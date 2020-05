Ekipa Milestone zapowiedziała RIDE 4 – wirtualne wyścigi motocykli, mające zachwycać realizmem, a równocześnie dawać dużo czystej radości z jazdy.

Gra RIDE 4 została oficjalnie zapowiedziana i wygląda na to, że będzie to nie lada gratka dla miłośników wirtualnego ścigania się na jednośladach. Możemy już zobaczyć poświęcony jej zwiastun. Nie tylko on, ale też przyzwoite RIDE 3, a ostatnio świetne MotoGP 20 pozwalają liczyć na to, że Włosi ze studia Milestone zaserwują nam wyjątkowo smakowite danie.

Zobacz zwiastun RIDE 4, zapowiadający grę:

Co nowego w RIDE 4?

Trzecia odsłona serii RIDE mogła się podobać, ale zostawiała też spore pole do poprawek. Twórcy obiecują, że sztuczna inteligencja zostanie znacząco ulepszona, dzięki czemu nasi rywale będą zachowywać się bardziej „ludzko”. Możemy też liczyć na ładną, realistyczną oprawę wizualną, dynamicznie zmieniającą się pogodę i cykl dobowy oraz całkowicie przebudowany tryb kariery. Fani nie obraziliby się też pewnie, gdyby ekipie Milestone udało się nieco skrócić czasy ładowania.

W RIDE 4 do naszej dyspozycji oddanych zostanie 30 lokalizacji z różnych części świata oraz około 180 licencjonowanych motocykli z wiernie odwzorowanymi szczegółami (nie wyłączając z tego kokpitów). Modele zostały opracowane od podstaw, przy użyciu skanów 3D i plików CAD, a tory – za pomocą skanowania laserowego i dronowego.

Realizm rozgrywki, obok sztucznej inteligencji, poprawiać mają natomiast: przeprojektowany system jazdy oraz trzy mieszanki opon do wyboru. Jeśli zaś chodzi o tryby, to oprócz wspomnianej kariery (w amerykańskiej, europejskiej lub azjatyckiej lidze), pojawi się (wymagający) Endurance oraz multiplayer w kilku formatach.

Kiedy premiera RIDE 4? Jeszcze w tym roku

RIDE 4 nadjedzie 8 października 2020 roku, trafiając do katalogów tytułów na PC, PlayStation 4 i Xbox One. Czas pokaże, czy zasłuży na miejsce w rankingach najlepszych gier wyścigowych na te trzy platformy. Trzymamy kciuki!

Źródło: Milestone, Dark Side of Gaming, informacja własna

