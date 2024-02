Testowany dziś Radeon RX 7900 GRE swoją premierę w zasadzie miał już w połowie 2023 roku, ale wtedy dostępny był tylko na odległym wschodzie. Karta oczywiście „przesiąkała” do Europy od tego czasu, ale teraz doczekała się oficjalnej premiery i wyceny. Czy warto było czekać?

4,8/5

Od lat układy AMD bez żadnego dopisku po cyfrach uchodzą za najbardziej opłacalne (jak chociażby Radeon RX 6700 lub wcześniej RX 5700). W tym przypadku sytuacja wygląda podobnie, jako że dopisek „GRE” dotyczy w sumie tylko roku wydania – Golden Rabbit Edition – ponieważ pierwotnie karta do sprzedaży trafiła w Chinach właśnie w roku królika. Trochę szkoda, że AMD nie zmieniło nazwy modelu trafiającego teraz do Europy na GDE, skoro obecnie mamy już rok smoka, ale z drugiej strony sama karta faktycznie pozostała bez zmian względem tego, co pokazano w lipcu 2023 roku. To, co się zmieniło, to cena i dostępność w Polsce, zatem zapraszamy do recenzji pierwszej od dawna tak opłacalnej karty AMD.



Pudełko jest dosyć niepozorne, ale skrywa bardzo wydajną kartę.

Czym tak naprawdę jest Radeon RX 7900 (GRE)?

Pomiń ten rozdział -> do omówienia karty Sapphire Radeon RX 7900 GRE Pulse.

Od strony technicznej mamy tutaj do czynienia z największym fizycznie układem Navi 31, ale z dopiskiem XL, zatem bardziej w środku przyciętego względem Navi 31 XTX, z którego korzysta Radeon RX 7900 XTX. Mocniej natomiast przycięto podsystem pamięci, redukując go o aż dwa chiplety MCD – podobnie zatem, jak w Radeonie RX 7800 XT, rdzeń GCD otaczają cztery chiplety z pamięcią podręczną trzeciego poziomu, co daje jej „tylko” 65 MB. Przekłada się to oczywiście na obecność 16 GB pamięci graficznej GDDR6, pracującej na 256-bitowej szynie danych. Co ciekawe, AMD zastosowało tutaj niżej taktowane pamięci niż w RX 7800 XT i mocniejszych RX 7900 XT/XTX, co oznacza, że przepustowość vRAM jest tutaj odczuwalnie niższa (576 GB/s względem 624 GB/s w RX 7800 XT).

Model AMD Radeon RX 7800 XT AMD Radeon RX 7900 GRE AMD Radeon RX 7900 XT AMD Radeon RX 7900 XTX Układ graficzny: AMD Navi 32 XT (RDNA 3) Navi 31 XL Navi 31 XTX (RDNA 3) Navi 31 XTX (RDNA 3) Proces technologiczny: 5 nm (GCD) + 6 nm (MCD) 5 nm (GCD) + 6 nm (MCD) 5 nm (GCD) + 6 nm (MCD) 5 nm (GCD) + 6 nm (MCD) Tranzystory: 28 mld 58 mld 58 mld 58 mld Powierzchnia rdzenia: 200 mm2 (GCD) + 146,5 mm2 (MCD) 306 mm2 (GCD) + 146,5 mm2 (MCD) 306 mm2 (GCD) + 189,5 mm2 (MCD) 306 mm2 (GCD) + 227 mm2 (MCD) Pamięć podręczna: L0 = 32 KB (na każdy WGP)

L1 = 12 x 128 KB

L2 = 4 MB L0 = 64 KB (na każdy WGP)

L1 = 12 x 256 KB

L2 = 6 MB L0 = 64 KB (na każdy WGP)

L1 = 12 x 256 KB

L2 = 6 MB L0 = 64 KB (na każdy WGP)

