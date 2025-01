Za nami oficjalna prezentacja Nintendo Switch 2. Niestety, niee ujawniono jeszcze najważniejszych informacji, takich jak konkretna data premiery, oficjalna specyfikacja, czy cena Nintendo Switch 2. W tej ostatniej kwestii wyręczają nas analitycy.

To, co zobaczyliśmy 16 stycznia to jedynie rozgrzewka. Nintendo zaprezentowało wreszcie następcę Switcha, lecz więcej oficjalnych informacji otrzymamy podczas specjalnej transmisji Nintendo Direcrt poświęconej Nintendo Switch 2. Zapewne wtedy poznamy cenę, lecz już teraz analitycy spekulują, ile może kosztować nowa konsola.

Cena Nintendo Switch 2

Redakcja IGN postanowiła zapytań analityków o to, ile może kosztować Nintendo Switch 2 w dniu premiery. Serkan Toto z Kantan Games Inc. wskazuje, że 400 dolarów to cena, która powinna zapewnić sukces. Uważa, że nic w trailerze nie uzasadnia wyższej ceny, takiej jak 450 dolarów. To więcej w porównaniu z oryginalnym Nintendo Switch, który debiutował za 300 dolarów i utrzymuje tę cenę do dziś.

Mat Piscatella oraz Piers Harding-Rolls również potwierdzają kwotę 400 dolarów. Harding-Rolls sugeruje, że cena może sięgnąć nawet 500 dolarów, ale swoje prognozy sprzedaży opiera na 400 dolarach. Piscatella zauważa, że wczesnych nabywców cena nie odstraszy, a zawsze można ją później obniżyć.

Rhys Elliot z MIDiA również uważa 400 dolarów za optymalną cenę dla Nintendo, ale zwraca uwagę, że ograniczona podaż może spowodować jej wzrost do 500 dolarów. Podkreśla, że Nintendo polega głównie na sprzedaży konsol i nie może sobie pozwolić na ryzyko niskiej ceny kosztem zysków.

Joost van Dreunen, autor newslettera Super Joost, przewiduje cenę 400 dolarów, ale ostrzega, że wyższa kwota może znacząco wpłynąć na sprzedaż, nazywając 400 dolarów kluczowym progiem psychologicznym.

Nintendo Switch 2: nadchodzi kolejna prezentacja

Zapewne oficjalna cena zostanie ujawniona 2 kwietnia 2025 r. Właśnie wtedy odbędzie się specjalna transmisja Nintendo Direct. Godzina jej rozpoczęcia nie jest jeszcze znana.

