W oczekiwaniu na Nintendo Switch 2 rzućmy okiem na najnowszy raport finansowy japońskiego przedsiębiorstwa. Sprzedaż pierwszego “pstryczka” imponuje; PlayStation 2 czuje na swoim karku oddech Nintendo Switch.

Rekord za rekordem. I chociaż Nintendo Switch pretenduje do miana wysłużonego sprzętu, a twórcy gier rzekomo pracują już na Nintendo Switch 2, to popularny “pstryczek” nadal cieszy się ogromną popularnością. Wskazuje na to sprzedaż konsoli.

Nintendo Switch: ile konsol sprzedano?

Ten wynik robi wrażenie. Najnowszy raport finansowy japońskiego przedsiębiorstwa wskazuje, że całkowita sprzedaż Nintendo Switch przekracza już 139 mln egzemplarzy. Co musi zrobić "pstryczek", by zajać pierwsze miejsce na liście najlepiej sprzedających się konsol w historii?

Wystarczy pokonać Nintendo DS, które sprzedało się w liczbie 154 mln egzemplarzy, zaś "głównym bossem" do pokonania w tej misji jest konsola PlayStation 2, która wyśrubowała wynik w wysokości 158,7 mln sprzedanych sztuk. Czy to jest możliwe? Czas pokaże.

Nintendo Switch OLED cieszy się popularnością, ale jest pewien haczyk

Z raportu dowiadujemy się, że w minionym świątecznym kwartale sprzedano łącznie 6,9 mln konsol Nintendo Switch w różnych wariantach, co samo w sobie stanowi spadek względem analogicznego okresu rozliczeniowego rok wcześniej (wtedy sprzedano 8,22 mln konsol).

Nintendo Switch OLED dokłada najwięcej do tej puli, bo w tym okresie sprzedano aż 3,48 mln sztuk tego wariantu. Klasyczny Switch to 2,15 mln sprzedanych egzemplarzy, zaś Switch Lite to z kolei 1,27 mln. Ciekawostką jest również fakt, że łączna sprzedaż Nintendo Switch w Japonii wynosi aktualnie 33 340 000 sprzedanych egzemplarzy, co czyni ją numer jeden na tym rynku (rekord Nintendo DS pobity o około 350 tys.).

W świetle popularności Nintendo Switch OLED warto wspomnieć o nieoficjalnych doniesienia na temat wyświetlacza Nintendo Switch 2. Nowa konsola ma podobno zadebiutuować w wariancie LCD (8-calowy wyświetlacz).

Źródło: Nintendo Life

W artykule znajdują się linki afiliacyjne, przekierowujące do zewnętrznych stron zawierających produkty i usługi, o których piszemy. Otrzymujemy wynagrodzenie za umieszczenie linków afiliacyjnych, jednakże współpraca z naszymi Partnerami nie ma wpływu na treści zamieszczane przez nas w serwisie, w tym na opinie dotyczące produktów i usług Partnerów.