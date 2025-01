Nowa budżetowa karta graficzna wkracza na rynek - Intel Arc B570 wyposażony w 10 GB vRAM. Sprawdzam, czy uda jej się skutecznie zastąpić konkurentów, takich jak Radeon RX 7600 lub GeForce RTX 3060 12 GB oraz czy nadaje się do rozbudowy starszego PC.

Mniej więcej miesiąc po premierze i moich testach Intel Arc B580, zatem pierwszej karty z serii Intel Battlemage, do sprzedaży trafiła druga, jeszcze tańsza propozycja - Intel Arc B570 z 10 GB vRAM. Tym razem Intel nie przewidział modelu Limited Edition i karty dostępne będą tylko z autorskim chłodzeniem. Na warsztat wziąłem wycenionego na 1299 zł AsRocka Challengera Arc B570 10 GB OC, zatem fabrycznie podkręconą kartę. Jeżeli obecnie składacie nowy komputer albo tym bardziej planujecie ulepszyć już nieco leciwą jednostkę, to stanowczo powinniście zapoznać z moją recenzją.



Tania karta, to i dodatkowym wyposażeniem nie grzeszy.

Arc B570 to tylko trochę mniejszy brat Arc B580

O samej architekturze, nowym panelu sterowania, nowej wersji XeSS oraz wydajności w zastosowaniach profesjonalnych (które tym razem pominiemy) pisałem przy okazji linkowanego na górze testu Intel Arc B580. Jeżeli natomiast chodzi o Arc B570, to niewielka zmiana w nazwie układu niesie za sobą równie niewielkie zmiany w specyfikacji. W praktyce jest to ten sam rdzeń, ale pozbawiony dwóch bloków Xe i RT (redukcja o 10%). Oznacza to również zmniejszenie ilości nowych jednostek MXM (tych odpowiedzialnych za AI) oraz shaderów o 10%. Nie zmniejszono natomiast rozmiaru pamięci podręcznej oraz (i tak już mocno przyciętego) interfejsu PCI-E 4.0 x8.

Specyfikacja karty Intel Arc B570 na tle poprzedniej generacji:

Model Intel Arc A580 Intel Arc B570 Intel Arc B580 Intel Arc A750 Intel Arc A770 16GB Generacja Alchemist Battlemage Battlemage Alchemist Alchemist Układ graficzny ACM-G10

(TSMC N6) BMG-G21

(TSMC N5) BMG-G21

(TSMC N5) ACM-G10

(TSMC N6) ACM-G10

(TSMC N6) Jednostki cieniujące 3072 2304 2560 3584 4096 Rdzenie Xe 24 18 (Xe2) 20 (Xe2) 28 32 Taktowanie GPU 1700 MHz 2500 2670 2050 MHz 2100 MHz Pamięć wideo 8 GB GDDR6 256-bit 10 GB GDDR6 160-bit 12 GB GDDR6 196-bit 8 GB GDDR6 256-bit 16 GB GDDR6 256-bit Taktowanie pamięci 16 000 MHz 19 000 MHz 19 000 MHz 16 000 MHz 17 500 MHz Przepustowość pamięci 512 GB/s 380 GB/s 461 GB/s 512 GB/s 560 GB/s TBP 185 W 150 W 190 W 225 W 225 W Cena $179 $219 $249 $239-259 $349-399

Największa różnica dotyczy podsystemu pamięci, jako że tutaj wycięto całe 32 bity szyny, co oznacza redukcję vRAM z 12 GB do 10 GB. Przepustowość pamięci spadła, ale nadal znacząco góruje nad konkurencją w tym segmencie cenowym. Nieco też obniżono zapotrzebowanie na energię, co pozwoliło karcie zadowolić się jedną wtyczką 8 PIN, choć Intel dalej zaleca zasilacz o mocy 600 W, co wynika z mniej równomiernego zapotrzebowania na energię. Warto przypomnieć, że karta miała kosztować 219$, co po doliczeniu VAT powinno dać (zaokrąglając marketingowo wzwyż) 1149 zł. Za co AsRock liczy sobie dodatkowe 150 zł? Sprawdźmy to.

Niedroga, ale duża karta

Pierwsze, co rzuca się w oczy, to właśnie rozmiar karty - na tle malutkich RX 6600 albo RTX 4060 wydaje się być kartą z wyższego segmentu. Dwa dosyć duże (10 cm średnicy) wentylatory sprawiają, że karta wystaje około 2,5 cm ponad punkt montażu śledzi, a do tego trzeba jeszcze doliczyć miejsce na przewód zasilający (ten wpina się na samym grzbiecie karty). Oznacza to, że niekoniecznie zmieści się do najmniejszych obudów. Na długość sięga dokładnie do końca szerokości płyt głównych ATX (tych standardowych, mocowanych na dziewięć śrub), a chłodzenie zajmuje dokładnie dwa sloty PCI-E.



Rzadko zdarza się widzieć kartę z tego segmentu z chłodzeniem “przelotowym”.

Konstrukcja karty jest plastikowa dookoła radiatora i wentylatorów, ale backplate jest metalowy, przy czym nie pomaga czynnie odprowadzać ciepła z karty (jest odizolowany od PCB), zatem pełni jedynie rolę ochronną oraz ozdobną. Co ciekawe, wyprowadzono na nim przełącznik - nie od BIOS, jak początkowo sądziłem, tylko od zasilania diod RGB - tak się bowiem składa, że mimo relatywnie niskiej ceny, mamy tu pasek LED długi na 84 mm. Jako że świeci naprawdę bardzo mocno, a nie da się nim zarządzać softowo, to faktycznie dobrze, że jest taka “deska ratunku” dla nocnych marków.



Karta AsRock Challenger świeci znacznie mocniej niż inne elementy RGB w naszym zestawie.