L1 = 12 x 256 KB

L2 = 6 MB Jednostki cieniujące: 3840 5120 5376 6144 Jednostki teksturujące: 240 320 336 384 Jednostki rasteryzujące: 96 160 192 192 Jednostki RT: 60 80 84 96 Taktowanie/Boost: 2124/2430 MHz 1900/2250 MHz 2000/2400 MHz 2300/2500 MHz Pamięć wideo: 16 GB GDDR6 256-bit 16 GB GDDR6 256-bit 20 GB GDDR6 320-bit 24 GB GDDR6 384-bit Taktowanie pamięci: 2438 MHz 2250 MHz 2500 MHz 2500 MHz Przepustowość pamięci: 624 GB/s 576 GB/s 800 GB/s 960 GB/s Pamięć Infinity Cache: 64 MB 64 MB 80 MB

do 2900 GB/s 96 MB

do 3500 GB/s TBP: 263 W 260 W 315 W 355 W Zalecany zasilacz: 600 W 600 W 700 W 750 W Złącze: PCI-E 4.0 x16

2x 8-PIN PCI-E 4.0 x16

2x 8-PIN PCI-E 4.0 x16

2x 8-PIN PCI-E 4.0 x16

2x 8-PIN Cena sugerowana: $499 $560 $899 $999

Obniżono również limit mocy w praktyce do tego samego, którym dysponuje RX 7800 XT, co w obliczu wykorzystania znacznie większego rdzenia GCD oznacza istotne obniżenie jego taktowania. Mimo iż samych jednostek obliczeniowych ubyło bardzo niewiele, to należy spodziewać się istotnej różnicy wydajności względem Radeona RX 7900 XT. Z drugiej strony nowy Radeon zadowoli się skromniejszym chłodzeniem od droższych braci albo zaoferuje wyższą kulturę pracy na tym samym chłodzeniu. Zasilanie to oczywiście nadal dwa starsze złącza 8-PIN – typowo dla kart AMD z tej generacji.



Jaki koń jest, każdy widzi.

Jak prezentuje się Sapphire Radeon RX 7900 GRE Pulse

Pomiń ten rozdział -> do omówienia kultury pracy i potencjału podkręcania..

Do naszej redakcji na potrzeby testów trafiła karta wyprodukowana przez Sapphire – producenta specjalizującego się w kartach AMD Radeon. Model Sapphire Pulse ma cenowo mieścić się w MSRP, zatem kosztować około 2600-2650 zł. Wyposażono go w aż trzy wentylatory, zatem o jeden więcej niż w Sapphire Pulse chłodzących RXy na rdzeniach Navi 32. Oznacza to, że jest nieco dłuższa (313 mm), ale szerokość pozostała bez zmian i nadal zajmuje prawie trzy pełne sloty PCI-E (52 mm). Wysokość karty również pozostała taka sama (133 mm), co oznacza, że bez większego problemu zmieści się w obudowach o standardowej szerokości (zwłaszcza że złącza zasilania nie zostały wyprowadzone na sam szczyt konstrukcji). Karta mimo wydłużenia nie przytyła jakoś znacznie i waży 1110 g.



Karta raczej z tych większych, ale jeszcze nie ogromnych.

Wentylatory o średnicy 95 mm mają po dziewięć śmigieł i korzystają z cichego łożyska kulkowego (two-ball). Śmigła są tutaj specyficznie „łamane”, co ma na celu znaczne zwiększenie ciśnienia tłoczonego powietrza bez zwiększania obrotów, co z kolei oznacza cichszą pracę całego chłodzenia. Naturalnie mamy tu obecną funkcję „zero-fan”, która oznacza, że wentylatory nie będą się kręcić, gdy karta nie będzie obciążona.



Wentylatory nie tylko wyglądają atrakcyjnie, ale też oferują wysokie ciśnienie tłoczonego powietrza.

Pod wentylatorami mamy chłodzenie bardzo zbliżone do tego, które mogliśmy już podziwiać w RX 7900 XT Pulse – łącznie pięć pokaźnych ciepłowodów łączy dwa duże aluminiowe radiatory z miedzianą płytką odbierającą ciepło z GPU i pamięci. Sekcja zasilania ma tutaj bezpośrednie połączenie z radiatorami, zatem też nie będzie się przegrzewać. Finy radiatorów mają do 21 mm wysokości i są raczej umiarkowanie ciasno upakowane (co tłumaczy raczej niską wagę).



