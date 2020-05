Gra DiRT 5 została oficjalnie zapowiedziana. Najnowsza odsłona serii ma być największą, najładniejszą i najbardziej ambitną częścią w historii. Póki co możemy się przekonać o tym drugim, oglądając zwiastun wersji na Xbox Series X.

DiRT 5 zapowiedziany. Pierwsze wyścigi na Xbox Series X (i nie tylko)

Niedawne pogłoski szybko znalazły potwierdzenie: DiRT 5 nadjeżdża! Ekipa Codemasters zapowiedziała kolejną odsłonę jednej z najbardziej lubianych serii wyścigowych podczas dzisiejszego odcinka Inside Xbox, zorganizowanego specjalnie po to, by zaprezentować gry zmierzające na Xbox Series X. Więc tak – w „piątkę” pogramy też na nowym Xboksie! Pozostałe platformy docelowe to Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 i PC. Wiemy też, że gra zadebiutuje w październiku.

Rozdzielczość 4K i płynność na poziomie 60 klatek na sekundę oraz bardzo krótkie czasy ładowania to dwie spośród cech, których możemy się spodziewać na konsoli Xbox Series X. Gra DiRT 5 będzie również oferować smart delivery, co oznacza, że kupując jeden egzemplarz, pogramy zarówno na starym, jak i nowym sprzęcie Microsoftu. Czy będziemy w ogóle chcieli? W poszukiwaniu odpowiedzi spójrzcie na poniższy materiał…

Zobacz gameplay trailer DiRT 5, zapowiadający grę:

Co zaoferuje DiRT 5? Długo by wymieniać…

W DiRT 5 czekać będą na nas różne lokalizacje, różne typy nawierzchni, różne warunki atmosferyczne, różne pory roku, różne pory dnia i nocy oraz różne rodzaje pojazdów, za których wirtualnymi kierownicami będziemy mogli zasiąść. To nie tylko klasyczne samochody, ale też lekkie maszyny do jazdy terenowej. Jeżeli zaś chodzi o miejsca, które odwiedzimy, to będą one rozsiane po całym świecie – tylko na zwiastunie możemy zobaczyć Nowy Jork, Chiny i Norwegię.

Twórcy ze studia Codemasters obiecują, że dzięki tak wielu zmiennym nie będzie dwóch takich samych wyścigów. To zaś, co będzie, to różne tryby zabawy: od kariery, po pojedyncze zmagania, w których weźmiemy udział sami albo nawet z czterema znajomymi, obserwując się nawzajem na podzielonym ekranie. Nie zabraknie też sieciowego multiplayera, w którym zmierzy się ze sobą maksymalnie 12 graczy.

Źródło: Xbox, Codemasters, Games Beat

