nova Y70 i nova 90 to nowe smartfony, którymi Huawei pochwalił się przy okazji prezentacji flagowego Mate Xs 2. Tutaj mówi o propozycjach dla osób o mniejszych wymaganiach.

Huawei nova 90 z ładowaniem Huawei SuperCharge 40W

Więcej do zaoferowania z tej dwójki będzie miał model Huawei nova 90. Producent postawił w jego przypadku na wyświetlacz o przekątnej 6.7 cala oraz rozdzielczości 1080 x 2388 pikseli, a także procesor Qualcomm Snapdragon 680 i całkiem spore zasoby pamięci w postaci 6/8 GB RAM oraz 128 GB przestrzeni na dane.

Nieźle zapowiada się bateria. Raz z racji pojemności 5000 mAh, dwa z powodu obsługi szybkiego ładowania technologii Huawei SuperCharge 40W. Wedle deklaracji producenta, smartfon ładuje się do 50% w zaledwie 30 minut.

W designie (dostępne kolory to Crystal Blue, Pearl White, Emerald Green i Midnight Black) można doszukać się podobieństw do niektórych z najdroższych propozycji Huawei. Chociażby z racji sposobu osadzenia głównego aparatu fotograficznego, który swoją drogą składa się z trzech obiektywów - 50 Mpix oraz 2 Mpix do makro i 2 Mpix do pomiaru głębi. Sympatycy selfie będą musieli zadowolić się aparatem 8 Mpix.

Huawei nova Y70 z baterią aż 6000 mAh

Huawei nova Y70 wypada określać propozycją z niższego segmentu. Tylko tam wciąż stosowane są wyświetlacze z rozdzielczością HD+, a właśnie na taką postawił producent (przy przekątnej 6,75 cala i technologii TFT LCD).

Poza tym specyfikacja obejmuje tu procesor MediaTek Helio G35, 4 GB RAM i 128 GB pamięci wewnętrznej z możliwością rozszerzenia o kartę microSD. Co ciekawe, aparat główny ma bardziej funkcjonalną konfigurację, ponieważ obejmuje obiektyw 48 Mpix, a także obiektyw ultraszerokokątny 5 Mpix i obiektyw 2 Mpix do pomiaru głębi. Oczywiście co do samej jakości zdjęć to w tym momencie trudno o jakiekolwiek oceny. Bateria ma większą pojemność niż w wyżej omówionym modelu, bo aż 6000 mAh. Czasy pracy powinny być tutaj niezłe, ale ładowanie wolniejsze, bo 22,5W.

Design Huawei nova Y70 jest zauważalnie inny, a dostępne wersje kolorystyczne to Crystal Blue, Pearl White i Midnight Black. Cechą wspólną omawianych smartfonów jest natomiast oprogramowanie - EMUI 12 bez usług Google.

Dostępność i ceny nova Y70 i nova 90

Jakkolwiek producent będzie swoje nowości zachwalał i jakkolwiek spodobają się komuś pod kątem designu czy specyfikacji, aktualnie nie można bardziej stanowczo wypowiedzieć się na temat ich atrakcyjności.

Dlaczego? Wprawdzie potwierdzono, że wkrótce pojawią się w sprzedaży, ale nie ujawniono cen, jakie będą obowiązywać na naszym rynku. A to przecież niezwykle istotna informacja. Proste przeliczenie z zachodnich cen często mija się później ze stanem faktycznym. Aczkolwiek warto odnotować, ile nova Y70 i nova 90 będą kosztować w zachodniej Europie - 199 euro oraz 269 euro.

Źródło: Huawei