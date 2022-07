Za każdym razem, gdy ktoś zakłada konto Google, łamane jest europejskie prawo. Tak twierdzi Europejska Organizacja Konsumentów, która złożyła w tej sprawie skargę do Komisji Europejskiej.

Czy zakładanie konta Google jest procesem naruszającym prawo?

Ma je niemal każdy posiadacz telefonu z Androidem, ale tak naprawdę nie tylko on – istnieją miliardy kont Google, z których korzystamy również, by lajkować i komentować na YouTubie, wysyłać i odbierać wiadomości na Gmailu czy też tworzyć i synchronizować notatki w Keepie… – zastosowań jest mnóstwo. Utworzenie takiego konta jest dziecinnie proste. Zdaniem Europejskiej Organizacji Konsumentów proces ten nie przebiega jednak tak, jak powinien.

Tworzona przez urzędników z pięciu krajów członkowskich UE organizacja złożyła w tej sprawie skargę do Komisji Europejskiej. Czym ją argumentuje? Twierdzi, że Google nieuczciwie utrudnia odmowę zgody na śledzenie aktywności. Na tym nie koniec, bo: ponadto nie podaje w prosty i zrozumiały sposób tego, jak przetwarza zbierane dane i do czego je wykorzystuje. Wszystko to ma stać w sprzeczności z unijnymi przepisami RODO (GDPR).

RODO wreszcie może odnotować duży sukces

Jeżeli Komisja Europejska pozytywnie rozpatrzy tę skargę, możemy mieć do czynienia z najbardziej spektakularnym sukcesem RODO. Nie chodzi tu nawet o potencjalną wysokość kary, lecz o konieczność dostosowania się technologicznego giganta do unijnych przepisów. To zaś mogłoby skutkować opcją prostego wyłączania skryptów śledzących, co z perspektywy prywatności niewątpliwie byłoby wielką rzeczą.

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na temat skargi i tego, co (zdaniem Europejskiej Organizacji Konsumentów) firma Google robi nie tak, zajrzyj do publikacji na oficjalnej stronie organizacji.

Źródło: Europejska Organizacja Konsumentów