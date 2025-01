Nie tylko TikTok. USA blokują kolejne aplikacje

Stany Zjednoczone od lat walczą z chińskimi firmami. Nie tylko na froncie technologicznym, ale również na płaszczyźnie popularnych aplikacji. Na początku 2024 roku rząd USA podjął działania ograniczające działanie firm z ChRL na terenie ich kraju. Dzisiaj widzimy tego efekty.

Podczas gdy zamknięcie jednej z najczęściej używanych aplikacji społecznościowych w Ameryce - TikTok - jest sygnalizowane w wielu miejscach w Internecie, to zdecydowanie mniej się mówi o innych aplikacjach należących do spółek macierzystych ByteDance. Z bardziej popularnych tytułów możemy wyróżnić aplikacje do edycji wideo CapCut, a z gier tytuł należący do gigantycznej, amerykańskiej franczyzy, czyli Marvel Snap. Zacznijmy jednak po kolei.

CapCut – Prosty edytor wideo od ByteDance

rozwiń

CapCut to bezpłatna aplikacja do edycji wideo, która pozwala użytkownikom szybko zamienić filmy ze smartfonów w treści o jakości profesjonalnej. Jej przyjazne dla użytkownika funkcje obejmują takie funkcje jak, przycinanie, regulacja prędkości, odwrócenia, montaż muzyki, naklejki, oddawanie napisów i wiele więcej. Program powstał w odpowiedzi na potrzeby młodych ludzi – Prosty i łatwy montaż wideo, z możliwością pracy online, w systemie Windows i na platformach mobilnych. CapCut wyróżnia się narzędziami do ulepszania filmów nie tylko na TikToka, Facebooka czy Instagrama, ale także na YouTube, zapewniając wystarczająco dopracowane i profesjonalne efekty.

Marvel Snap – Karciarka (z mikropłatnościami) od amerykańskiego studia

Gra karciana osadzona w uniwersum Marvela jest rozwijana przez Second Dinner z siedzibą w Kalifornii. Wobec tego jak dostała się pod sankcyjny topór? Otóż tytuł został wydany przez Nuverse, firmę należącą do ByteDance. W związku z tym Marvel Snap podlega temu samemu nakazowi blokady.

rozwiń

W oświadczeniu na X, Second Dinner określił zamknięcie czymś zaskakującym i napisał następujące oświadczenie:

Marvel Snap nigdzie się nie wybiera. Aktywnie pracujemy nad tym, aby gra została udostępniona tak szybko, jak to możliwe i poinformujemy Cię, gdy będziemy mieli więcej do przekazania.

Aplikacji sankcjonowanych jest więcej. Jak długo będą na cenzurowanym?

Produkcji od ByteDance oraz od firm siostrzanych jest zdecydowanie więcej. Zagraniczni redaktorzy i redaktorki informują o blokadach nałożonych na inne aplikacje. Blokadę otrzymały takie apki jak Lemon8, Gauth, Hypic czy Lark. Z gier natomiast oberwało się również Land of Empires, Mission EVO czy Warhammer 40,000: Lost Crusade. Co ciekawe, prezydent elekt już po zaprzysiężeniu (które odbędzie się 20 stycznia) zamierza się przyjrzeć tej decyzji rządu USA. W tym kontekście intrygująco brzmią plotki o tym, że rozwiązaniem tej kwestii może być wykupienie udziałów w chińskiej firmie przez Elona Muska. Czas pokaże, w jakim stopniu Donald Trump podejdzie do tego tematu.

Źródło: WIERD, Influencer MarketingHub, Forbes, Mint, Just Jared, The Verge