Co z Nothing Phone’em (4)? Producent zdradził plany na rok 2026

Szef marki Nothing opublikował wideo, na którym zapowiedział produkty planowane na najbliższe miesiące.

Carl Pei potwierdził, że topowy smartfon Nothing Phone (4) nie trafi na rynek w 2026 roku. Powód? Nothing nie chce na siłę trzymać się rocznego cyklu wydawniczego, a zamiast tego dać sobie czas na rozwój kolejnych generacji, by "każda zmiana była znacząca".

Nie będzie to pierwsza taka przerwa w historii marki. Nothing Phone (2) został wydany w lipcu 2023, a Nothing Phone (3) dopiero w lipcu 2025.

Nothing Phone (4a) nadchodzi, a Nothing Phone (3) dostanie nowe funkcje

Pei zdradził, że na ten rok planowane są nowe smartfony ze średniopółkowej linii Nothing Phone (4a). Ta generacja ma wnieść spore zmiany w ekranie, wydajności czy aparacie, zbliżając się do segmentu premium. Firma ma też postawić na eksperymentalny wygląd, różniący się od wcześniejszych modeli.

Flagowy Nothing Phone (3) ma też w tym roku otrzymać nowe, ekskluzywne funkcje. Najważniejsza to Essential Apps, która ma pozwolić na tworzenie prostych aplikacji i widżetów przez sztuczną inteligencję, wyłącznie na podstawie słownych opisów. Rozwiązanie to na razie znajduje się w fazie alfa.

Oprócz tego ma jeszcze bardziej skupić się na słuchawkach. Ubiegłoroczny model Nothing Headphone (1) miał się okazać komercyjnym sukcesem, przekraczając oczekiwania sprzedażowe.

Szef Nothing raz jeszcze przyznał ponadto, że - z uwagi na kryzys na rynku pamięci RAM - w tym roku firma będzie musiała podnieść ceny swoich smartfonów.