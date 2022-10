Persona 5: Royal, to (rozbudowana o dodatkową zawartość) piąta część serii jRPG, która zaskarbiła sobie serca wielu fanów na świecie. Absolutnie nie dziwi więc fakt, iż została przeniesiona na kolejne platformy.

Gra japońskiego producenta i dystrybutora gier komputerowych - Atlus Co., Ltd. (należący do firmy SEGA) jest jedną z najlepiej rozpoznawalnych gier jRPG. Tytuł jest doceniany ze względu za swoją wciągającą fabułę, rozbudowaną i ciekawą mechanikę oraz oryginalność wykreowanego świata. Nie dziwi więc fakt, że została przez wielu określona jedną z najlepszych gier. Nie tylko nasz serwis bardzo pozytywnie pisał o Personie 5, również wiele innych serwisów wypowiadało się w superlatywach o tym tytule. Jak można wyczytać na polskiej Wikipedii:

Persona 5 spotkała się z bardzo dobrym odbiorem recenzentów. Średnia na portalu Metacritic wynosi 93/100 na podstawie recenzji 98 krytyków. Otrzymała wyróżnienie dla najlepszej gry RPG podczas gali The Game Awards 2017. Została wysoko oceniona przez polskie serwisy branżowe – Gry-Online, gram.pl oraz Komputer Świat

Choć od samej premiery „podstawki” minęło już ponad pięć lat, a od wersji rozszerzonej ponad dwa, to dopiero teraz (tj. 21 października 2022 roku) gra w wersji rozszerzonej o nową zawartość, ląduje na Xbox Series X i One, PC, PlayStation 5 oraz Nintendo Switch. A co dostajemy w Personie 5 w wersji Royal? Kolejny epizod (semestr) szkolny, który został wypełniony nowymi wątkami fabularnymi, zadaniami, lokacjami oraz interakcjami z (nowymi i starymi) postaciami.

Persona 5 Royal nominowana do „The Game Awards 2020” w kategorii „Best Role Playing”

O czym jest sama gra? Jak możecie przeczytać na stronie naszego serwisu: „Najnowsza część znanej serii jRPG to odświeżenie marki, którego często się nie spotyka. Historia potępionego przez społeczeństwo chłopca wciąga od pierwszych, misternie wykonanych cut-scenek w stylu anime. Wraz z tym młodym człowiekiem chce się poznawać tajemnice magicznego „Metawersu”, infiltrować Pałace budowane na megalomańskich fantazjach dorosłych, walczyć z groteskowymi poczwarami i zacieśniać więzi z rówieśnikami. A do tego dochodzą też elementy zarządzania czasem, który depcze nam po piętach. Przyda się więc i dobra strategia, i taktyka do pojedynczych walk… I popcorn, bo towarzyszyć jej będzie prawdziwie filmowa opowieść.”. Więcej o grze (w wersji podstawowej) dowiecie się z naszej recenzji, autorstwa Jakuba Jakubowicza.

Osobiście chyba muszę znaleźć wolną chwilę i spróbować zagrać w ten tytuł. Choć z gatunkiem jRPG nigdy mi nie było po drodze, to może jednak warto się skusić. A jakie jest Wasze zdanie? Graliście? Chcecie zagrać? Dajcie znać w komentarzach!

Źródło: notebookcheck