Co się zaś tyczy samego chłodzenia, to jest ono umiarkowanie rozbudowane. Aluminiowy radiator jest dwuczęściowy i główny segment rozciąga się z płyty kontaktowej samego GPU (pamięci oraz sekcja zasilania utrzymują kontakt przez thermalpady). Ciepło do drugiego segmentu radiatora jest tutaj transportowane przez trzy masywne i niklowane ciepłowody (które od strony złączy zakręcają, aby pokryć większą przestrzeń). Finy radiatora są dosyć rzadko rozstawione, co pozwala na swobodniejszy przepływ powietrza.



Złącze 8-PIN wyprowadzono na samym szczycie karty.



Chłodzenie zostało tak zaprojektowane, aby poradzić sobie również z Intel Arc B580.

Od strony złączy niespodzianek brak - jedno HDMI 2.1, jeden DisplayPort 2.1 (UHBR 13.5) oraz dwa DisplayPort 2.1 (UHBR 10). Część śledzia jest perforowana, co ułatwia pozbywanie się ciepła z wnętrza obudowy.



Nowoczesne złącza pozwolą korzystać nawet z bardzo szybkich paneli OLED - choć niekoniecznie karcie wystarczy na to mocy.

Jest cicho, naprawdę cicho

Pierwsze wrażenia z użytkowania karty okazały się bardzo pozytywne - nie tylko ładnie wygląda, ale też okazała się być praktycznie (wewnątrz obudowy) bezgłośna. Naturalnie mamy tu tryb półpasywny, zatem na bezrobociu karta faktycznie nie zakręci nawet śmigłem. Pod obciążeniem wentylatory zwykle utrzymują między 950 a 1000 RPM, co przekłada się na mniej niż 30 dBm, zatem poniżej możliwości skutecznego pomiaru naszej aparatury. Po podkręceniu karty (co oznacza zwiększenie limitu mocy oraz podniesienie limitu napięcia) w niektórych grach dało się ujrzeć nawet 1250 RPM, co dalej jest wartością poniżej 40% maksymalnych możliwości - tutaj odczyt już wykazał 31,5 dBm.



Tanie karty często oszczędzają na chłodzeniu - tym razem tak nie było.

A skoro mowa o podkręcaniu, to miałem bardzo wysokie oczekiwania po tym, co pokazał w tej kwestii Arc B580, przesłany nam bezpośrednio przez Intela. Niestety się zawiodłem. Karta nawet o 3% nie dała się stabilnie podkręcić, mimo licznych prób. Czuć trochę, jakbyśmy jednak dostali model, który faktycznie nie zakwalifikował się do miana B580. Z takimi rezultatami nawet nie sprawdzałem przyrostów w grach, a syntetyczny test, jak zaraz się przekonacie, potwierdził, że była to słuszna decyzja.

Specyfikacja testowanej karty AsRock Arc B570 Challenger 10 GB OC:

Model Arc B570 Challenger 10GB OC Układ graficzny: BMG-G21 Proces technologiczny: 5 nm Tranzystory: 19,6 mld Powierzchnia rdzenia: 272 mm2 Pamięć podręczna: L1 = 18 x 256 KB

L2 = 18 MB Jednostki cieniujące: 2304 Jednostki teksturujące: 144 Jednostki rasteryzujące: 80 Jednostki RT: 18 Taktowanie/Boost: 2500 / 2500 MHz Pamięć wideo: 10 GB GDDR6 160-bit Taktowanie pamięci: 2375 MHz Przepustowość pamięci: 380 GB/s Rdzenie MXM: 144 TGP: 150 W Zalecany zasilacz: 600 W Złącze: PCI-E 4.0 x8

2x 8-PIN Interfejs: PCIe 4.0 W zestawie: nic Wymiary: 249 x 132 x 41 mm Waga: 720 g Gwarancja: 2 lata Cena: 1299 zł



Opakowania zdradza, jakich technologii można się spodziewać po nowych kartach Intela.

Powrót do starszej platformy

Ostatnio miałem już okazję prowadzić testy (w Indiana Jones) z wykorzystaniem nowego procesora, ale tutaj, głównie z uwagi na czas, jaki był mi dany na ten test (dopiero wróciłem z CES…), postanowiłem powrócić do konfiguracji platformy z grudnia, aby móc wykorzystać jeszcze świeże wyniki z premierowych testów Arc B580, którego nie udało się załatwić na czas tej recenzji na ponowne testy :( Wszystkie gry pozostały w tej samej wersji, co wcześniej, za wyjątkiem Fortnite oraz CS2 - w przypadku gry od Valve różnic w wynikach pozostałych kart nie odnotowałem, ale Fortnite generuje obecnie zupełnie inne wyniki, zatem pojawi się tylko w dodatkowym porównaniu RTX 4060 i Arc B570. Całość catem prezentuje się następująco:

Nowego Arc'a testowałem na nowszych, dedykowanych dla niego sterownikach, datowanych na 3 stycznia 2025 (i owszem - aż do premiery nie pojawiły się kolejne). System Windows pozostał w wersji 24H2, a wszystkie wyniki z pierwszej części testów, za wyjątkiem oczywiście nowej karty, pochodzą z początku grudnia.



Chciałoby się napisać, że platforma wygrzana, ale karta akurat trafiła się dosyć chłodna.

3D Mark - Steel Nomad (DX12)

[punkty]

AMD Radeon RX 7700 XT

Saphire Pulse 3695 [OC] Intel Arc B580

Intel Limited Edition 3447 Intel Arc B580

Intel Limited Edition 3112 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

NVIDIA Founders Edition 2989 [OC] Intel Arc B570

AsRock Challenger 2731 Intel Arc B570

AsRock Challenger 2662 Intel Arc A750

Intel Limited Edition 2652 AMD Radeon RX 7600 XT

AMD Ref. 2283 NVIDIA GeForce RTX 4060

MSI Ventus 2X 2273 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 2051 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 1960

Syntetyczny test Steel Nomad z pakietu UL 3DMark bardzo optymistycznie plasuje nowego Intel Arc B570 na poziomie pomiędzy RTX 4060 a RTX 4060 Ti. Co jednak istotniejsze, to widać, że całkiem sporo, nawet nieco więcej niż 10%, traci wobec swojego starszego brata. Udało się natomiast nieco wyprzedzić Intel Arc A750, który obecnie kosztuje… 250 zł mniej. No nie jest to wymarzony początek testów.