Nowy RX 7900 GRE robi pożytek ze wszystkich 16 linii PCI-E.

Sapphire Radeon RX 7900 GRE Pulse posiada metalowy backplate, ale ten nie pełni roli odprowadzania ciepła, jako że nie ma styczności z PCB karty poprzez thermalpady. Prezentuje się za to całkiem ładnie (niemal identycznie, jak wszystkie inne Pulse od Sapphire…) i chroni elektronikę na karcie przed uszkodzeniami mechanicznymi podczas montażu. Samo PCB jest tutaj zaskakująco długie, zatem „przewiewna” część karty jest dosyć krótka – perforacja backplate poprawiająca wentylację ma zaledwie 3 cm.



Mimo że rozmiarem karta jest niemal identyczna z RX 7900 XT Pulse, to jednak backplate różni się znacząco.

Na śledziu wyprowadzono optymalny w naszej opinii zestaw złączy – dwa HDMI oraz dwa DisplayPort. Warto też przypomnieć, że AMD w tej generacji jako jedyny producent kart graficznych oferuje dostęp do najnowszego standardu DisplayPort 2.1 – jest on blisko 2x szybszy od towarzyszących mu tutaj HDMI 2.1 i pozwala wykorzystać pełen potencjał monitorów o najwyższych odświeżaniach w połączeniu z wysoką rozdzielczością.



Poza portami przestrzeń na śledziach wykorzystano do poprawienia wentylacji karty.

Jedyne, czego Sapphire Pulse nie oferuje, to oczywiście RGB. Od strony estetycznej zatem muszą wystarczyć czerwone wstawki z logo Sapphire. Ale za to w zestawie dostajemy podpórkę do montażu na śledziach z regulacją punktu podparcia.

Kultura pracy zaskakuje na plus, ale liczyliśmy na większy potencjał podkręcania

Pomiń ten rozdział -> do omówienia platformy testowej i wyników testów syntetycznych.

Już po pierwszych testach nowej karty wiedzieliśmy, że zapunktuje u nas za wyjątkowo cichą pracę chłodzenia. Tutaj faktycznie chłodzenie sprawdza się wyśmienicie – po dłuższej rozgrywce karta stabilizuje się na 67-69°C w przypadku odczytów z GPU oraz 80°C dla HotSpot. Robi to ledwo co kręcąc wentylatorami – te prawie nigdy nie przekraczają 1000 RPM , co przekłada się na przyjemnie cichą pracę karty. Po podkręceniu karta dalej utrzymuje target temperaturowy dla GPU (poniżej 70°C), ale HotSpot rozgrzewa się już do ponad 85°C i obroty wentylatorów wzrastają o 20%. Mimo tego karta nadal jest cicha.

