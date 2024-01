Konsole do gier

Oficjalnych informacji na temat Nintendo Switch 2 na próżno szukać w sieci. Istnieją za to poszlaki, które wykraczają poza ramy branżowej plotki. Sprzęt najwyraźniej jest w rękach twórców, a część z nich pracuje nad nowymi grami dla nowego “pstryczka”.

Chyba nikt nie ma wątpliwości, że Nintendo Switch 2 to jedno z najbardziej wyczekiwanych urządzeń związanych z branżą wirtualnej rozrywki. Owszem, można jeszcze wymienić PS5 Pro. Te urządzenia łączy jedna rzecz. A nawet dwie.

Nintendo Switch 2 w rękach twórców gier - tak wynika z ankiety

Łączy je to, że aktualnie jesteśmy zdani na plotki i zakulisowe doniesienia. W przypadku Nintendo Switch 2 robi się bardzo ciekawie, jeśli uwzględnimy ankietę GDC odnośnie stanu branży gier w 2024 r. Ponad 3000 twórców z sektora indie oraz AAA zabrało głos na temat swojej pracy i platform, na których realizują swoje projekty.

Blisko 250 osób zadeklarowało, że pracuje nad grami dla Nintendo Switch 2. Wniosek musi być zatem następujący: coraz więcej twórców siłą rzeczy dzierży następcę Nintendo Switch. Można też spekulować, czy ten wynik nie jest zaniżony; może część deweloperów chce pracować w tajemnicy i “nie wychylać się”, zwłaszcza w sytuacji, gdy nowy “pstryczek” nie został jeszcze oficjalnie potwierdzony.

Kiedy premiera Nintendo Switch 2?

Jeśli chodzi o premierę Nintendo Switch 2, to w sieci aż roi się od plotek czy niejasnych poszlak. Jedna z nich sugeruje, że sprzęt może trafić na rynek we wrześniu 2024 r. To całkiem interesujące z pewnego powodu.

Ciekawe z tego względu, że we wrześniu 2024 r. “niebiescy” mają rzekomo zaprezentować PlayStation 5 Pro. Niemniej w obu przypadkach należy zachować odpowiednią dawkę sceptycyzmu.

Źródło: Video Games Chronicle