Z mocnym procesorem gry są litościwe dla Arc B570

Przechodząc do testów w grach miałem w głowie ostatnie doniesienia o tym, jak Intel Arc B580 niewspółmiernie dużo traci na wydajności wraz ze spadkiem szybkości procesora, co wynika z większego narzutu na tenże procesor przez sterownik, o czym pisałem w recenzji pierwszego Battlemage, stanowczo odradzając go z tego powodu do tytułów esportowych (choć wtedy jeszcze nie znałem skali problemu). Niemniej zobaczmy, jak nowy Arc wypadnie w tych samych testach, w jakich sprawdzałem B580.

Alan Wake 2 - Las

1080p, ustawienia Ultra (bez RT), [FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

NVIDIA Founders Edition 33

26 AMD Radeon RX 7600 XT

AMD Ref. 30

26 Intel Arc B580

Intel Limited Edition 29

26 NVIDIA GeForce RTX 4060

MSI Ventus 2X 28

22 Intel Arc B570

AsRock Challenger 27

24 Intel Arc A750

Intel Limited Edition 25

21 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 22

18 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 16

11 Legenda / / / średni FPS

/ / / 1% Low FPS

Alan Wake 2 - Las

1440p, ustawienia Ultra (bez RT), [FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

NVIDIA Founders Edition 23

20 Intel Arc B580

Intel Limited Edition 23

18 AMD Radeon RX 7600 XT

AMD Ref. 22

20 Intel Arc B570

AsRock Challenger 21

17 Intel Arc A750

Intel Limited Edition 19

16 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 19

15 NVIDIA GeForce RTX 4060

MSI Ventus 2X 17

11 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 7

3 Legenda / / / średni FPS

/ / / 1% Low FPS

Avatar: Frontiers of Pandora - Las Kinglor

1080p, ustawienia Wysokie, [FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

NVIDIA Founders Edition 77

63 NVIDIA GeForce RTX 4060

MSI Ventus 2X 66

53 Intel Arc B580

Intel Limited Edition 64

53 Intel Arc B570

AsRock Challenger 60

50 AMD Radeon RX 7600 XT

AMD Ref. 61

51 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 56

46 Intel Arc A750

Intel Limited Edition 52

44 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 41

30 Legenda / / / średni FPS

/ / / 1% Low FPS

Avatar: Frontiers of Pandora - Las Kinglor

1440p, ustawienia Wysokie, [FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

NVIDIA Founders Edition 50

43 Intel Arc B580

Intel Limited Edition 46

34 NVIDIA GeForce RTX 4060

MSI Ventus 2X 43

38 Intel Arc B570

AsRock Challenger 42

37 AMD Radeon RX 7600 XT

AMD Ref. 41

37 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 41

35 Intel Arc A750

Intel Limited Edition 37

25 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 31

22 Legenda / / / średni FPS

/ / / 1% Low FPS

Counter-Strike 2 - mapa benchmark

1080p, ustawienia Niskie, [FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

NVIDIA Founders Edition 604

234 NVIDIA GeForce RTX 4060

MSI Ventus 2X 587

233 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 517

219 AMD Radeon RX 7600 XT

AMD Ref. 500

206 Intel Arc B580

Intel Limited Edition 483

262 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 473

198 Intel Arc B570

AsRock Challenger 455

255 Intel Arc A750

Intel Limited Edition 409

237 Legenda / / / średni FPS

/ / / 1% Low FPS

Counter-Strike 2 - mapa benchmark

1440p, ustawienia Niskie, [FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

