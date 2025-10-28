Nowe kamery z analizą ludzi i pojazdów. Nowoczesne systemy od TP-Link

TP-Link wprowadza nową serię kamer VIGI InSight, dedykowaną firmom i instytucjom do monitoringu przez całą dobę. Nowe urządzenia umożliwiają stworzenie rozbudowanego systemu, rejestrując szczegóły z precyzją niezależnie od pory dnia czy warunków atmosferycznych.

TP-Link to firma znana na rynku nie od dziś, od lat 90. jest globalnym producentem sprzętu Wi-Fi oraz produktów Smart Home. Teraz zaprezentował nowe kamery z serii VIGI InSight, dedykowane przede wszystkim do firm i instytucji, które potrzebują niezawodnego monitoringu w wysokiej jakości - zarówno w dzień, jak i w nocy.

Wysoka jakość obrazu i zaawansowana analiza

Jak zapewnia producent, dzięki nowej generacji przetworników i inteligentnym funkcjom analitycznym, kamery VIGI InSight rejestrują każdy detal z wyjątkową precyzją - niezależnie od warunków oświetleniowych czy pogodowych.

Modele takie jak S345S oferują 4 MP rozdzielczość oraz technologię ColorPro 2.0, która pozwala uzyskać pełne odwzorowanie kolorów także w nocy. Dodatkowo, systemy analityczne umożliwiają klasyfikację ludzi i pojazdów, co ułatwia przeglądanie nagrań i minimalizuje fałszywe alarmy. Kamera oferuje także funkcje dwukierunkowej komunikacji oraz integrację z zewnętrznymi systemami alarmowymi.

Modele VIGI InSight: różne opcje dla różnych potrzeb

W ofercie znajdują się modele VIGI InSight S345S, S445S oraz S355, które różnią się konstrukcją (Bullet lub Turret) oraz rozdzielczością (od 4 MP do 5 MP). Wszystkie kamery charakteryzują się funkcją całodobowego monitoringu w pełnych kolorach, odpornością na warunki atmosferyczne (IP67) oraz możliwością łatwej integracji z innymi systemami. Nowe modele TP-Link są także zgodne z ONVIF, co ułatwia ich włączenie do istniejących instalacji.

Kamery VIGI InSight to rozwiązanie dla małych i średnich firm oraz instytucji publicznych. Dzięki aplikacji VIGI i dedykowanemu oprogramowaniu, użytkownicy mogą łatwo zarządzać systemem, monitorować sytuację na żywo oraz analizować zdarzenia. Wszystkie modele objęte są 3-letnią gwarancją, co zapewnia użytkownikom dodatkowy spokój.

Ceny kamer VIGI InSight zaczynają się od 900 zł za model S345, a najdroższy S445S kosztuje około 1700 zł. W pełni szczegółową specyfikację można znaleźć na stronie producenta.

Źródło: TP-Link