Pomiar ciśnienia akustycznego (głośności) - Cyberpunk 2077

[dBA], 4K, Ultra, mniej=lepiej

Poziom tła <25,0 AMD Radeon RX 7900 GRE

Sapphire Pulse 26,5

<25,0 [OC] AMD Radeon RX 7900 GRE

Sapphire Pulse 28,2

26,9 GeForce RTX 4070 Ti Super

MSI Ventus 3X 36,0

35,1 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 39,2

35,8 NVIDIA GeForce RTX 4080 Super

NVIDIA Founders Edition 39,2

35,3 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 39,5

35,5 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 39,8

36,5 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 40,2

36,6 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD ref. 41,1

37,1 Radeon RX 7600 XT

Gigabyte Gaming OC 41,3

40,1 NVIDIA GeForce RTX 3080 Ti

NVIDIA Founders Edition 45,1

42,7 NVIDIA RTX GeForce 3080

MSI Suprim 46,9

43,5 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD ref. 47,1

43,8 Legenda / / 50 cm od karty

/ / w zamkniętej obudowie

A skoro już przy podkręcaniu jesteśmy, to warto podkreślić że testowany model Sapphire Pulse został fabrycznie podkręcony o 27 MHz (do 1927 MHz bazowego zegara). Ogólnie jednak w kwestii podkręcania nowy Radeon nas rozczarował – spodziewaliśmy się, że fabrycznie tak ograniczony rdzeń Navi 31 XL właśnie na tym polu pokaże pazura i mocno zbliży się do fabrycznie taktowanego Radeona RX 7900 XT. Niestety nawet podniesienie limitu zasilania do 300 W nie pomogło uzyskać tutaj nadzwyczaj dobrych wyników. Karta ustabilizowała się w kwestii podkręcania na 2440 MHz, zatem około 190 MHz ponad fabryczne nastawienie Sapphire Pulse (oraz 215 MHz ponad referencyjne taktowanie). Pamięci w sterowniku można podkręcić tylko do 2316 MHz (z fabrycznych 2250 MHz...), zatem nadal daleko poniżej nawet RX 7800 XT i zdaje się, że to najbardziej hamuje nowego Radeona – w niektórych grach wzrost wydajności po OC był bardzo mały, podczas gdy w innych odpowiadał temu, o ile podkręciliśmy samo GPU.

Pomiar wydajności NVIDIA GeForce RTX 4080 Super Founders Edition po podkręceniu

1440p, najwyższe detale z RT, więcej=lepiej

Cyberpunk 2077

(Ultra, Ultra RT) AMD Radeon RX 7900 GRE

ustawienia domyślne 100%

100% AMD Radeon RX 7900 GRE

OC ( MHz / MHz) 104%

102% Avatar: Frontiers of Pandora

(Unobtanium) AMD Radeon RX 7900 GRE

ustawienia domyślne 100%

100% AMD Radeon RX 7900 GRE

OC ( MHz / MHz) 107%

109% Assassin's Creed: Mirage

(Ultra) AMD Radeon RX 7900 GRE

ustawienia domyślne 100%

100% AMD Radeon RX 7900 GRE

OC ( MHz / MHz) 104%

108% A Plague Tale: Requiem

(Ultra + RT) AMD Radeon RX 7900 GRE

ustawienia domyślne 100%

100% AMD Radeon RX 7900 GRE

OC ( MHz / MHz) 104%

103% Legenda / średni FPS

/ 1% Low FPS



Od góry: Radeon RX 7900 XT (model referencyjny), testowany dziś Sapphire Radeon RX 7900 GRE Pulse oraz Sapphire Radeon RX 7800 XT Pulse.

Na czym testowaliśmy Radeona RX 7900 GRE?

Pomiń ten rozdział -> do omówienia wyników testów w grach.

Jak pewnie wiecie, od końca ubiegłego roku przenieśliśmy się na znacznie nowszą i odczuwalnie szybszą platformę testową. Rekordowo szybki procesor AMD z technologią 3D V-Cache w połączeniu z wybitnymi pamięciami Kingston Fury Renegade 8000 MT/s pozwalają nawet w niższych rozdzielczościach uniknąć limitowania wydajności topowych kart graficznych. Takie połączenie oczywiście wymaga niemniej imponującej płyty głównej (tutaj idealnie sprawdza się ASUS ROG STRIX X670E-E Gaming WiFi) oraz zasilacza (wiadomo - od be quiet!).

Nasza platforma testowa:



Testy wydajności wykonujemy na powyższym testbench, ale do testów kultury pracy używamy "klasycznej" obudowy.

Podczas testów używaliśmy systemu operacyjnego Windows 11 Pro w wersji 23H2. Aktywna była funkcja ReSizable BAR, a sterowniki to NVIDIA Game Ready 551.23 oraz AMD Adrenalin 24.1.1. Wyjątkiem była nowa karta, która dostała sterownik w wersji beta - ten sam, który powinien zostać wydany wraz z jego oficjalną premierą. Testowanie jak zwykle rozpoczęliśmy od testów syntetycznych, które dobrze nakreślają przyrost wydajności w ramach danej architektury (oraz po podkręceniu), ale też do pewnego stopnia pozwalają porównywać karty różnych producentów – mowa naturalnie o pakiecie testów 3DMark.

