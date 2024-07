Niektórzy dostaną Kingdom Come: Deliverance 2 za darmo. Miły gest

Twórcy Kingdom Come: Deliverance 2 mają gest. Wygląda na to, że niektórzy gracze dostaną nadchodzącą produkcję za darmo w ramach podziękowania za wsparcie.

Oby więcej takich gier. Kingdom Come: Deliverance to gra czeskiego dewelopera Warhorse Studios, która zadebiutowała w 2018 r. Jednak o Kingdom Come: Deliverance było głośno znacznie wcześniej, bowiem w 2014 r. uruchomiono zbiórkę na Kickstarterze (twórcom nie udało się znaleźć wydawcy). Jaki ma to związek z nadchodzącą kontynuacją?

Kingdom Come: Deliverance 2 za darmo dla niektórych graczy

Jeden z graczy, który wspierał finansowo pierwsze dzieło Warhorse Studios, opublikował na Reddit komunikat, jaki podobno dostał od twórców. Oto najważniejszy fragment:

“Ze względu na poziom wsparcia, nadchodzący sequel będzie dla Ciebie darmowy, a my dostarczymy go w dniu premiery za pośrednictwem klucza na ten adres e-mail” - czytamy w wiadomości. Sprawa zaciekawiła redakcję PCGamesN, która postanowiła zweryfikować te doniesienia. I w istocie Kingdom Come: Deliverance 2 będzie darmowe dla wybranych graczy.

"Brzmiało to trochę za dobrze, żeby mogło być prawdą, więc skontaktowaliśmy się bezpośrednio z Warhorse, który natychmiast potwierdził, że tak, Kingdom Come Deliverance 2 będzie darmowe dla graczy, którzy sfinansowali oryginalną grę powyżej pewnego poziomu.” - informuje PCGamesN

O jakim poziomie wsparcia mowa? Tego nie ustalono, lecz wspomniany użytkownik Reddita utrzymuje, że wybrał wtedy opcję “Diuk”, która wiązała się z wpłatą 200 USD/125 GBP na pierwszą grę. Logika podpowiada, że właśnie ten poziom wsparcia oraz wszystkie wyższe zaowocują darmowym Kingdom Come: Deliverance 2. Niemniej nie znamy dokładnej skali rozdawnictwa.

Premiera Kingdom Come: Deliverance 2

A więc kiedy Kingdom Come: Deliverance 2 zadebiutuje? Kontynuacja trafi na rynek jeszcze w tym roku, lecz dokładnej daty nie znamy. Kingdom Come: Deliverance 2 zmierza na PC, PS5 oraz XSX.

Źródło: PCGamesN