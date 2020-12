Fani Little Nightmares mogą mieć powody do radości. Nie tylko ujawniono datę premiery, ale również udostępniono wersję demo.

Little Nightmares 2 - demo dostępne w serwsie Steam

10 grudnia 2020 roku, to wyjątkowo udany dzień dla graczy. Premiera Cyberpunk 2077, League of Legends: Wild Rift, czy chociażby kolejna partia konsoli PlayStation 5, to tylko kilka wydarzeń, które miało miejsce dokładnie dzisiaj. Jak się jednak okazuję, dziesiąty dzień grudnia, może być jeszcze piękniejszy, bowiem od dziś dostępne jest darmowe demo Little Nightmares 2. W demo wcielimy się w postać Mono – głównego protagonistę, który budzi się w nieznanym świecie, aby odkryć tajemnicę chaty Myśliwego.

Little Nightmares 2 -kiedy premiera?

Edycja standardowa gry jest dostępna od dzisiaj w przedsprzedaży w PlayStation Network, Microsoft Store, Steam oraz w serwsie GOG.com. Edycja Digital Deluxe, która zawiera m.in. dodatek "Strych Nomów" jest dostępna we wszystkich wspomnianych wcześniej serwisach, z wyjątkiem Microsoft Store.

Jeśli natomiast wolicie wersję pudełkową, to są one również dostępne w dwóch edycjach - Premierowej oraz Kolekcjonerskiej TV Edition. Edycja TV Edition zawiera m.in. dodatek "Strych Nomów", Maskę Mokujina, pełną ścieżkę dźwiękową, wyjątkową dioramę przedstawiająca postacie Mono i Six, steelbook oraz zestaw naklejek.

Gra zadebiutuję 11 lutego 2021 roku na PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch oraz PC. W przyszłości gra trafi również na konsolę PS5 oraz Xbox Series S/X w ramach darmowej aktualizacji dla posiadaczy gry na PS4, oraz Xbox One.

Źródło: Cenega

