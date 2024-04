Szukacie oryginalnej karty graficznej? Model ASL GeForce RTX 4060 Wuhuang Edition może być ciekawą propozycją - to sprzęt, który na pewno ma szansę na miano najsłodszej karty graficznej dla graczy.

Karty graficzne dla graczy bardzo często wyróżniają się efektownym wzornictwem, które ma przyciągnąć uwagę potencjalnych klientów. Zwykle mamy do czynienia z agresywną stylistyką, wzbogaconą wielokolorowym podświetleniem LED.

Firma ASL poszła jednak inną drogą i przygotowała specjalną edycję karty GeForce RTX 4060 dla fanów kreskówek Wuhuang i Bazhahey (to takie chińskie kreskówki z psem i kotem). Po prostu musicie to zobaczyć.

GeForce RTX 4060 w specjalnej wersji

ASL GeForce RTX 4060 Wuhuang Edition wykorzystuje różowe chłodzenie, na którym znalazły się motywy z chińskich kreskówek. Całość uzupełniają dwa podświetlane wentylatory.

Sama karta nie wyróżnia się pod względem specyfikacji. Producent zastosował układ graficzny NVIDIA Ada Lovelace AD107 z 3072 jednostkami CUDA oraz 8 GB pamięci GHDDR6 128-bit. Wersja Wuhuang Edition pracuje z domyślnymi zegarami (tj. 1830/2460 MHz dla rdzenia i 17 000 MHz dla pamięci VRAM), więc powinna oferować wydajność zbliżoną do referencyjnych wersji.

Jeśli zainteresował was model ASL GeForce RTX 4060 Wuhuang Edition i chcielibyście sobie sprawić taki sprzęt, to niestety nie mamy dobrych wieści. Karta jest sprzedawana głównie w Azji. Można ją zakupić np. za pośrednictwem oficjalnego sklepu producenta na AliExpress za około 1670 złotych – mówimy o stawce zbliżonej do lepszych wersji RTX 4060.

Źróło: AliExpress, ALS