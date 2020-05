Mamy dobrą wiadomość: odświeżona Trackmania Nations będzie dostępna za darmo. Ci jednak, którzy są gotowi trochę zapłacić, będą mieli taką możliwość, a w zamian otrzymają bonusy.

Nowa Trackmania to darmowa gra – Free2Play

Nie musisz nic płacić, a otworem stanie przed tobą odświeżona Trackmania Nations ze zmieniającym się co kwartał katalogiem 25 torów oraz tras tworzonych przez użytkowników. Dostępny będzie zarówno tryb jednoosobowy, jak i sieciowy multiplayer, a do tego – choć w ograniczonej wersji – edytory tras, malowań i powtórek.

Ale choć nowa Trackmania będzie grą Free2Play, pojawi się również możliwość płacenia abonamentu. Do wyboru będą trzy warianty:

Standard Access za 10 dolarów na 1 rok (ok. 40 zł)

Club Access za 30 dolarów na 1 rok (ok. 120 zł)

Club Access za 60 dolarów na 3 lata (ok. 240 zł)

Po co płacić, jeśli można grać za darmo?

Standardowy abonament pozwoli ci brać udział w codziennych wyzwaniach oraz zapewni dostęp do wszystkich oficjalnych torów (innymi słowy: nie będą znikać co kwartał, jak w przypadku darmowej edycji). Club Access oznacza natomiast szansę na rywalizację w lidze Open Grand League oraz dostęp do dodatkowych elementów i aktywności na wyłączność.

Dodajmy na koniec, że zmierzająca wyłącznie na pecety nowa Trackmania zadebiutuje 1 lipca 2020 roku. Już teraz można zamówić swój egzemplarz przedpremierowo, korzystając z ofert sklepów Uplay lub Epic Games Store.

Źródło: PC Gamer, GameSpot, Ubisoft

