Rząd prezydenta Joe Bidena ogłosił inicjatywę zmierzającą do zasilenia sektora produkcji półprzewodników w Stanach Zjednoczonych. Kluczowym elementem strategii jest wykorzystanie tzw. cyfrowych bliźniaków.

Cyfrowy bliźniak (digital twin) to wirtualna replika fizycznego obiektu, procesu lub systemu. Technologia ta pozwala na symulowanie działania rzeczywistych systemów w środowisku cyfrowym, co umożliwia analizę danych i monitorowanie stanu w czasie rzeczywistym. Cyfrowe bliźniaki są używane do optymalizacji operacji, przewidywania przyszłych zachowań oraz zarządzania utrzymaniem i serwisem, co znajduje zastosowanie w przemyśle, budownictwie, medycynie i wielu innych dziedzinach.

Jak podaje Tech Crunch, ta nowatorska technologia może znacząco usprawnić procesy produkcyjne, na przykład w przemyśle motoryzacyjnym, gdzie możliwe będzie eksperymentowanie z nowymi metodami produkcji przy jednoczesnym zachowaniu ciągłości działania istniejących linii.

Inwestycje i potencjał rozwoju

Do podziału między aplikujące instytucje jest 285 milionów dolarów, które mają zostać przeznaczone na projekty badawcze związane z rozwojem cyfrowych bliźniaków dla branży półprzewodnikowej, tworzenie połączonych obiektów wirtualno-fizycznych, demonstracje przemysłowe, szkolenia pracowników oraz działalność nowo utworzonego Instytutu CHIPS Manufacturing USA. Laurie E. Locascio z Narodowego Instytutu Standardów i Technologii wyraziła przekonanie, że digital twins mogą obniżyć koszty rozwoju i produkcji półprzewodników, a także ułatwić współpracę w zakresie projektowania i rozwoju układów scalonych. "Obecnie żaden kraj nie zainwestował na tyle dużo, aby w pełni wykorzystać potencjał technologii cyfrowych bliźniaków dla przełomowych odkryć," dodała Locascio.

Globalne znaczenie i dalsze kroki

Założenia te wpisują się w kontekst aktu CHIPS and Science z 2022 roku, który przewiduje wydatki w wysokości 280 miliardów dolarów, z czego 52,7 miliarda ma wspierać wzrost krajowej produkcji półprzewodników. Jak zauważył Biden, USA straciły dominację na tym polu, produkując obecnie mniej niż 10% światowych półprzewodników. Arati Prabhakar z Biura Polityki Naukowej i Technologicznej Białego Domu podkreśliła zagrożenie związane z nadmiernym skupieniem produkcji półprzewodników w jednym regionie świata, niemal na pewno mając na myśli Chiny. Aby dowiedzieć się więcej, zainteresowane organizacje mogą wziąć udział w internetowym webinarze 8 maja. Do aplikacji zachęcane są podmioty non-profit, uniwersytety, rządy oraz firmy prywatne zarejestrowane w USA.