NVIDIA Founders Edition 475

223 NVIDIA GeForce RTX 4060

MSI Ventus 2X 438

206 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 399

196 AMD Radeon RX 7600 XT

AMD Ref. 382

218 Intel Arc B580

Intel Limited Edition 375

204 Intel Arc B570

AsRock Challenger 357

201 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 335

219 Intel Arc A750

Intel Limited Edition 315

217 Legenda / / / średni FPS

/ / / 1% Low FPS





Cyberpunk 2077 (2.1) - Dogtown

1080p, ustawienia Ultra (bez RT), [FPS] więcej=lepiej

Intel Arc B580

Intel Limited Edition 94

67 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

NVIDIA Founders Edition 92

69 AMD Radeon RX 7600 XT

AMD Ref. 87

71 Intel Arc B570

AsRock Challenger 83

61 NVIDIA GeForce RTX 4060

MSI Ventus 2X 75

59 Intel Arc A750

Intel Limited Edition 71

56 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 63

52 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 56

45 Legenda / / / średni FPS

/ / / 1% Low FPS

Cyberpunk 2077 (2.1) - Dogtown

1440p, ustawienia Ultra (bez RT), [FPS] więcej=lepiej

Intel Arc B580

Intel Limited Edition 61

48 Intel Arc B570

AsRock Challenger 53

42 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

NVIDIA Founders Edition 52

42 AMD Radeon RX 7600 XT

AMD Ref. 52

45 Intel Arc A750

Intel Limited Edition 48

41 NVIDIA GeForce RTX 4060

MSI Ventus 2X 42

35 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 39

35 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 29

21 Legenda / / / średni FPS

/ / / 1% Low FPS

Cyberpunk 2077 (2.1) - Dogtown

1080p, ustawienia Ultra RT, [FPS] więcej=lepiej

Intel Arc B580

Intel Limited Edition 38

31 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

NVIDIA Founders Edition 34

21 Intel Arc B570

AsRock Challenger 33

27 NVIDIA GeForce RTX 4060

MSI Ventus 2X 26

19 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 24

21 Intel Arc A750

Intel Limited Edition 23

19 AMD Radeon RX 7600 XT

AMD Ref. 22

18 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 12

7 Legenda / / / średni FPS

/ / / 1% Low FPS

Cyberpunk 2077 (2.1) - Dogtown

1440p, ustawienia Ultra RT, [FPS] więcej=lepiej

Intel Arc B580

Intel Limited Edition 24

20 Intel Arc B570

AsRock Challenger 20

14 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

NVIDIA Founders Edition 18

9 NVIDIA GeForce RTX 4060

MSI Ventus 2X 15

8 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 14

11 Intel Arc A750

Intel Limited Edition 13

4 AMD Radeon RX 7600 XT

AMD Ref. 13

11 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 2

1 Legenda / / / średni FPS

/ / / 1% Low FPS

F1 2024 - fragment wbudowanego testu

1080p, najwyższe ustawienia, [FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

NVIDIA Founders Edition 68

55 Intel Arc B580

Intel Limited Edition 60

33 NVIDIA GeForce RTX 4060

MSI Ventus 2X 53

41 Intel Arc B570

AsRock Challenger 50

41 AMD Radeon RX 7600 XT

AMD Ref. 49

35 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 47

39 Intel Arc A750

Intel Limited Edition 46

37 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 38

27 Legenda / / / średni FPS

/ / / 1% Low FPS

F1 2024 - fragment wbudowanego testu

1440p, najwyższe ustawienia, [FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

NVIDIA Founders Edition 48

38 Intel Arc B580

Intel Limited Edition 47

28 Intel Arc B570

AsRock Challenger 37

28 NVIDIA GeForce RTX 4060

MSI Ventus 2X 36

31 AMD Radeon RX 7600 XT

AMD Ref. 34

27 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 32

27 Intel Arc A750

Intel Limited Edition 32

26 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 26

19 Legenda / / / średni FPS

/ / / 1% Low FPS

Hogwarts Legacy - Hogsmeade nocą

1080p, ustawienia Ultra (bez RT), [FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

NVIDIA Founders Edition 85

57 AMD Radeon RX 7600 XT

AMD Ref. 81

62 Intel Arc B580

Intel Limited Edition 79

57 NVIDIA GeForce RTX 4060

MSI Ventus 2X 74

52 Intel Arc B570

AsRock Challenger 73

53 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 68

55 Intel Arc A750

Intel Limited Edition 61

47 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 54

41 Legenda / / / średni FPS

/ / / 1% Low FPS

Hogwarts Legacy - Hogsmeade nocą

1440p, ustawienia Ultra (bez RT), [FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

NVIDIA Founders Edition 58

37 Intel Arc B580

Intel Limited Edition 57

37 Intel Arc B570

AsRock Challenger 53

33 NVIDIA GeForce RTX 4060

MSI Ventus 2X 50

35 AMD Radeon RX 7600 XT

AMD Ref. 49

40 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 47

35 Intel Arc A750

Intel Limited Edition 45

34 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 41

32 Legenda / / / średni FPS

/ / / 1% Low FPS

Hogwarts Legacy - Hogsmeade nocą

1080p, ustawienia Ultra z najwyższym RT, [FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

NVIDIA Founders Edition 47

31 Intel Arc B580

Intel Limited Edition 43

29 NVIDIA GeForce RTX 4060

MSI Ventus 2X 39

22 Intel Arc B570

AsRock Challenger 38

25 AMD Radeon RX 7600 XT

AMD Ref. 32

24 Intel Arc A750

Intel Limited Edition 31

23 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 28

24 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 22

14 Legenda / / / średni FPS

/ / / 1% Low FPS

Hogwarts Legacy - Hogsmeade nocą

1440p, ustawienia Ultra z najwyższym RT, [FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

