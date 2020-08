Etykiety energetyczne zmienią się od przyszłego roku. Nie będzie już A+++, a na tym wcale nie kończą się zmiany. Podsumowujemy, co warto wiedzieć na ten temat.

Chcemy coraz bardziej efektywnych energetycznie urządzeń i zaczęło nam brakować skali. Już teraz najbardziej eko sprzęty mają oznaczenie A z trzema plusikami, a gdybyśmy chcieli pójść o krok dalej, to plusy potrzebne byłyby już cztery. Dlatego w 2021 roku Komisja Europejska wprowadzi nowe etykiety energetyczne – bardziej czytelne i mniej skomplikowane.

Nowa etykieta energetyczna – co się zmieni?

Spójrz na obrazek poniżej. Po lewej stronie widzisz obecną etykietę, a po prawej – nową. Od razu możesz zauważyć, że jest znacznie bardziej przejrzysta. Pod tradycyjną skalą efektywności energetycznej pojawią się czytelniej przedstawione informacje dodatkowe: o rocznym zużyciu energii, pojemności AGD czy poziomie generowanego hałasu: w decybelach oraz czterostopniowej skali (od A – najcichszy, do D – najgłośniejszy). Zerknij też na prawy górny róg – tam pojawi się kod QR, który będzie można zeskanować, by poznać szczegóły na temat danego urządzenia.

Zmienia się też skala. Dość już tych plusów

Wraz z nową etykietą energetyczną Komisja Europejska wraca do klasycznej skali efektywności od A do G. Nie będzie już żadnych plusów (które poważnie utrudniały rozeznanie), a równocześnie do użytku wrócą oznaczenia E, F i G, które praktycznie wypadły po tym, jak w Unii Europejskiej wprowadzone zostały rygorystyczne zasady dotyczące zapotrzebowania akcesoriów domowych na prąd. Przedstawiciele władz liczą, że na rynku będą pojawiać się coraz bardziej ekologiczne i ekonomiczne urządzenia, dlatego też aktualne A+++ to będzie jedynie C w nowej skali, a A++ – E.

Kiedy wejdzie w życie ta ważna zmiana?

Nowe etykiety energetyczne pojawią się w sklepach 1 marca 2021 roku. Termin ten tyczy się różnego rodzaju sprzętu RTV i AGD: telewizorów, monitorów, lodówek, pralek czy zmywarek. Pół roku później, 1 września 2021 roku w ten sam sposób oznaczane będą lampy i inne źródła światła. Kolejne urządzenia mają dołączyć do nich w późniejszym terminie.

Zmiana jest ważna, ponieważ to, jak efektywne energetycznie są urządzenia w naszych domach, ma wpływ zarówno na wysokość naszych rachunków, jak i środowisko naturalne. Europejczycy tymczasem stali się pod tym względem dość świadomymi konsumentami – niemal 8 na 10 deklaruje, że sprawdza (i bierze pod uwagę) etykietę energetyczną podczas zakupów.

Źródło: Komisja Europejska, informacja własna

