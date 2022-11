Wczoraj odbył się kolejny pokaz gier niezależnych Nintendo Indie World Showcase. Twórcy zaprezentowali mnóstwo produkcji, z czego niektóre z nich, jak Rogue Legacy 2, trafiły już do sprzedaży.

Indie World Showcase z zapowiedziami gier niezależnych

Podczas listopadowego wydarzenia Nintendo Indie World Showcase zaprezentowano kilkanaście gier niezależnych, które zmierzają na Nintendo Switch w tym roku, jak i kolejnym. Wśród informacji ujawnionych przez Japończyków na uwagę zasługuje między innymi Rogue Legacy 2. Gra do tej pory była dostępna na pecetach oraz konsolach Xbox Series X/S i Xbox One, a od wczoraj w nią mogli zagrać również posiadacze konsoli Nintendo.

W 25-minutowej prezentacji udostępniono również aktualizacje dotyczące wcześniej wydanych tytułów. Pełną transmisję możecie obejrzeć na poniższym materiale:

Jakie gry zapowiedziano podczas Indie World Showcase?

Rogue Legacy 2

Rogue Legacy 2 to gra roguelite wzbogacona o elementy RPG. Każda rozgrywka wygląda inaczej, gdyż świat jest generowany losowo. Gracze mogą wcielić się w poszukiwacza przygód, który eksploruje lokacje, zbiera różne przedmioty oraz walczy z przeciwnikami. Śmierć w grze oznacza, iż przygodę kontynuuje się już jako potomek bohatera, który rozpoczyna swoją podróż od początku. Wersja na Nintendo Switch zawiera aktualizację Fabled Heroes, która dodaje mnóstwo nowej zawartości, w tym dziesiątki nowych podklas i przedmiotów. Gra jest już dostępna i kosztuje ok. 118 zł.

Venba

Akcja gry narracyjnej od studia Visai Games toczy się w latach 80. i skupia się na gotowaniu. Gracz wciela się w hinduską kobietę, która wyemigrowała do Kanady ze swoją rodziną. W grze trzeba gotować różne potrawy, odzyskać utracone przepisy, a także prowadzić rozmowy, by w ten sposób odkryć historię o rodzinie, miłości, stracie i nie tylko. Venba pojawi się na Nintendo Switch wiosną 2023 roku.

A Little to the Left

A Little to the Left to gra logiczna, w której gracze układają przedmioty gospodarstwa domowego w satysfakcjonujące układy. Rozgrywka zawiera ponad 75 łamigłówek, z których mnóstwo ma więcej niż jedno rozwiązanie. Gra jest już dostępna i kosztuje ok. 70 zł.

Blanc

Blanc to kooperacyjna przygoda, w której gracze wcielają się w postaci jelonka oraz wilczycy. Ich celem jest odnalezienie drogi do domu. Co ciekawe, gra jest całkowicie pozbawiona tekstu. Można ją już zamawiać w przedsprzedaży (cena to ok. 70 zł) - premiera została zaplanowana na 14 lutego 2023 r.

Have a Nice Death

Have a Nice Death to roguelike akcji 2D, w którym gracz wciela się w przepracowaną Śmierć, która ma problemy z zatrudnionymi przez siebie osobami. Gra zawiera proceduralnie generowane plansze i pozwala na używanie całego arsenału broni, zaklęć i specjalnych klątw, które pomagają w złapaniu zbuntowanych pracowników. Premiera Have a Nice Death została zaplanowana na 22 marca 2023 roku i jest już dostępna w przedsprzedaży (cena ok. 118 zł).

Sports Story

Sports Story to kontynuacja wydanej w 2017 roku gry Golf Story. W rozgrywce pojawi się ten sam bohater, który spróbuje swoich sił w innych dyscyplinach sportowych, w tym w siatkówce, tenisie ziemnym oraz piłce nożnej. Do tego będzie można też eksplorować świat i wykonywać zadania poboczne, np. chodzić po lochach czy odkrywać skarby. Gra zadebiutuje w grudniu tego roku.

Poza wyżej wymienionymi grami zapowiedziano także kilka innych tytułów, które pojawią się jeszcze w tym roku:

Once Upon a Jester - już dostępna (cena ok. 70 zł),

GOODBYE WORLD - listopad 2022,

Wobbledogs Console Edition - 17.11.2022,

Inscryption - 1.12.2022,

Aka - 15.12.2022.

W 2023 roku natomiast będą miały premierę następujące produkcje:

A Space for the Unbound - 19.01.2023,

ONI : Road to be the Mightiest Oni - 9.03.2023,

Dordogne - wiosna 2023,

Coffee Talk Episode 2: Hibiscus & Butterfly - wiosna 2023,

Storyteller - marzec 2023,

WrestleQuest - maj 2023,

World of Horror - lato 2023,

Desta: The Memories Between,

Botany Manor,

Pepper Grinder,

Curse of the Sea Rats.

Źródło: nintendo, youtube