NVIDIA Founders Edition 31

16 Intel Arc B580

Intel Limited Edition 26

18 Intel Arc B570

AsRock Challenger 24

14 AMD Radeon RX 7600 XT

AMD Ref. 20

16 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 19

15 Intel Arc A750

Intel Limited Edition 18

11 NVIDIA GeForce RTX 4060

MSI Ventus 2X 17

15 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 15

7 Legenda / / / średni FPS

/ / / 1% Low FPS

Horizon: Forbidden West - Las przy Koloseum

1080p, najwyższe ustawienia, [FPS] więcej=lepiej

Intel Arc B580

Intel Limited Edition 68

58 Intel Arc B570

AsRock Challenger 63

53 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

NVIDIA Founders Edition 55

47 AMD Radeon RX 7600 XT

AMD Ref. 51

46 NVIDIA GeForce RTX 4060

MSI Ventus 2X 51

38 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 48

42 Intel Arc A750

Intel Limited Edition 45

38 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 34

27 Legenda / / / średni FPS

/ / / 1% Low FPS

Horizon: Forbidden West - Las przy Koloseum

1440p, najwyższe ustawienia, [FPS] więcej=lepiej

Intel Arc B580

Intel Limited Edition 35

30 Intel Arc B570

AsRock Challenger 32

27 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

NVIDIA Founders Edition 32

20 AMD Radeon RX 7600 XT

AMD Ref. 31

27 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 30

25 NVIDIA GeForce RTX 4060

MSI Ventus 2X 27

16 Intel Arc A750

Intel Limited Edition 25

15 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 21

12 Legenda / / / średni FPS

/ / / 1% Low FPS

Indiana Jones i Wielki Krąg - Muzeum

1080p, ustawienia Wysokie, [FPS] więcej=lepiej

AMD Radeon RX 7600 XT

AMD Ref. 98

83 Intel Arc B580

Intel Limited Edition 89

77 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

NVIDIA Founders Edition 81

49 Intel Arc B570

AsRock Challenger 79

64 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 77

54 Intel Arc A750

Intel Limited Edition 72

51 NVIDIA GeForce RTX 4060

MSI Ventus 2X 62

45 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 56

31 Legenda / / / średni FPS

/ / / 1% Low FPS

Indiana Jones i Wielki Krąg - Muzeum

1440p, ustawienia Wysokie, [FPS] więcej=lepiej

AMD Radeon RX 7600 XT

AMD Ref. 68

60 Intel Arc B580

Intel Limited Edition 63

54 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

NVIDIA Founders Edition 58

33 Intel Arc B570

AsRock Challenger 56

47 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 55

42 Intel Arc A750

Intel Limited Edition 51

31 NVIDIA GeForce RTX 4060

MSI Ventus 2X 50

29 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 25

13 Legenda / / / średni FPS

/ / / 1% Low FPS

Indiana Jones i Wielki Krąg - Muzeum

1080p, ustawienia Ultra, [FPS] więcej=lepiej

AMD Radeon RX 7600 XT

AMD Ref. 82

69 Intel Arc B580

Intel Limited Edition 79

56 Intel Arc B570

AsRock Challenger 55

42 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

NVIDIA Founders Edition 46

21 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 42

31 NVIDIA GeForce RTX 4060

MSI Ventus 2X 36

19 Intel Arc A750

Intel Limited Edition 35

17 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 19

7 Legenda / / / średni FPS

/ / / 1% Low FPS

Indiana Jones i Wielki Krąg - Muzeum

1440p, ustawienia Ultra, [FPS] więcej=lepiej

AMD Radeon RX 7600 XT

AMD Ref. 64

58 Intel Arc B580

Intel Limited Edition 52

41 Intel Arc B570

AsRock Challenger 45

30 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 43

31 Legenda / / / średni FPS

/ / / 1% Low FPS

S.T.A.L.K.E.R. 2: Serce Czarnobyla - las

1080p, ustawienia Wysokie, [FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

NVIDIA Founders Edition 73

51 NVIDIA GeForce RTX 4060

MSI Ventus 2X 60

48 AMD Radeon RX 7600 XT

AMD Ref. 56

48 Intel Arc B580

Intel Limited Edition 55

46 Intel Arc B570

AsRock Challenger 51

42 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 45

37 Intel Arc A750

Intel Limited Edition 40

26 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 35

22 Legenda / / / średni FPS

/ / / 1% Low FPS

S.T.A.L.K.E.R. 2: Serce Czarnobyla - las

1440p, ustawienia Wysokie, [FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

NVIDIA Founders Edition 54

40 Intel Arc B580

Intel Limited Edition 44

38 NVIDIA GeForce RTX 4060

MSI Ventus 2X 42

35 AMD Radeon RX 7600 XT

AMD Ref. 41

36 Intel Arc B570

AsRock Challenger 40

36 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 32

26 Intel Arc A750

Intel Limited Edition 27

19 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 25

18 Legenda / / / średni FPS

/ / / 1% Low FPS

S.T.A.L.K.E.R. 2: Serce Czarnobyla - las

1080p, ustawienia Epickie, [FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

NVIDIA Founders Edition 62

31 NVIDIA GeForce RTX 4060

MSI Ventus 2X 51

26 Intel Arc B580

Intel Limited Edition 47

39 AMD Radeon RX 7600 XT

AMD Ref. 46

40 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 39

32 Intel Arc B570

AsRock Challenger 36

30 Intel Arc A750

Intel Limited Edition 30

20 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 23

11 Legenda / / / średni FPS

/ / / 1% Low FPS

S.T.A.L.K.E.R. 2: Serce Czarnobyla - las

1440p, ustawienia Epickie, [FPS] więcej=lepiej

Intel Arc B580

Intel Limited Edition 37

32 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

NVIDIA Founders Edition 33

11 AMD Radeon RX 7600 XT

AMD Ref. 33

29 NVIDIA GeForce RTX 4060

MSI Ventus 2X 31

10 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 27

23 Intel Arc B570

AsRock Challenger 27

23 Intel Arc A750

Intel Limited Edition 23

7 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 15

5 Legenda / / / średni FPS

/ / / 1% Low FPS

Warhammer 40K: Space Marine - prolog

1080p, ustawienia Wysokie, [FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

NVIDIA Founders Edition 96

87 NVIDIA GeForce RTX 4060

MSI Ventus 2X 80

72 Intel Arc B580

Intel Limited Edition 79

71 AMD Radeon RX 7600 XT

AMD Ref. 76

69 Intel Arc B570

AsRock Challenger 67

59 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 59

45 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 51

41 Intel Arc A750

Intel Limited Edition 49

45 Legenda / / / średni FPS

/ / / 1% Low FPS

Warhammer 40K: Space Marine - prolog

1440p, ustawienia Wysokie, [FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