3D Mark - Time Spy Extreme (DX12)

[punkty] wynik układu graficznego

ASUS ROG Matrix RTX 4090 20 489 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 19 462 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD ref. 15 014 NVIDIA GeForce RTX 4080 Super

NVIDIA Founders Edition 14 509 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 14 112 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD ref. 12 769 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super

MSI Ventus 3X 11 804 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 11 597 [OC] AMD Radeon RX 7900 GRE

Sapphire Pulse 10 760 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

KFA2 Ex Gamer 10 784 AMD Radeon RX 7900 GRE

Sapphire Pulse 10 364 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 10 023 AMD Radeon RX 7800 XT

ASUS Dual 8987 NVIDIA GeForce RTX 4070

PNY Verto 3X 8555 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 7377 AMD Radeon RX 6700 XT

Sapphire Pulse 5982

3D Mark - Speed Way (DXR)

[punkty]

ASUS ROG Matrix RTX 4090 10 417 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 10 051 NVIDIA GeForce RTX 4080 Super

NVIDIA Founders Edition 7501 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 7332 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD ref. 6292 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super

MSI Ventus 3X 6150 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 5968 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

KFA2 Ex Gamer 5505 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD 5240 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 5196 [OC] AMD Radeon RX 7900 GRE

Sapphire Pulse 4475 NVIDIA GeForce RTX 4070

PNY Verto 3X 4464 AMD Radeon RX 7900 GRE

Sapphire Pulse 4337 AMD Radeon RX 7800 XT

ASUS Dual 3785 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 3721 AMD Radeon RX 6700 XT

Sapphire Pulse 2279

W testach, które nie wykorzystują rdzeni RT na współczesnych kartach, testowany Radeon plasuje się bardzo optymistycznie pomiędzy RTX 4070 Ti a nowym RTX 4070 Super. Po OC nawet wyprzedza tego pierwszego, który, przypominamy, do niedawna był kartą za 4000 zł! W nowszych testach, które dosłownie bazują na śledzeniu promieni, już tak różowo nie jest, ale i tak RX 7900 GRE zrównał się z kosztującym tyle samo RTX 4070 (nie-Super) – jak na kartę od AMD, to w sumie wielki sukces! Czy uda się go powtórzyć w nowych grach, które również nagminnie wykorzystują Ray Tracing?

Czas na GRĘ – testy Radeona RX 7900 GRE w grach

Pomiń ten rozdział -> do omówienia wyników w zastosowaniach kreatywnych i profesjonalnych.

Nasza procedura testowa uwzględnia obecnie siedem gier, z czego sześć obsługuje śledzenie promieni – czasem mniej (jak Forza Horizon 5), a czasem zdecydowanie intensywniej (jak Cyberpunk 2077). Niemniej rozumiemy, że w tym segmencie cenowym czasem warto będzie zrezygnować z uczty graficznej, jaką dla oczu generuje śledzenie promieni, na rzecz uzyskania odpowiedniej wydajności. Dlatego też od pewnego już czasu dodatkowo testujemy karty na niższych ustawieniach (tj. bez śledzenia promieni).

Jak zwykle przypominamy, że testy wykonujemy w miejscach maksymalnie obciążających układ graficzny – podczas typowej rozgrywki wszystkie testowane karty zwykle wykazują wyższą wydajność, a to, co ujrzycie na wykresach, to w zasadzie najgorsze, co może Was spotkać podczas gry. W podstawowych testach nie używamy również upscalingu, z którego obecnie stanowczo warto korzystać (przynajmniej w 1440p i wyższych rozdzielczościach), jako że znacznie poprawia wydajność zwykle bez wpływu na postrzeganą jakość obrazu (a bywa, że i ją poprawia).

