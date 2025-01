Uczniowie wykorzystali AI do "rozebrania" koleżanki. Usłyszeli wyrok sądu

Nieletni uczniowie przerobili zdjęcie koleżanki z klasy za pomocą narzędzi AI i opublikowali to w internecie. Sąd Rodzinny w Bydgoszczy podjął już decyzję w ich sprawie. Takich nadużyć jest coraz więcej.

Technologia AI użyta do nieetycznej manipulacji zdjęciem doprowadziła do sądowego wyroku. Aplikacje używające sztucznej inteligencji, które pozwalają na przekształcanie zdjęć kobiet, cieszą się coraz większym zainteresowaniem. W Polsce odnotowano wiele przypadków ich nieodpowiedniego użycia przez młodzież.

W sądzie odpowiadali za rozpowszechnianie pornografii

W Bydgoszczy grupa nastolatków przerobiła zdjęcie swojej koleżanki używając dostępnych w sieci narzędzi do edycji grafik opartych na sztucznej inteligencji. Wstawili jej twarz na fotografię przedstawiającą nagą dziewczynę podczas aktu seksualnego. Dyrektor szkoły, informując policję o zaistniałej sytuacji, uruchomił śledztwo. Policjanci zabezpieczyli zdjęcia umieszczone w internecie i przesłuchali uczniów podejrzanych o użycie AI w takim celu.

Sprawa trafiła na wokandę V Wydziału Rodzinnego i Nieletnich Sądu Rodzinnego w Bydgoszczy tuż przed wakacjami 2024 roku. Przeciwko dwóm uczniom bydgoskiego liceum wszczęto postępowanie na podstawie artykułu 202 Kodeksu Karnego. Dotyczy to zarzutu rozpowszechniania treści pornograficznych. Zgodnie z przepisami, osoba, która produkuje, prezentuje, przechowuje lub posiada materiały pornograficzne, w tym przetworzony wizerunek nieletniego w sytuacji seksualnej, podlega karze grzywny, ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do dwóch lat.

Nieletni autorzy fotograficznej manipulacji teraz usłyszeli wyrok. - Sąd Rodzinny po analizie sprawy, stwierdził, że nieletni wykazują przejawy demoralizacji i za to na podstawie art. 7 pkt. 1 ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich udzielił im upomnienia - przekazał Jarosław Błażejewski, prezes Sądu Rejonowego w Bydgoszczy, cytowany przez “Wyborczą”.

- Nagana to najłagodniejsza kara, jaka mogła spotkać tych chłopaków - komentowali funkcjonariusze, którzy zajmowali się sprawą. - Wiemy, że przeprosili dziewczynę.

Narzędzia AI coraz popularniejsze

Zastosowanie AI do tworzenia nagich zdjęć kobiet stanowi rosnący problem, dotykający także młodszych użytkowników. Graphika, firma specjalizująca się w analizie mediów społecznościowych, przeprowadziła badanie dotyczące popularności takich technologii. Z danych wynika, że we wrześniu 2023 r. strony z narzędziami AI odnotowały 24 miliony wizyt, a liczba linków prowadzących do tych witryn wzrosła o 2400 proc. w 2024 r. Problem z tymi aplikacjami jest również widoczny w Polsce, w tym wśród nieletnich.

