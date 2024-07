Obserwacja Ziemi z kosmosu może dostarczyć niezapomnianych wrażeń. Astronauta Matthew Dominick, spoglądając na Ziemię z pokładu Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (ISS), był świadkiem nietypowego zjawiska, które mogło przypominać czerwone duszki nad naszą planetą.

Międzynarodowa Stacja Kosmiczna (ISS) to laboratorium orbitujące wokół Ziemi, skąd astronauci prowadzą badania i obserwacje naszej planety. Dzięki ISS zdobywamy cenne dane naukowe, które pomagają w monitorowaniu klimatu i zrozumieniu zjawisk zachodzących na Ziemi.

Nietypowe zjawisko nad Ziemią

Nietypowe zjawisko zaobserwowano 3 czerwca, gdy astronauta obserwował burze nad wybrzeżem południowej Afryki.

Nietypowe efekty świetlne to tak naprawdę przejściowe zdarzenia świetlne (TLE), które zwykle występują w górnych warstwach atmosfery, gdy poniżej szaleją pioruny burzowe. Astronauta uchwycił specjalną formę zjawiska, znaną jako czerwone duszki lub świetliste błyski, które występują na wysokościach od 50 do 90 kilometrów.

Czerwony kolor to efekt oddziaływania azotu w atmosferze z ładunkiem elektrycznym, generowanym przez burze. Zorze, oprócz swojego piękna, mogą również świadczyć o obecności fal grawitacji.

NASA próbuje lepiej zrozumieć zjawisko

NASA, dążąc do głębszego zrozumienia mechanizmów leżących u podstaw tych zjawisk, w 2022 roku zainicjowała projekt naukowy Spritacular, zapraszający entuzjastów i amatorów do dzielenia się swoimi zdjęciami zorz na platformie mającej na celu zgromadzenie danych potrzebnych do badań naukowych.

"Ludzie uchwycili cudowne obrazy zorz, które są jednak rozproszone w internecie i często niezauważane przez naukowców," mówi dr Burcu Kosar z NASA’s Goddard Space Flight Center, główny badacz projektu Spritacular, podkreślając rolę tego przedsięwzięcia w budowaniu pierwszej takiej bazy danych dostępnych dla nauki.

Jak donosi IFLScience, inicjatywa ta ma na celu nie tylko pozyskać cenne informacje, ale również zwiększyć świadomość publiczności na temat tych fascynujących, choć ulotnych zjawisk naturalnych.