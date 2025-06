Sprzęt do gier

Konsola Nintendo Switch 2 zadebiutowała 5 czerwca i już bije rekordy sprzedaży, osiągając lepszy wynik od PlayStation 4 – tak wynika z branżowych doniesień. Sprzęt sprzedaje się w milionach egzemplarzy na całym świecie.

Za nami premiera najważniejszego sprzętu gamingowego w roku 2025. Nintendo Switch 2 oficjalnie trafił na rynek 5 czerwca 2025 r. Czy to jest konsola godna uwagi? Bez wątpienia tak – wskazują na to recenzje oraz dynamika sprzedaży. Co prawda nie dysponujemy jeszcze oficjalnymi liczbami, ale od czego mamy branżowych insiderów?

Switch 2 sprzedaje się jak ciepłe bułeczki

Według informacji przekazanych przez Nintendo Prime, w dniu premiery sprzedano około trzy miliony egzemplarzy Switch 2 na całym świecie. To wynik, który przewyższa dotychczasowy rekord PlayStation 4: w 2013 r. konsola Sony sprzedała się w liczbie nieco ponad miliona sztuk w ciągu jednego dnia. Jeśli obecne tempo sprzedaży się utrzyma, Switch 2 może szybko pobić kolejne rekordy.

Switch 2 podąża więc śladami swojego poprzednika, który stał się jednym z najlepiej sprzedających się urządzeń Nintendo. Poprzeczka zawieszona jest jednak bardzo wysoko, ponieważ pierwszy Switch sprzedał się w nakładzie ponad 150 mln egzemplarzy.

Chętnych na zakup Switch 2 nie brakuje, a przecież Nintendo może potencjalnie uzyskać jeszcze lepsze wyniki po wydaniu wersji z ekranem OLED. To jednak pieśń przyszłości, aczkolwiek niektórzy recenzenci dostrzegają problem z ekranem w Nintendo Switch 2.

Źródło: Game Rant