NVIDIA Founders Edition 67

62 Intel Arc B580

Intel Limited Edition 59

53 NVIDIA GeForce RTX 4060

MSI Ventus 2X 53

49 AMD Radeon RX 7600 XT

AMD Ref. 53

49 Intel Arc B570

AsRock Challenger 50

45 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 44

39 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 42

36 Intel Arc A750

Intel Limited Edition 38

35 Legenda / / / średni FPS

/ / / 1% Low FPS

Warhammer 40K: Space Marine - prolog

1080p, ustawienia Ultra, [FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

NVIDIA Founders Edition 84

78 NVIDIA GeForce RTX 4060

MSI Ventus 2X 70

64 AMD Radeon RX 7600 XT

AMD Ref. 67

62 Intel Arc B580

Intel Limited Edition 59

49 Intel Arc B570

AsRock Challenger 55

49 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 51

45 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 48

41 Intel Arc A750

Intel Limited Edition 46

43 Legenda / / / średni FPS

/ / / 1% Low FPS

Warhammer 40K: Space Marine - prolog

1440p, ustawienia Ultra, [FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

NVIDIA Founders Edition 58

54 NVIDIA GeForce RTX 4060

MSI Ventus 2X 47

44 AMD Radeon RX 7600 XT

AMD Ref. 46

43 Intel Arc B580

Intel Limited Edition 39

37 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 38

35 Intel Arc B570

AsRock Challenger 36

33 Intel Arc A750

Intel Limited Edition 35

33 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 32

28 Legenda / / / średni FPS

/ / / 1% Low FPS

Bez większego roztrząsania poszczególnych wyników, jako że (jak zaraz się przekonacie) nie mają one aż takiego znaczenia, średnia z testów wykazała 11% straty względem Arc B580 oraz 5% przewagi nad tak samo obecnie wycenionym GeForce RTX 4060 - to tyczy się już rozdzielczości QHD. W przypadku FHD GeForce praktycznie zrównuje się z Arc B580, zatem o 10% wyprzedza nową kartę Intela. Na tym etapie powiedziałbym, że do nowego zestawu Intel wygląda na dosyć sensowną alternatywę, jako że wystarczy mu wydajności, aby komfortowo grać (zwłaszcza z XeSS) w QHD, co zawsze będzie lepszym wyborem niż natywne FHD na GeForce RTX 4060. Ale… no właśnie, ale nikt nie będzie parować takiej karty z procesorem za 3000 zł.

Te testy nigdy nie powinny być potrzebne!

Jeżeli na tym etapie zastanawiacie się, dlaczego zarówno ja, jak i reszta sceny technologicznej, zawsze testujemy karty z najszybszym procesorem, do jakiego mamy dostęp, to wyjaśniam, że dotychczas karty NVIDIA oraz (domniemanie…) AMD w bardzo podobny sposób obciążały procesor, a stosując słabszą jednostkę narażamy się na spłaszczenie wykresów przez właśnie wydajność procesora w danym miejscu testowym. A takie wyniki nikomu nic nie powiedzą (poza tym, że dany procesor jest zbyt słaby do testów kart graficznych i ogranicza ich potencjał).

Intel niestety ten delikatny impas zburzył znacząco, uzależniając wydajność swoich kart od wydajności procesora - przynajmniej w grach, które mocno właśnie CPU obciążają, albo zwyczajnie mogłyby działać przy setkach FPS (jak tytuły e-sportowe). Dlatego też specjalnie na tę okazję przetestowałem ponownie RTX 4060 oraz dzisiejszego bohatera na platformie testowej opartej o adekwatny dla tych kart graficznych procesor AMD Ryzen 5600 na chipsecie B550 z pamięciami DDR4 3600 MT. Naturalnie aktywowany został Resizable BAR.

Tanie karty są dobre, ponieważ są tanie... Ale mimo tego nieco od nich powinniśmy wymagać!

To obecnie jedna z najczęściej i najchętniej wybieranych konfiguracji, jako że pozwala złożyć sensowny zestaw w cenie między 3000 a 4000 zł. Czy taka podmiana wpłynęła na wyniki? Owszem, ale tylko na część z nich znacząco z punktu widzenia omawianego problemu i na tych grach się teraz skupimy.

Warhammer 40K: Space Marine - prolog

1080p, ustawienia Ultra, [FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4060

Ryzen 9 7950X3D 70

64 NVIDIA GeForce RTX 4060

Ryzen 5 5600 68

63 Intel Arc B570

Ryzen 9 7950X3D 55

49 Intel Arc B570

Ryzen 5 5600 43

35 Legenda / średni FPS

/ 1% Low FPS

Warhammer 40K: Space Marine - prolog

1440p, ustawienia Ultra, [FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4060

Ryzen 9 7950X3D 47

44 NVIDIA GeForce RTX 4060

Ryzen 5 5600 46

44 Intel Arc B570

Ryzen 9 7950X3D 36

33 Intel Arc B570

Ryzen 5 5600 36

32 Legenda / średni FPS

/ 1% Low FPS

Jeżeli zdecydujemy się grać w FHD (albo w QHD z XeSS/DLSS), to okaże się, że nowy Arc jest limitowany przez procesor do poziomu 50 FPS. Przechodząc do natywnego QHD RTX zaczyna być już limitowany przez własną wydajność do tego samego poziomu płynności. Innymi słowy, w takich ustawieniach procesor nie będzie miał znaczenia, ale te 50 FPS to realnie zbyt mało, aby komfortowo grać w Space Marine 2, zatem tutaj można powiedzieć, że na kartach Intela NIGDY nie osiągniemy wystarczającej płynności, chyba że obniżymy ustawienia fizyki i gęstość oddziałów wroga (to wyjątkowa gra, która realnie posiada ustawienia wpływające na wydajność CPU).

Cyberpunk 2077 (2.1) - Dogtown

1080p, ustawienia Ultra RT, [FPS] więcej=lepiej

Intel Arc B570

Ryzen 9 7950X3D 33

27 Intel Arc B570

Ryzen 5 5600 26

21 NVIDIA GeForce RTX 4060

Ryzen 9 7950X3D 26

19 NVIDIA GeForce RTX 4060

Ryzen 5 5600 25

17 Legenda / średni FPS

/ 1% Low FPS

Cyberpunk 2077 (2.1) - Dogtown

1440p, ustawienia Ultra RT, [FPS] więcej=lepiej

Intel Arc B570

Ryzen 9 7950X3D 20

14 Intel Arc B570

Ryzen 5 5600 15

10 NVIDIA GeForce RTX 4060

Ryzen 9 7950X3D 15

8 NVIDIA GeForce RTX 4060

Ryzen 5 5600 15

7 Legenda / średni FPS

/ 1% Low FPS

W Cyberpunku różnice też występują i nie są zupełnie pomijalne, choć warto zaznaczyć, że Arc, nawet mimo spadku wydajności, nadal prowadzi względem RTX 4060, zwłaszcza w QHD. Jednocześnie obawiam się, że sytuacja się pogorszy, gdy na obu kartach uruchomimy upscaling - NVIDIA ma jeszcze zapas wydajności procesora, podczas gdy Intel wiele z XeSS tutaj nie zyska (zwłaszcza w FHD).

