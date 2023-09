Jeśli szukacie dobrej kamery do monitoringu domu i ogrodu, to być może zainteresuje was najnowsza oferta TP-Link. Firma wypuszcza na rynek trzy modele Wi-Fi.

Chodzi o następujące kamery do monitoringu: Tapo C520WS, C325WB i C220. Dwie pierwsze są odporne na warunki atmosferyczne i z racji tego dadzą sobie radę na zewnątrz. Natomiast trzecia to kamera obrotowa przeznaczona do monitorowania wnętrz.

Tapo C520WS

C520WS nagrywa obraz w rozdzielczości 2K QHD (2560 × 1440), co ma gwarantować niezłą jakość odczytu także na przybliżeniach. Urządzenie wykonuje obrót o pełne 360 stopni. Kąt pochyłu przekracza w tym przypadku 130 stopni.

Kamerę wyposażono w funkcje wykrywania ruchu osób, zwierząt i pojazdów oraz wyznaczania stref aktywności. Model może śledzić intruza i emitować spersonalizowane sygnały dźwiękowe i świetlne.

Tapo C325WB

Druga z kamer TP-Likn rejestruje obraz w wysokiej rozdzielczości 2K QHD 2688 x 1520. Model ma kąt widzenia 127 stopni. W tym przypadku również zadbano o funkcje wykrywania ruchu osób, zwierząt i pojazdów i wyznaczania stref aktywności.

Tapo C220

Ostatnia z kamer jest przeznaczona do monitoringu wnętrz (biurowców i domów mieszkalnych). Sprzęt nagrywa wideo 2K QHD (2560 x 1440).

Wszystkie nowe modele z serii posiadają wbudowany mikrofon i głośnik, co umożliwia komunikację z kurierem, gościem czy członkami rodziny. W razie potrzeby urządzenia mogą również odstraszać intruzów za pomocą sygnałów świetlnych i dźwiękowych.

Kamery Tapo zapisują wideo na kartach microSD o pojemności do 512 GB (około 840 godzin nagrań). Istnieje też opcja przechowywania nagrań w płatnej chmurze TapoCare (z 30-dniową historią).

Cena kamer TP-Link

C520WS kosztuje około 350 złotych, C325WB – 400 złotych, natomiast za C220 chętni zapłacą około 180 złotych. Kamery objęto dwuletnią gwarancją.

źródło: materiały prasowe