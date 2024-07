Nothing Phone (2a) do dziś pozostaje jednym z najoryginalniejszych smartfonów ze średniej półki. Teraz doczekał się udoskonalonego wariantu Plus.

Producenci smartfonów przyzwyczaili nas do tego, że określenie Plus zwyczajowo odnosi się do większego rozmiaru, ale tak nie jest w tym przypadku. Nothing Phone (2a) Plus ma dokładnie takie same gabaryty jak wcześniejszy model, a główne zmiany zaszły wewnątrz.

Nothing Phone (2a) Plus - ceny i dostępność

Nothing Phone (2a) Plus dostępny jest w wersji 12/256 GB. W pierwszej kolejności sprzedaż ruszyła na rodzimym rynku producenta, czyli w Wielkiej Brytanii, gdzie cena wynosi 399 funtów (ok. 2030 zł).

Przypomnijmy, że podstawowy Nothing Phone (2a) w wersji 8/128 GB kosztuje 1349 zł w Polsce i 319 funtów w UK.

Start sprzedaży modelu Nothing Phone (2a) Plus w Polsce został zaplanowany na wrzesień. Ceny na naszym rynku mają zostać ujawnione bliżej rynkowej premiery.

Nothing Phone (2a) Plus - co nowego?

Nothing Phone (2a) Plus wciąż ma przezroczystą obudowę z tworzywa sztucznego, ale ta ma dla odróżnienia metaliczny połysk. Dostępne wersje kolorystyczne to czarna oraz szara.

Nowością jest udoskonalony czip o oznaczeniu MediaTek Dimensity 7350 Pro 5G. Ten wykorzystuje podobną konfigurację 2 rdzeni Cortex-A715 i 6 rdzeni Cortex-A510, ale maksymalne taktowanie CPU podkręcono z 2,8 do 3 GHz, a GPU 1 z do 1,3 GHz. Ma to zapewnić smartfonowi zastrzyk mocy podczas grania w gry i wykonywania innych wymagających operacji.

Delikatnie podkręcono też ładowanie - z 45 do 50 W. Producent deklaruje, że Nothing Phone (2a) Plus ładuje się blisko 10 proc. szybciej, a dobicie do 100 proc. zajmuje 56 minut.

Kolejna zmiana dotyczy przedniego aparatu. Ten w Nothing Phonie (2a) Plus ma rozdzielczość 50 zamiast 32 Mpix i obsługuje nagrywanie 4K.

Smartfon zachowuje swój charakterystyczny interfejs Glyph, czyli paski LED na tylnym panelu. Te za pomocą efektów świetlnych informują o różnych zdarzeniach.

Na swoim miejscu pozostał także wyświetlacz z symetrycznymi ramkami.

Pełna specyfikacja Nothing Phone’a (2a) Plus prezentuje się tak:

ekran AMOLED 6,7 cala o rozdzielczości 2412 x 1084 (395 ppi) i odświeżaniu 120 Hz;

MediaTek Dimensity 7350 Pro;

12 GB pamięci RAM;

256 GB pamięci na dane;

aparat główny 50 Mpix (1/1,57 cala) z przysłoną f/1,88 i optyczną stabilizacją obrazu;

aparat 50 Mpix (1/2,76 cala) z obiektywem ultraszerokokątnym f/2,2 i trybem makro;

aparat przedni 50 Mpix (1/2,76 cala);

łączność 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 i NFC;

baterię 5000 mAh z ładowaniem 50 W;

czytnik linii papilarnych w ekranie;

Androida 14 z interfejsem Nothing OS 2.6;

wymiary 161,7 x 76,3 x 8,5 mm;

wagę 190 g;

IP54.

Nothing Phone (2a) Plus ma trafić do nas na testy na przełomie sierpnia i września.