Indiana Jones i Wielki Krąg - Muzeum

1080p, ustawienia Ultra, [FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4060

Ryzen 9 7950X3D 60

46 Intel Arc B570

Ryzen 9 7950X3D 58

51 NVIDIA GeForce RTX 4060

Ryzen 5 5600 55

42 Intel Arc B570

Ryzen 5 5600 45

27 Legenda / średni FPS

/ 1% Low FPS

Indiana Jones i Wielki Krąg - Muzeum

1440p, ustawienia Ultra, [FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4060

Ryzen 9 7950X3D 45

36 NVIDIA GeForce RTX 4060

Ryzen 5 5600 45

35 Intel Arc B570

Ryzen 9 7950X3D 41

35 Intel Arc B570

Ryzen 5 5600 40

30 Legenda / średni FPS

/ 1% Low FPS

Ostatni z faktycznie znaczących tytułów to Indiana Jones - tutaj również procesor jest intensywnie używany, ale w tym przypadku nie mniejsze znaczenie ma jednak vRAM. Dlatego też obniżyłem ustawienia bufora na RTX 4060 do poziomu średniego (co wpływa na zasięg ładowania się pełnych tekstur oraz wyskakiwania obiektów), aby sprawdzić obie karty w realnie grywalnych warunkach (pamiętajmy też, że w tej grze NVIDIA ma jeszcze do dyspozycji DLSS, podczas gdy XeSS w Indianie nie uświadczymy). Wyniki są takie, że RTX traci znowu około 10%, podczas gdy Arc o blisko połowę obniża minimalny FPS, a średni spada o ponad 20%. Warto też odnotować, że po zmianie rozmiaru bufora RTX odzyskał sporo FPS brakujących we wcześniej ukazanych testach. Testy w QHD nie wykazują już różnic, choć Arc traci więcej w minimalnym FPS.

Counter-Strike 2 - mapa benchmark

1080p, ustawienia Niskie, [FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4060

Ryzen 9 7950X3D 587

233 Intel Arc B570

Ryzen 9 7950X3D 455

255 NVIDIA GeForce RTX 4060

Ryzen 5 5600 399

125 Intel Arc B570

Ryzen 5 5600 251

125 Legenda / średni FPS

/ 1% Low FPS

Counter-Strike 2 - mapa benchmark

1440p, ustawienia Niskie, [FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4060

Ryzen 9 7950X3D 438

206 Intel Arc B570

Ryzen 9 7950X3D 357

201 NVIDIA GeForce RTX 4060

Ryzen 5 5600 342

110 Intel Arc B570

Ryzen 5 5600 245

105 Legenda / średni FPS

/ 1% Low FPS

Na koniec jeszcze wykres w CS2 - to tytuł bez wątpienia wrażliwy na wydajność procesora, jeżeli gramy w kompetytywnych ustawieniach. Tutaj spadek jest ogromny na obu kartach, ale mimo wszystko większy na Intelu (zwłaszcza w minimalnym FPS, w którym wcześniej prowadził). Odnoszę jednak wrażenie, że nawet na najmocniejszym Ryzenie karta Intela nie rozwija tutaj całkowicie skrzydeł.

Intel Arc ma obecnie spory problem z narzutem procesora, ale tylko w niektórych grach i ustawieniach

Wygląda to przerażająco, ale zwracam uwagę, że wybrałem tylko te testy w których różnica była warta odnotowania. Pozostałe tytuły mieściły się w ramach przyzwoitości - owszem, Arc zwykle tracił nieco więcej, ale była to symboliczna różnica i zwykle tylko w FHD. Z drugiej strony jestem też świadom istnienia jeszcze gorszych przypadków, takich jak Spider-Man Miles Morales (-50% na R5 5600) albo Starfield i The Last of Us (-30% na R5 5600). Jakie zatem wnioski płyną z dodatkowo przeprowadzonych testów? Do tego jeszcze nawiążę w ich podsumowaniu. Teraz jeszcze przyjrzyjmy się wynikom pomiaru zużycia energii.

Może nie szybki, ale za to łakomy na energię

Ku mojemu zaskoczeniu fabrycznie podkręcona karta AsRocka z przeciętym rdzeniem pobiera praktycznie tyle samo energii, co wcześniej testowany Intel Arc B580 Limited Edition... Pomiarów jak zwykle dokonywałem bezpośrednio na złączach zasilania oraz złączu PCI przez narzędzie PCAT, jako że nowe karty Intela bardzo mocno zaniżają odczyty w oprogramowaniu (albo raczej podają tylko częściowy pobór, związany tylko i wyłącznie z GPU).

Pomiar poboru energii w grze Avatar: Frontiers of Pandora [W]

Pomiar z użyciem NVIDIA PCAT - sumaryczny pobór samej karty

NVIDIA GeForce RTX 4060

MSI Ventus 2X 129 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

NVIDIA Founders Edition 149 Intel Arc B570

AsRock Challenger 153 Intel Arc B580

Intel Limited Edition 155 AMD Radeon RX 7600

AMD Ref. 161 [OC] Intel Arc B570

AsRock Challenger 164 AMD Radeon RX 7600 XT

AMD Ref. 195 Intel Arc A750

Intel Limited Edition 205

Po dodatkowym podkręceniu, które, przypominam, nic praktycznie nie dało, odczyty są jeszcze nieco większe. Konkurencyjny RTX 4060 będzie (zgodnie z moim cennikiem) co godzinę oszczędzać dla nas nieco ponad 2 grosze - cóż - zawsze coś :) Po stronie AMD nieco tańszy RX 7600 oferuje identyczny pobór energii.

