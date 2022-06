Zastanawiacie się co Huawei Watch GT3 Pro wnosi nowego do bogatej już produktowo rodziny zegarków Huawei? Nie do końca ogarniacie postęp w porównaniu z poprzednikiem i innymi podobnie nazwanymi modelami Huawei Watch? Pora pozbyć się wątpliwości i pytań

4/5

Zegarek jaki jest każdy widzi, gdy spojrzy się na nadgarstek właściciela. I wcale nie można powiedzieć, że na tym się kończy, bo czasomierze, a dziś smartwatche, to coś co jest przedłużeniem naszego jestestwa. Nawet w większym stopniu niż telefony. Bo zegarek może mieć wzornictwo dopasowane do charakteru użytkownika, które dziś w ograniczonym, ale jednak istotnym stopniu można momentalnie zmienić instalując inną tarczę. I to nie fizycznie, a wirtualnie, pobierając ją z sieci.

Estetyka zawsze była istotna, a w Huawei Watch GT3 Pro uczyniono z niej jeszcze ważniejszą cechę

Naszą prezentację nowej serii zegarków Huawei Watch GT 3 Pro zaczynamy od kwestii estetycznych, gdyż to właśnie na nie producent położył bardzo silny nacisk. Zresztą czyni to nie od dziś, ale w przypadku 43 mm wersji Watch GT3 Pro, który ma ceramiczny i pasek bransoletę i ramkę koperty i dolną jej część, przeszedł samego siebie.

Huawei Watch GT3 Pro w wersji 43 mm to pierwszy zegarek, w którym ceramikę zastosowano także jako element białego paska, a szkło szafirowe przesłania nie tylko tarczę zegarkową, ale także czujnik pulsu

Smartwatche Huawei można określić jako produkty środka. Nie są to typowe smartwatche przeznaczone dla zatwardziałych sportowców, którzy chcą mieć opisane dokładnie każdy krok i uderzenie serca. Nie są to też zegarki budżetowe, z minimalną liczbą funkcji w opakowaniu.



Huawei Watch GT3 Pro w wersji tytanowej 46 mm oraz 43 mm z ceramicznym paskiem

A jednak zdobywają serca użytkowników, bo mimo wszystko oferują eleganckie, ale też ponadczasowe wykończenie i materiały najwyższej klasy (szkło szafirowe, ceramika, tytan) i z generacji na generację coraz większe możliwości. Dzięki temu coraz częściej widać je na nadgarstkach nie tylko fanów ekosystemu Huawei, ale też osób, które w kieszeniach mają innej marki telefony. I to osób często piastujących ważne stanowiska, gdzie istotne jest wrażenie, a zegarek stanowi jego element.

Huawei Watch GT3 Pro powstał na bazie już sprawdzonego modelu

Rdzeń funkcjonalności zegarków Huawei się nie zmienia i pierwszy kontakt z najnowszymi Huawei Watch GT3 Pro zakończy się konstatacją, że dostajemy w zasadzie to samo. Mamy zegarek z wymiennymi elektronicznymi tarczami (w wersji Watch GT3 Pro wyjątkowo dobrze dopasowanymi do stylistyki zegarka w przypadku tych fabrycznych), pomiarem tętna, stresu, natlenienia krwi (pewnie już zapomnieliście po co to potrzebne), możliwościami rozmów telefonicznych po sparowaniu z telefonem przez Bluetooth, aplikacją pogodową i sensorem ciśnienia/wysokości oraz funkcjami śledzenia aktywności sportowej w ponad 100 dyscyplinach.



Huawei Watch GT2 Pro, poprzednik Huawei Watch GT3 Pro

W Huawei Watch GT3 pojawiła się także funkcja pomiaru temperatury skóry, wsparcie dla kobiet dzięki obsłudze danych dla cyklu menstruacyjnego.

