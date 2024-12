Co za promocja na Black Monday. Wyjątkowy smartfon w świetnej cenie

Przespałeś Black Friday, ale szukasz dobrego smartfonu w promocyjnej cenie? Dobra wiadomość - Nothing Phone (2a) jest do wyrwania wyjątkowo tanio.

Nothing Phone (2a) zadebiutował na rynku w marcu w cenie 1449 zł za wariant 8/128 GB. Kilka miesięcy później kupicie go nie tylko znacznie taniej, ale i w wyższym wariancie pamięciowym.

Nothing Phone (2a) 8/256 GB w promocji na Amazon.pl

Amazon przecenił model Nothing Phone (2a) z okazji Black Weeks (link do oferty tutaj). Aktualne ceny prezentują się tak:

8/128 GB - 1182,58 zł;

12/256 GB - 1199 zł.

Przy takich różnicach zdecydowanie warto sięgnąć mocniejszy wariant Co prawda cena 1199 zł dotyczy tylko czarnej wersji, ale raczej nie ma co dopłacać trzycyfrowej kwoty do koloru.

Nothing Phone (2a) to jeden z najoryginalniejszych smartfonów na rynku

Nothing Phone (2a) już w swojej pierwotnej cenie był telefonem godnym polecenia. Smartfon wyróżnia się z tłumu za sprawą swojej przezroczystej obudowy, która skrywa świecące paski LED. Te pełnią funkcję nie tylko ozdobną, ale i informują o połączeniach przychodzących czy synchronizują się z wbudowanym minutnikiem.

Wisienką na designerskim torcie są symetryczne ramki otaczające wyświetlacz. Zazwyczaj na taką dbałość o detale można liczyć jedynie w przypadku smartfonów za ponad 4000 zł.

Nothing Phone (2a) ma też przyzwoitą specyfikację, która obejmuje:

ekran AMOLED 6,7 cala o rozdzielczości 2412 x 1084 (395 ppi) i odświeżaniu 120 Hz;

MediaTeka Dimensity 7200 Pro;

12 GB pamięci RAM;

256 GB pamięci na dane;

aparat główny 50 Mpix (1/1,57 cala) z przysłoną f/1,88 i optyczną stabilizacją obrazu;

aparat 50 Mpix (1/2,76 cala) z obiektywem ultraszerokokątnym f/2,2;

aparat przedni 32 Mpix;

łączność 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 i NFC;

baterię 5000 mAh z ładowaniem 45 W;

optyczny czytnik linii papilarnych w ekranie;

Androida 14 z interfejsem Nothing OS 2.5;

wymiary 161,7 x 76,3 x 8,5 mm;

wagę 190 g;

IP54.

W cenie 1200 zł to naprawdę sztos.