Nothing szykuje się do wprowadzenia na rynek swojego najtańszego smartfonu. Co wiadomo o nim już teraz?

Flagowy Nothing Phone (2) wyceniony jest aktualnie na 2850 zł. Pierwsza generacja była sporo tańsza, ale została już wycofana z oficjalnej dystrybucji, dlatego w ofercie marki zrobiło się miejsce na coś przystępniejszego. Powstałą lukę ma wypełnić model o oznaczeniu Nothing Phone (2a).

2a ma odziedziczyć po droższym modelu przezroczystą obudowę z paskami LED, choć ma ich być zauważalnie mniej niż w “dwójce”. Z wizualizacji bazujących na przemysłowych plikach graficznych wynika także, że metalową ramę zastąpiono plastikiem.

Nothing Phone (2a) - wizualizacja na podstawie przecieków (fot. @OnLeaks / Smartprix)

Na X (dawny Twitter) pojawiła się także kiepskiej jakości fotka, która ma prezentować Nothing Phone’a (2a) “na żywo”.

Nothing Phone (2a) - specyfikacja, cena i data premiery

Producent oficjalnie potwierdził, że Nothing Phone (2a) będzie działał pod kontrolą nowego czipu MediaTeka o oznaczeniu Dimensity 7200 Pro. Ma on gwarantować 18-procentowy skok wydajności względem Snapdragona 778G+ z Nothing Phone’a (1).

Łącząc tę informację ze wcześniejszymi przeciekami, wychodzi na to, że Nothing Phone (2a) zostanie uzbrojony w:

ekran AMOLED 6,7 cala o rozdzielczości 1080p i odświeżaniu 120 Hz;

MediaTeka Dimensity 7200 Pro;

aparat główny 50 Mpix;

aparat 50 Mpix z obiektywem ultraszerokokątnym;

baterię 5000 mAh z szybkim ładowaniem 45 W.

Według nieoficjalnych doniesień, Nothing Phone (2a) zostanie wyceniony na 349 euro, czyli równowartość 1500 zł. Premierę zaplanowano na 5 marca.

Źródło: Smartprix, @OnLeaks, X