Pomiar poboru energii w spoczynku [W]

Pomiar z użyciem NVIDIA PCAT - sumaryczny pobór samej karty

Intel Arc B580

Intel Limited Edition 8 NVIDIA GeForce RTX 4060

MSI Ventus 2X 9 Intel Arc B570

AsRock Challenger

(Asus Strix X670E-E) 9 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

NVIDIA Founders Edition 9 AMD Radeon RX 7600 XT

AMD Ref. 19 Intel Arc A750

Intel Limited Edition 29 Intel Arc B570

AsRock Challenger

(Asus TUF B550M-E) 34

Sprawy się komplikują, gdy zbadamy pomiar w spoczynku - na starszej płycie nie udało mi się zlokalizować opcji, która odpowiada za stany energetyczne złącza PCI-E (którą trzeba RĘCZNIE przestawić na każdej płycie!) i odczyty poboru energii z Ryzen 5 5600 niestety są znacznie wyższe w spoczynku… A to - ponownie zaznaczam - docelowa platforma dla tej karty graficznej. Być może na starszych płytach pod Intel Core i5-12400F tego problemu nie będzie, ale nie miałem jak sprawdzić.

Intel Arc B570 to może być dobra karta, ale nie zawsze i nie dla każdego

Moje testy jednoznacznie i po raz kolejny wykazały, że architektura Intel Battlemage ma spory potencjał. To, że Intel nie oszczędzał na podsystemie pamięci sprawia, że Arc B570 nie zaskoczy nas nagłym wywaleniem gry do pulpitu, jak mają to w zwyczaju ostatnio robić karty z 8 GB vRAM (jeśli przesadzimy z ustawieniami powyżej średnich). Można też na tej karcie pograć całkiem komfortowo w QHD, choć tu raczej XeSS/FSR będzie niezbędny, aby utrzymać ponad 60 FPS (a ten pierwszy, mimo że znacznie lepszy, to w wielu grach nadal nie jest dostępny). Taki zapas vRAM pozwoli też komfortowo korzystać z generatorów klatek - czy to FSR 3.0 czy XeSS 2 FG, co często jest niemożliwe na kartach (również RTX) z 8 GB pamięci.



A taki ładny był, amerykański…

Niestety to wszystko przestaje mieć znaczenie w sytuacji, gdy okazuje się, że gry bardziej wymagające po stronie procesora potrafią całkowicie uziemić nowe karty Intela, jeżeli nie sparujemy go z topowym CPU. A tego nikt o zdrowych zmysłach (na potrzeby grania) nie zrobi. Nowe Intele z automatu odpadają w przypadku graczy ceniących sobie rozgrywki onlinie - tutaj narzut sterownika zawsze będzie przeszkadzać. Starsi użytkownicy, którzy siedzą jeszcze na PC bez dostępu do PCI-E 4.0 albo tym bardziej Resizable Bar, też muszą te karty z miejsca skreślić… Pozostają ci, co składają nowy PC i tutaj mam dylemat - WIĘKSZOŚĆ pozostałych (przeze mnie przetestowanych) gier, zwłaszcza jeżeli będziemy grali w QHD, działa dobrze nawet z tak tanim CPU, jak Ryzen 5 5600. Problem w tym, że większość to nie wszystkie i dla mnie to za duża niewiadoma, aby procesor polecić z czystym sumieniem.

Wierzę, że sytuację Intel Arc nadal można uratować diametralną zmianą sterowników - ale czy, a jeśli tak, to kiedy to nastąpi?

Na tym etapie zwyczajnie bardziej opłaca się nawet nieco dopłacić do RTX 4060 (albo kupić ciut taniej RX 7600, który oferuje w sumie nie gorszą wydajność w FHD) niż ryzykować, że któraś z gier niezależnie od ustawień graficznych i rozdzielczości będzie miała problem, aby utrzymać stabilnie 40 FPS (jak Stalker 2 w moich testach). Aby taki zakup się opłacał, karta musiałaby zejść z ceną do poziomu poniżej 1000 zł, aby konkurować z RX 6600 i RTX 3050, od których jest bezwzględnie lepsza. Obecnie korzystniej wychodzi nawet starszy Intel Arc A750 8GB z ceną 1050 zł.



Może jeżeli cena znacznie spadnie? Na przykład do poziomu Intel Arc A580…

Co się tyczy samego modelu AsRock Arc B570, to karta nam się nawet spodobała - nie jest przesadnie duża, a jednak pracuje bezgłośnie. Zawodzi tylko potencjał OC, ale to kwestia indywidualna każdej sztuki, zatem tutaj nie ma co wyrokować. Naturalnie w tej cenie nie jest warta uwagi, ale cena, miejmy nadzieję, w kamieniu wyryta nie jest. Na ten moment jedynie trochę szkoda, że ASUS nie podjął się produkcji tych kart - ich hasło reklamujące serię ROG (“For Those Who Dare”) idealnie by tutaj pasowało…

Nasza ocena układu graficznego Intel ARC B570 10 GB (na podstawie testów AsRock Challenger OC) w segmencie budżetowym: 66% 3.3/5

Opinia o AsRock Arc B570 Challenger 10 GB OC Plusy Wysoka wydajność w śledzeniu promieni (jak na ten segment),

nowoczesny upscaler wykorzystujący AI (XeSS),

10 GB szybkiego vRAM,

świeży oraz intuicyjny panel sterowania,

nowoczesny enkoder wideo,

HDMI 2.1 oraz DisplayPort 2.1 UHBR 13.5,

rozsądna wydajność w rasteryzacji, Minusy Bardzo duże obciążenie procesora przez sterownik,

spory pobór energii w czasie gry (jak na tę wydajność),

bardzo wysoki pobór energii w spoczynku na starszych płytach głównych,

nikły potencjał podkręcania,

zawyżona cena dostępnych modeli,

do poprawnej pracy wymaga Resizable Bar i PCI-E 4.0,

nadal niewiele gier w pełni wspiera XeSS.