Huawei Watch GT3 Pro to pierwszy zegarek tej marki, w którym dokonamy pomiaru EKG

Huawei Watch GT3 Pro idzie jeszcze dalej, a diabeł tkwi w szczegółach, których w pierwszej chwili nie dostrzeżemy. W tym przypadku to większy rozmiar i rozdzielczość wyświetlacza AMOLED w wersji z 43 mm obudową, rozbudowane programy śledzenia aktywności, szczególnie tej sportowej (ale żeby to zobaczyć to trzeba poćwiczyć) i technologia TruSeen 5.0+ oraz całkowicie nowy sensor optoelektroniczny, który pozwala tym razem analizować nie tylko sam puls, jego zmiany, które są jednym ze wskaźników poziomu naszego stresu, ale również jego regularność i prawidłowość.

Funkcja EKG w zegarkach Huawei Watch GT3 Pro pojawi się na przestrzeni kilku miesięcy. My jednak mieliśmy okazję ją już sprawdzić i potwierdzamy, że warto na to udogodnienie czekać

Te ostatnie pomiary to ECG (EKG), czyli elektrokardiogram. W jego pomiarze istotny jest dolny przycisk zegarka, który choć podobny jak np. w wyżej pozycjonowanych Watch 3 Pro, czy Watch GT3, pokryty jest specjalną warstwą metalu ułatwiającą przewodzenie. Ten przycisk jest elektrodą, którą należy dotykać/lekko naciskać w trakcie 30 sekundowego pomiaru.

Po jego zakończeniu dostajemy podsumowanie badania z informacjami o różnego typu odstępstwach od spodziewanej regularności i wykresem w postaci długiej wirtualnej rolki papieru, którą możemy sobie przeglądać w aplikacji zdrowie. Zegarki te będą mogły w przyszłości także oceniać jakość naszych żył, co również jest bardzo wartościowym badaniem, o którym jednak dowiadujemy się często dopiero gdy już jest za późno.



Pomiar EKG za pomocą zegarka Huawei Watch GT3 Pro (dla finalnego użytkownika, funkcja ta będzie dostępna w ciągu kilku miesięcy)

Funkcja EKG to nie jedyny wyróżnik Huawei Watch GT3 Pro, ale zatrzymajmy się na chwilę przy tych cechach, które uległy zmianie w niewielkim stopniu, albo w sposób dla użytkownika trudno dostrzegalny.

Długi czas pracy na baterii to wciąż wyznacznik serii Watch GT, także modeli Huawei Watch GT3 Pro

Już w przypadku Huawei Watch GT2 Pro ważną cechą był długi czas pracy na baterii i bezprzewodowe ładowanie (odpowiednią ładowarkę dostajemy w komplecie). Mówiło się wtedy o około dwóch tygodniach (o ile GPS nie był mocno drenowany) dla zegarków z większymi 46 mm kopertami, a około 7 dniach dla tych mniejszych o 42 mm średnicy. Gwoli ścisłości, teraz mniejsze zegarki są trochę większe i mają o jeden milimetr więcej niż model Watch GT3.



Huawei Watch GT3 Pro w dwóch wersjach, 46 mm i 43 mm

Czas pracy w zasadzie nie uległ zmianie, choć dodatkowe wcześniej nieobecne funkcje pomiarowe mogą przyczynić się do szybszego rozładowania akumulatora. Również ładowanie jest takie samo, czyli bezprzewodowe. Mogę spokojnie naładować Watch GT2 Pro ładowarką od Watch GT3 Pro i to samo zrobić z Watch 3 czy Watch GT3.

