Myślałeś, że masz pralkę A+++, a tu się okazuje, że to zaledwie C? To możliwe, bo dzisiaj zaczynają obowiązywać nowe etykiety energetyczne – z bardziej wymagającą skalą i bez plusów.

Nowa etykieta energetyczna – 2021 rok przynosi zmiany w naklejkach na AGD i RTV

Jeśli w ostatnich tygodniach zdarzyło ci się kupić jakiś nowy sprzęt AGD lub RTV, to w pudełku mogłeś znaleźć dwie etykiety energetyczne – nową i starą. Od dziś (1 marca 2021 roku) ta druga zupełnie przestaje obowiązywać. Zgodnie z decyzją Komisji Europejskiej uznawana będzie tylko nowa etykieta efektywności energetycznej. Bardziej czytelna i pozbawiona plusów.

Bez plusów, z czytelnymi szczegółami

I tak, skala od A+++ do D zmienia się w skalę od A do G, Równocześnie wymagania, jakie muszą spełniać urządzenia, są znacznie wyższe, przez co twoja pralka czy lodówka, która dotąd była klasyfikowana najwyżej: jako A z trzema plusami, nagle spada na pozycję C, a z dwoma plusami – aż do E. To motywacja dla producentów i przygotowanie rynku na bardziej efektywne energetycznie, a więc też bardziej ekologiczne i ekonomiczne urządzenia.

Oprócz nowej skali ta nowa etykieta pozwoli ci też szybciej i łatwiej dostrzec inne parametry: pojemność AGD, efektywność w trybach specjalnych czy poziom generowanego hałasu. Ten ostatni będzie ponadto wyrażany nie tylko w decybelach, ale też w skali od A do D (gdzie oczywiście A to najlepsza opcja). Najważniejszą nowinkę odnajdujemy jednak w prawym górnym rogu naklejki – to kod QR odsyłający do szczegółowych informacji na temat sprzętu.

Na razie pralki, lodówki i telewizory, ale to tylko początek

Dzisiaj – 1 marca 2021 roku – nowa etykieta energetyczna staje się „jedyną słuszną” w przypadku pralek, pralko-suszarek, lodówek, zmywarek, telewizorów i monitorów. Równo za pół roku lista zostanie wydłużona o lampy i inne urządzenia świecące, a jeszcze później nowe oznaczenia otrzymają kolejne kategorie urządzeń. Czy to dla ciebie ważna zmiana? Zachęcamy do udziału w sondzie.

