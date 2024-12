Do Gwiazdki został już tylko tydzień. To ostatni moment, żeby zaopatrzyć się w prezenty dla najbliższych. Co jednak zrobić, jeśli nie mamy żadnych dobrych pomysłów? Najlepiej wejść na Geekbuying.pl i zobaczyć, na czym można zaoszczędzić w przedświątecznej promocji.

Szeroka oferta sklepu kryje w sobie wiele ciekawych, nieoczywistych produktów. Być może wśród nich jest ten prezent, którego nie mogliśmy znaleźć nigdzie indziej.

Prezent dla dziecka

Dzieci to najczęstsi i jednocześnie najbardziej niecierpliwi odbiorcy prezentów spod choinki. Teoretycznie łatwo jest zaspokoić ich pragnienia nową zabawką. Im jednak pociecha starsza, tym większe i bardziej wyspecjalizowane są jej wymagania. Jeśli i my mierzymy się z takim wyzwaniem, warto będzie zagłębić się w ofertę przedświątecznych promocji na Geekbuying.pl. Co tam znajdziemy?

Na przykład małą, niedrogą konsolkę do gier ANBERNIC RG35XX H. To wygodne, ważące mniej niż przeciętny smartfon urządzenie to prawdziwa kopalnia klasycznych gier konsolowych. Wbudowane emulatory pozwalają na uruchomienie niezapomnianych, kultowych tytułów nie tylko z innych mobilnych konsolek, ale również największych przebojów z pierwszych generacji dużych konsol różnych producentów. W bibliotece ponad pięciu tysięcy tytułów możemy znaleźć nie tylko coś dla dzieci, ale również dla dorosłych fanów gier retro i zafundować im nostalgiczną wycieczkę w krainę dzieciństwa.

A co można umieścić pod choinką dla młodego człowieka przejawiającego talenty kreatywne? Oczywiście drukarkę 3D dla dzieci. AOSEED X-MAKER JOY to świetne narzędzie do uczynienia pierwszego kroku w świat nowoczesnych technologii trójwymiarowego druku. Kompaktowa konstrukcja, intuicyjne sterowanie oraz obszerny i ciągle powiększany katalog cyfrowych designów sprawiają, że jest to idealna zabawka dla wszystkich młodych osób, które mają twórcze aspiracje. Po co bawić się zabawkami ze sklepu, skoro można zaprojektować i wydrukować własne? Oprócz integracji z platformami Android, iOS oraz Windows drukarka umożliwia również obsługę głosową poprzez asystenta AI.

Przypuśćmy jednak, że nie chcemy kolejnego prezentu, przez który nasze dziecko będzie jeszcze więcej czasu spędzało w domu. Jeśli chcemy je zachęcić do wyjścia na świeże powietrze to idealnym prezentem, który pozwoli osiągnąć ten cel, będzie elektryczny motorek crossowy ISINWHEEL A12. Przeznaczony dla grupy wiekowej poniżej 14 lat, wytrzymujący obciążenie do 70 kilogramów, może na swoich 12-calowych, pneumatycznych oponach przejechać nawet 22 kilometry. I to z prędkością maksymalną do 25 km/h! Ta maszyna zmieni każdą latorośl w tęskniącego za bezdrożami młodego poszukiwacza przygód.

Prezenty dla wszystkich

Wracając na chwilę do gier, ale awansując do wyższego przedziału wiekowego oraz przenosząc się ze świata konsol do uniwersum grania na komputerze, warto zwrócić uwagę na świetny, 27-calowy monitor gamingowy KTC M27T20. Jego główną zaletą, oprócz wyjątkowo niskiej ceny, jest matryca bazująca na technologii mini-LED. Ponad pół tysiąca osobnych stref zaciemnienia pozwala uzyskać o wiele lepszy kontrast oraz pokrycie naturalnej palety barw niż w standardowych monitorach LCD. Gamingowy charakter ekranu podkreśla błyskawiczny czas reakcji 1 ms oraz wysokie odświeżanie 165 Hz, które pozwala uzyskać większą płynność w dynamicznych grach akcji.

A skoro już siedzimy przy komputerze, to postarajmy się zachować prawidłową postawę. Źle wyprofilowane krzesło biurowe potrafi ponad miarę obciążyć nasz kręgosłup, zwłaszcza w odcinku lędźwiowym. Odczujemy to poprzez bóle pleców, które po latach mogą zmienić się w poważniejsze przypadłości. A przecież można temu zapobiec, jeśli tylko dostanie się w prezencie pod choinką ergonomiczny fotel, taki jak NEWTRAL MagicH-BPro, teraz dostępny w obniżonej, przedświątecznej cenie. Wyposażony jest w mechanizm automatycznie regulujący nacisk na kręgosłup lędźwiowy, który dostosowuje się do naszej pozycji i w każdym przypadku wymusza jej prawidłowe utrzymanie. Wykonany jest z wytrzymałych, lekkich materiałów wysokiej jakości oraz posiada unikalne, a bardzo wygodne rozwiązanie, jakim jest rozkładany podnóżek.

Odpowiednie krzesło może sprawić, że siedzenie będzie zdrowsze. Ale jeśli naprawdę chcemy zadbać o kondycję, potrzebujemy czegoś więcej. Dostępna w promocyjnej cenie bieżnia UREVO Spacewalk E4 pomoże wyrabiać dzienną normę kroków i kilometrów. A nawet wyjść daleko poza nią. Chodzenie po niej ma wiele zalet. Nie tylko uniezależnia nas od pogody, ale również chroni nasze kolana. Bieżnia wyposażona jest bowiem w gumowe wyściółki oraz całą baterię silikonowych amortyzatorów, które pozwalają chodzić o wiele łagodniej niż po betonowym czy asfaltowym chodniku. Dużym plusem tego urządzenia jest jego niewielka waga oraz niski profil, który pozwala bezproblemowo ukrywać je pod łóżkiem czy kanapą.

Jeśli nie dysponujemy dużym prezentowym budżetem, możemy sięgnąć po coś mniejszego, ale nadal bardzo praktycznego. Niedroga suszarka do włosów MICOLLME H6S może być strzałem w dziesiątkę. Dysponuje potężnym silnikiem 1600 watów, który zapewnia przepływ powietrza nawet do 23 metrów na sekundę. Dzięki temu można ekspresowo wysuszyć nawet bardzo długie włosy. Przy okazji je modelując, bo oprócz standardowej końcówki skupiającej w zestawie dostajemy również dyfuzor pozwalający nadać włosom większą objętość.

Ostatni świetny i tańszy w przedświątecznej promocji pomysł na prezent nadaje się przede wszystkim do sypialni. I tej rodziców, i tej dziecięcej. Zgrabny, lekki projektor ETOE Starfish pozwala każdą powierzchnię, czy to ścianę, czy sufit, zmienić w ekran o wielkości nawet 150 cali. Pięciowatowy głośnik, natywna rozdzielczość 720p oraz wysoka jasność 300 lumenów zapewniają komfort oglądania filmów i seriali z dowolnego źródła. System Android TV 11 pozwala korzystać z najbardziej popularnych aplikacji streamingowych, a wbudowany Chromecast i Airplay pozwala na wyświetlanie zawartości ekranu naszego smartfona. Aby jeszcze lepiej dopasować się do sypialni, projektor posiada specjalny tryb kolorowej lampki nocnej.

Nie znaleźliśmy odpowiedniego pomysłu na prezent na tej liście? Nic nie szkodzi. W strefie świątecznych okazji na Geekbuying.pl znajdziemy o wiele więcej ciekawych inspiracji!