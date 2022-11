Na temat Toyoty Prius można powiedzieć przynajmniej dwie rzeczy. Przede wszystkim na dobre zrewolucjonizowała świat hybryd, a poza tym - wszystkie jej generacje nie należą do najładniejszych. W końcu jednak to się zmienia - oto nowa Toyota Prius V.

Niespodziewana premiera. Toyota Prius V w końcu wygląda ładnie

Zaprezentowana dziś piąta generacja Toyoty Prius jest wyjątkowa pod kilkoma względami. Japończycy wreszcie zdecydowali się istotnie zmienić wygląd swojej flagowej hybrydy, która od początku istnienia zyskała miano niemal legendarnej. Wszak jest to model, który na dobre rozpowszechnił napęd hybrydowy.

Nowy Prius nie jest liftingiem poprzedniej generacji i trudno doszukiwać się tutaj pozostałości po „przodkach”. Toyota pokazała zupełnie nowy projekt (w pewnym stopniu zbliżony do Toyoty bZ4x), który zdecydowanie nie odbiega od dzisiejszych trendów wzornictwa - czego dowodzi m.in. listwa LED na klapie bagażnika, a pod nią uwielbiany dziś przez producentów wielki napis z nazwą modelu.

Wyjątkowy jest także napęd. Nie będzie zasypiania na światłach

Toyota Prius V trafi do Europy wyłącznie w wariancie hybrydy plug-in. Oznacza to, że ten nowy model naładujemy z gniazdka. A co do ładowania zresztą - producent wyposażył nowego „prusaka” w akumulator o pojemności 13,6 kWh, który powinien zapewnić ok. 60 km zasięgu wyłącznie na silniku elektrycznym.

Z uwagi jednak na to, że Prius V jest hybrydą - w systemie napędowym obok silnika elektrycznego znalazł się również spalinowy o mocy 99 KM. Oba osiągają łączną moc 220 KM. Trudno w tym miejscu mówić o jakimkolwiek „zamulającym” i słabym silniku. W tej Toyocie z pewnością nie będziemy ruszać spod świateł w ślimaczym tempie.

Nowoczesne wnętrze i opcjonalny panel solarny na dachu

Nic, tylko się cieszyć, że Toyota w nowym Priusie nie zapomniała o odświeżeniu wnętrza. Piąta generacja hybrydy zdecydowanie dopasowuje się do konkurencji na rynku, choć producent nadal zachował szereg fizycznych przycisków.

Nie zabrakło natomiast dużego centralnego wyświetlacza do sterowania multimediami (przekątna jest nieznana, ale na zdjęciach wygląda masywnie) oraz drugiego z cyfrowym zestawem wskaźników.

Żeby było bardziej gadżeciarsko, opcjonalnie podczas konfigurowania Priusa V będzie można dodać panel solarny na dach samochodu. Świetny dodatek dla mieszkańców południa Europy.

Kiedy nowa Toyota Prius V trafi do salonów i ile będzie kosztować?

Producent na ten moment nie informuje o cenie nowego Priusa. Wiemy jednak, że przedsprzedaż rozpocznie się na początku 2023 roku, a pierwsze egzemplarze demonstracyjne mogą trafiać do dealerów jeszcze przed końcem bieżącego roku.

Jak Wam się podoba nowe wydanie tej legendarnej już hybrydy? Dajcie znać w komentarzu.

Źródło: Toyota