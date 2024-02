Nintendo Switch 2 i wsteczna kompatybilność. Nowe doniesienia

Nowe doniesienia (oczywiście nieoficjalne) na temat Nintendo Switch 2. Tym razem w roli głównej wsteczna kompatybilność.

Czy gry z Nintendo Switch włączymy na Nintendo Switch 2? To odważne i niemalże fundamentalne pytanie. Najnowsze doniesienia powinny uspokoić posiadaczy “pstryczka” i potencjalnych kupców nowej konsoli. Niemniej mówimy o informacja nieoficjalnych. Ba, samo Nintendo Switch 2 nie doczekało się jeszcze oficjalnej prezentacji.

Brazylijski insider PH Brazil przedstawił pozytywne informacje w trakcie najnowszego podcastu. Twierdzi on, że Switch 2 będzie wstecznie kompatybilne z produkcjami wydanymi na pierwszego Switcha.

rozwiń

Mowa tu zarówno o wersjach fizycznych jak i cyfrowych. Co więcej, nowy sprzęt, to nowe możliwości; pojawiła się wzmianka o tym, że starsze tytuły mogą być w jakiś sposób ulepszone, by wykorzystać dodatkową moc nowych konsol. To by tłumaczyło, dlaczego deweloperzy tworzą już gry na Nintendo Switch 2.

To nie koniec, bowiem PH Brazil utrzymuje, że w najbliższych dniach odbędzie się nowe Nintendo Direct, a sama prezentacja sprzętu nastąpi w marcu 2024 r. Rzecz jasna zachęcamy gorąco do uzbrojenia się w odpowiednią dawkę sceptycyzmu.

Źródło: X/@CentroLeaks, zdjęcie otwarcia: Nintendo