Huawei Watch GT3 Pro w wersji tytanowej wytrzyma na akumulatorze 8 do 14 dni zależnie od intensywności użytkowania, a wersja ceramiczna od 4 do 7 dni

Aj, od tych nazw głowa może rozboleć, szczególnie gdy nie wiemy co tak naprawdę wyróżnia serię GT. Bo jednak i z tym przyrostkiem jak i bez niego, obecne zegarki Huawei pracują pod kontrolą Harmony OS 2. Jedną z korzyści, choć jeszcze na początkowym etapie rozwoju, jest wsparcie dla AppGallery z aplikacjami przeznaczonymi konkretnie dla naszych zegarków. Wraz z Harmony OS 2 w zegarkach Huawei dokonano także zmiany wyglądu i funkcjonalności głównego przycisku (górnego). W Watch GT2 był to zwykły przycisk, w Watch GT3 oraz Watch GT3 Pro jest to już przycisk z obrotową koronką, która zapewnia szybkie poruszanie się po często rozbudowanych listach ustawień.



Huawei Watch GT3 Pro (po lewej) i Watch GT2 Pro (po prawej)

Huawei Watch GT3 Pro a Huawei Watch 3 Pro, czyli czym wyróżnia się seria GT

Podstawową różnicą, która sprawia, że Huawei Watch 3 i Watch 3 Pro to inna propozycja niż Watch GT3 o Watch GT3 Pro, a także jego poprzednik, jest samodzielność zegarka. Modele GT są przeznaczone dla osób, które korzystają z telefonu i mają go często w pobliżu zegarka, czyli w zasięgu komunikacji Bluetooth. Z kolei zegarki Watch bez dopisku GT są wyposażone nie tylko w Bluetooth, ale też Wi-Fi i obsługę kart eSIM. Oznacza to, że mogą być całkowicie niezależne od telefonu. Z kolei funkcja NFC dostępna jest zarówno w serii Watch 3 jak i zegarku Watch GT3 Pro. Na razie jednak nie jest aktywna na rynku europejskim.



Huawei Watch 3 Pro (po lewej) oraz Huawei Watch GT3 Pro. Ten drugi ma inaczej ukształtowane mocowanie paska i jest mniej masywny

Co prawda i przez Watch GT3 Pro jak i Watch 3 Pro porozmawiamy parując z nim słuchawki Bluetooth lub mówiąc do samego zegarka (co wciąż budzi rozbawienie lub zdziwienie), ale w tym drugim przypadku wystarczy nam sam zegarek. Huawei Watch GT3 Pro ma podobny interfejs użytkownika jak Watch 3 Pro, jednakże w tym ostatni charakter interakcji jest bardziej smartfonowy.



Wi-Fi albo tryb samolotowy to typowo smartfonowe funkcje Huawei Watch 3 Pro (po prawej)

Nie oznacza to jednak, że Watch GT3 Pro jest gorszym wyborem niż Watch 3 Pro. Bo przede wszystkim te zegarki pojawiły się w różnych momentach, a ten pierwszy dysponuje cechami, których wyżej pozycjonowany kuzyn nie i mieć nie może. Poza tym to inne zegarki, a fakt, że Watch GT3 Pro nie jest tak samodzielny jak Watch 3 Pro, nie oznacza, że musimy wszędzie za nim biegać z telefonem.

Huawei Watch GT3 Pro choć lubi kontakt z telefonem sporo zdziała także samodzielnie

Wyposażono go bowiem w GPS pracujący jednocześnie w dwóch pasmach, który zapewnia wysoką precyzję pomiaru pozycji, a także ciekawą funkcję ścieżki powrotnej. Zegarek może nas bowiem pokierować z powrotem do punktu wyjścia.

Wyjątkowo precyzyjny GPS, a także obudowa zapewniająca wodoodporność i możliwość zanurzenia do 30 metrów, to funkcje, które pozwoliły wdrożyć w Huawei Watch GT3 Pro nowe tryby sportowe

Huawei Watch GT3 Pro w trakcie pracy zbiera wiele cennych danych, które albo mogą być wizualizowane w zegarku, co ma miejsce na przykład w trybie sportowym gra w golfa, albo mogą być wizualizowane w postaci ciekawych statystyk już na telefonie, co ma miejsce z kolei w trybie nurkowania. Te dwa tryby to nowości dostępne w Watch GT3 Pro, których nie było w bezpośrednim poprzedniku GT2 Pro.



