie wykorzystywać pobliskie tereny zacienione do spacerów kosmicznych. Z danych obserwacyjnych, pozyskanych przez Lunar Reconnaissance Orbiter wynika, że tą część Księżyca charakteryzuje najstarsza geologicznie powierzchnia oraz występuje tam lód wodny.

Opracowanie planu eksploracji Układu Słonecznego oznacza nauczenie się, jak korzystać z dostępnych nam zasobów, jednocześnie zachowując ich naukową integralność. Lunarny lód wodny jest cenny z naukowego punktu widzenia, a także jako zasób, ponieważ z niego możemy wydobywać tlen i wodór do systemów podtrzymywania życia i paliwa

- wyjaśnia Jacob Bleacher, główny naukowiec ds. eksploracji NASA.

Dlaczego NASA rozważa aż 13 lądowisk na Księżycu?

Misja Artemis III wystartuje najwcześniej w 2025 roku i w wytypowanym obszarze rozważanych jest aż 13 dogodnych lądowisk.

Każdy z rejonów tworzy obszar o powierzchni około 225 km2 i uwzględnia obszar bezpiecznego lądowania o promieniu 100 metrów. Kluczowe dla ich wyznaczania były warunki topograficzne i oświetleniowe. Odpowiadają one możliwościom rakiety Space Launch System, statku kosmicznego Orion i systemu lądowania dostaranemu przez SpaceX.

Okolice księżycowego bieguna południowego z oznaczonymi kandydatami na miejsce lądowania misji Artemis III. Żródło: NASA

Wskazane miejsca, chociaż dobrze przemyślane, NASA traktuje jako lokalizacje robocze, które mogą zostać wykluczone ze względów technicznych. Sumarycznie, wszyscy kandydaci dostarczają okazji do lądowań przez cały rok, ale nie wszystkie miejsca są pod tym względem identycznie elastyczne. Dlatego najlepsza lokalizacja zostanie wskazana dopiero po konsultacjach naukowych i określeniu dat okna startowego dla misji Artemis III.

