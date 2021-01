Jeszcze jakiś czas temu szukający mniejszych telefonów mieli jakikolwiek wybór, często decydując się ostatecznie na modele Xperia Compact od Sony. Ostatnio ich nie widywaliśmy, ale jest coraz większa szansa na zmiany.

Nowa Sony Xperia Compact pokazana na renderach

Sony Xperia 1 III Compact znalazła się na naszej liście najbardziej wyczekiwanych smartfonów 2021 roku. Być może ostatecznie japoński producent zdecyduje się na nieco inną nawę, ale wygląda na to, że przygotowywany przez niego mniejszy telefon jest już coraz bliżej. Do sieci trafiły rendery, a także pierwsze informacje dotyczące specyfikacji.

Design nie wydaje się szczególnie zaskakujący, pasuje do dotychczasowej polityki Sony prowadzonej w tej kwestii. Wyświetlacz ma cechować się przekątną 5,5 cala. Jak na obecne standardy panujące na rynku to stosunkowo niewiele i powinno przełożyć się na wymiary 140 x 68.9 x 8.9 mm. Dla porównania, jedyny ostatnio smartfon o mniejszych gabarytach, czyli Apple iPhone 12 mini mierzy 131.5 x 64.2 x 7.4 mm.

To nie będzie topowy smartfon

Znający rynek mobilny nieco bliżej mogą dostrzec, że design ma tu bliżej do tańszych propozycji Sony niż tych topowych. I zanosi się na to, że podobnie będzie ze specyfikacją. Jeśli sprawdzą się nieoficjalne doniesienia to nowa Sony Xperia Compact zostanie wyposażona między innymi w podwójny aparat z głównym obiektywem 13 Mpix, aparat przedni 8 Mpix i czytnik linii papilarnych na bocznej krawędzi. Być może (ale tu źródła nie są zgodne) zastosowany zostanie tutaj procesor Qualcomm Snapdragon 480 (8nm) z Adreno 619, który został zaprezentowany nie dalej jak na początku tego miesiąca i jest przygotowany do obsługi 5G.

Za wcześnie na jakiekolwiek wyrokowanie, musimy poznać pełną specyfikację. Czekacie na mniejszy telefon z Androidem? Wolelibyście, aby cechował się topowymi czy średniopółkowymi podzespołami i tym samym mniej kosztował?

Źródło: Voice