Trasa powrotna w Huawei Watch GT3 Pro

To nie wszystko, Watch GT3 Pro przejął z serii Watch 3 także funkcje kontroli dobrych nawyków użytkownika, a dołożył do tego naukowe statystyki naszej aktywności fizycznej. Naukowe to brzmi dumnie, a w praktyce oznacza algorytmy analizy wykorzystujące technologie AI, w których powstaniu udział brali eksperci o doświadczeniu naukowym.

Huawei Watch GT3 Pro w porównaniu z Watch GT2 Pro jest już nie tylko narzędziem do gromadzenia danych o naszej aktywności. Zmienia się powoli w osobistego asystenta, który poradami na podstawie zebranych informacji wspiera nasze wysiłki w celu utrzymania dobrej kondycji

Wracając do stwierdzenia, że rdzeń funkcjonalności zegarków Watch GT3 Pro jest podobny jak Watch GT3 czy Watch GT2 Pro, nie można tego powiedzieć o nich w ogólności. Czas jaki upłynął od premiery Watch GT2 Pro, a już z pewnością Watch GT3 nie jest jeszcze tak długi. Te zegarki wciąż są bardzo ciekawą propozycją, to jednak Huawei Watch GT3 Pro jak się przekonaliście stanowi spory krok ewolucyjny. A nawet kilka kroków.

Trudno w obliczu takich zmian spodziewać się podobnej ceny. Huawei Watch GT3 Pro już na starcie jest kosztowniejszy niż poprzednik, który od premiery na dodatek jeszcze staniał, a nawet jest droższy niż Huawei Watch 3 Pro. Lecz są to koszty, które można uzasadnić nie tylko inflacją i ogólnie wyższymi cenami nowych produktów niż jeszcze kilka kilkanaście miesięcy temu. A co najważniejsze możliwościami samych zegarków.

Huawei Watch GT3 Pro nie zawiedzie, a już na pewno się spodoba

Żaden z nowych zegarków Huawei Watch GT3 Pro nie zawiedzie swojego posiadacza jednakże warto, by przed zakupem zastanowić się dokładnie, którą wersję chcecie kupić. Owszem można zamiast bransolety dać zwykły pasek, ale liczy się to co dostajemy w komplecie na początek.

Wysokiej klasy materiały wykończeniowe sprawiają, że Huawei Watch GT3 Pro sprawdza się zarówno jako zegarek, który ma być funkcjonalnym urządzeniem dla nas, jak i stylowy element naszej odzieży, który docenią inni

Oprócz zegarka 46 mm z tytanową bransoletą (przypomina ona tę z modelu Watch 3 Pro, a nie poprzednika Watch 3) mamy też wersję sportową z paskiem fluoroelastomerowym, ale również wariant casual business ze skórzanym paskiem. A 43 mm zegarek może mieć pasek skórzany, ale też niepowtarzalną białą ceramiczną bransoletę, z którą współgra (ku mojemu zaskoczeniu) doskonałe złote wykończenie pierścienia wokół wyświetlacza, koronki i drugi przycisk-elektroda do pomiaru EKG.



Ceramiczna, biało-złota wersja Huawei Watch GT3 Pro

Najciekawsza obecnie zegarkowa propozycja Huawei

Obecnie Huawei Watch GT3 Pro jest najciekawszą propozycją w zegarkowym portfolio Huawei. Nawet brak obsługi eSIM nie jest na razie tu tak dużym problemem, gdyż przeważają tu plusy wynikające z zastosowania nowych technologii z pomiarem ECG i precyzyjnymi statystykami aktywności na czele. I oczywiście klasyczny, ale elegancki wygląd. Bo niby Huawei Watch GT3 Pro wygląda podobnie jak wiele innych zegarków na świecie, to nie sposób go pomylić z jakimkolwiek innym. Nawet jeśli jest to inny Huawei.

