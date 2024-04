Acer poszerza swoją ofertę o nowe laptopy. Predator Helios Neo 14 oraz Acer Nitro 16 z pewnością zostaną docenione przez graczy, którzy cenią sobie mobilność i wydajność. Co oferują nowe modele?

Gdy szukamy najlepszych laptopów gamingowych nie można pominąć takich producentów jak chociażby Lenovo, ASUS, Gigabyte czy Acer. Ten ostatni aktualizuje teraz swoją ofertę, prezentując dwie gamingowe bestie charakteryzujące się wysoką wydajnością oraz mobilnością.

Acer Predator Helios Neo 14 w szczegółach

Nowy Predator Helios Neo 14, choć mniejszy i bardziej mobilny od wariantów 16- i 18-calowych, nadal może pochwalić się potężną wydajnością. Dzięki procesorowi Intel Core Ultra 9 185H z zaawansowanymi funkcjami akceleracji AI i karcie graficznej NVIDIA GeForce RTX 4070 Laptop GPU, wspierającej DLSS 3.5 z wykorzystaniem AI, użytkownicy mogą liczyć na nieprzeciętną wydajność i grafikę Sprzęt ten, wyposażony w system chłodzenia nowej generacji, zapewnia płynność działania i jakość obrazu sterowaną przez sztuczną inteligencję, gwarantując nadzwyczajne doznania i realistyczne wizualizacje. Ekran o jakości WQXGA (3072x1920) i odświeżaniu 165 Hz, pokrycie gamy barw sRGB na poziomie 100 proc. oraz zgodność z NVIDIA G-SYNC, sprawiają, że użytkownicy doświadczają żywych i precyzyjnych szczegółów w każdym programie lub grze, nawet przy maksymalnych ustawieniach graficznych.

W celu dostarczenia graczom optymalnych warunków i wydajności, Predator Helios Neo 14 wyposażono w przodujące technologie chłodzenia: podwójne wentylatory 3D AeroBlade piątej generacji, system Vortex Flow, zastosowanie ciekłego metalu na CPU oraz efektywne rurki cieplne do lepszego rozpraszania ciepła. Laptop posiada również moduł Intel Killer Wi-Fi 6E, uniwersalne złącze USB Type-C z portem ThunderBolt 4 i czytnik kart MicroSD.

System audio i wideo w Predator Helios Neo 14 został wzbogacony dzięki zastosowaniu sztucznej inteligencji, między innymi poprzez Acer PurifiedVoice 2.0 dla eliminacji szumów tła za pomocą trzech mikrofonów. Kamerka internetowa Acer PurifiedView gwarantuje wysoką jakość obrazu dzięki wsparciu AI. Nie można również pominąć usługi Copilot w Windows, aktywowanej przyciskiem Copilot Key, korzystającej z AI. Funkcje te dostępne są w nowym obszarze Experience Zone aplikacji PredatorSense, który umożliwia personalizację ustawień urządzenia, klawiatury podświetlanej oraz monitorowanie stanu i temperatury komponentów.

Acer Nitro 16 w szczegółach

Acer Nitro 16 skutecznie łączy najnowocześniejsze technologie i różnorodne funkcje, sprawiając, że jest doskonałym wyborem nie tylko do zadań profesjonalnych, ale i do rozrywki. Ten 16-calowy laptop do gier wyposażono w procesor Intel Core i7 14700HX oraz kartę graficzną NVIDIA GeForce RTX 4060 Laptop GPU, dzięki czemu radzi sobie z najbardziej zaawansowanymi grami i aplikacjami.

Entuzjaści gamingu z pewnością docenią hybrydową architekturę procesorów Intel oraz dodatkowe rdzenie E, które podnoszą wydajność urządzenia. Dzięki architekturze Ada Lovelace od NVIDIA GeForce RTX z serii 40, użytkownicy zyskują znaczący wzrost wydajności i jakości grafiki opartej na AI. Technologia ray tracing pozwala graczom na zanurzenie się w realistycznych światach wirtualnych, a DLSS 3.5 zwiększa płynność gry, zapewniając więcej klatek na sekundę. To wszystko na 16-calowym ekranie WQXGA (2560x1600) z odświeżaniem 165 Hz i 100 proc. pokryciem gamy barw sRGB.

Nitro 16 wykorzystuje zaawansowany system chłodzenia firmy Acer, który obejmuje podwójne wentylatory, cztery otwory wlotowe i wylotowe, minimalizując przegrzewanie się i maksymalizując wydajność procesora i karty graficznej. Użycie ciekłego metalu na procesorze jeszcze bardziej zwiększa efektywność transferu ciepła między kluczowymi komponentami. Ponadto, Nitro 16 został wyposażony w Intel Killer DoubleShot Pro, dwa porty USB typu C z ThunderBolt 4 i czytnik kart MicroSD.

Cena i dostępność

Predator Helios Neo 14 (PHN14-51) będzie dostępny w Polsce od czerwca 2024, w cenie od 8599 PLN.

Acer Nitro 16 (AN16-73) będzie dostępny w Polsce od czerwca 2024, w cenie od 6899 PLN.

Mniejszy wariant, czyli Acer Nitro 14, będzie dostępny w Polsce w czerwcu 2024, w cenie od 5199 zł

Źródło: Acer, zdjęcie otwarcia: Acer