Alan Wake 2 - Las

1080p, ustawienia Ultra (bez RT), [FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 97

68 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD ref. 86

65 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 79

61 NVIDIA GeForce RTX 4080 Super

NVIDIA Founders Edition 78

66 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super

MSI Ventux 3X 65

56 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 65

55 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Verto 3X 60

52 AMD Radeon RX 7900 GRE

Sapphire Pulse 57

51 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 55

45 AMD Radeon RX 7800 XT

ASUS DUAL 49

42 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gigabyte AERO OC 48

43 AMD Radeon RX 7700 XT

AMD ref. 44

36 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 42

35 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

Nvidia Founders Edition 33

29 AMD Radeon RX 7600 XT

Gigabyte Gaming OC 31

27 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Alan Wake 2 - Las

1440p, ustawienia Ultra (bez RT), [FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 76

65 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD ref. 61

46 NVIDIA GeForce RTX 4080 Super

NVIDIA Founders Edition 60

51 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 58

50 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 57

42 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super

MSI Ventux 3X 50

42 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 50

41 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Verto 3X 46

40 AMD Radeon RX 7900 GRE

Sapphire Pulse 43

37 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 42

37 AMD Radeon RX 7800 XT

ASUS DUAL 36

31 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 EX Gamer 33

31 AMD Radeon RX 7700 XT

AMD ref. 33

28 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 27

20 AMD Radeon RX 7600 XT

Gigabyte Gaming OC 22

20 NVIDIA GeForce RTX 4060

MSI Ventus X2 21

18 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

Nvidia Founders Edition 21

16 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Alan Wake 2 - Las

2160p, ustawienia Ultra (bez RT), [FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 48

42 NVIDIA GeForce RTX 4080 Super

NVIDIA Founders Edition 37

32 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD ref. 36

21 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 31

26 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super

MSI Ventux 3X 30

25 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 30

16 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Verto 3X 28

23 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 25

22 AMD Radeon RX 7900 GRE

Sapphire Pulse 25

17 AMD Radeon RX 7800 XT

ASUS DUAL 21

11 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 EX Gamer 19

15 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 14

9 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Alan Wake 2 w ustawieniach bliższych tym, które można spotkać na konsolach, okazuje się preferować karty AMD i nowy Radeon RX 7900 GRE nie jest tu wyjątkiem – wydajność powyżej tej oferowanej przez najnowszego GeForce RTX 4070 Super i momentami nawet zbliżająca się RTX 4070 Ti z pewnością robi wrażenie w przypadku wyraźnie tańszej karty AMD. Podobnie wyceniony RTX 4070 zbiera tutaj srogie baty, przegrywając nawet z RX 7800 XT. Ogólnie na nowym Radeonie w takich ustawieniach pogramy bez problemu przy ponad 100 FPS w 1440p, jeżeli dodatkowo wspomożemy się FSR i AFMF.

Alan Wake 2 - Las

1080p, ustawienia Ultra z RT, [FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 83

70 NVIDIA GeForce RTX 4080 Super

NVIDIA Founders Edition 63

54 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super

MSI Ventux 3X 54

43 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD ref. 52

44 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Verto 3X 50

41 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 47

42 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 46

36 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 43

38 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 EX Gamer 37

33 AMD Radeon RX 7900 GRE

Sapphire Pulse 37

33 AMD Radeon RX 7800 XT

ASUS DUAL 30

24 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 28

23 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

Nvidia Founders Edition 27

24 AMD Radeon RX 7700 XT

AMD ref. 26

14 AMD Radeon RX 7600 XT

Gigabyte Gaming OC 19

17 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Alan Wake 2 - Las

1440p, ustawienia Ultra z RT, [FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 60

52 NVIDIA GeForce RTX 4080 Super

NVIDIA Founders Edition 44

38 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD ref. 38

23 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super

MSI Ventux 3X 37

33 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 35

32 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Verto 3X 34

30 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 33

20 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 31

28 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 EX Gamer 26

24 AMD Radeon RX 7900 GRE

Sapphire Pulse 26

23 AMD Radeon RX 7800 XT

ASUS DUAL 22

14 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 21

18 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

Nvidia Founders Edition 19

18 AMD Radeon RX 7700 XT

AMD ref. 17

8 AMD Radeon RX 7600 XT

Gigabyte Gaming OC 13

7 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Alan Wake 2 - Las

2160p, ustawienia Ultra z RT, [FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 34

30 NVIDIA GeForce RTX 4080 Super

NVIDIA Founders Edition 25

22 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super

MSI Ventux 3X 22

18 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 21

19 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD ref. 21

17 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Verto 3X 20

17 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 18

16 AMD Radeon RX 7900 GRE

Sapphire Pulse 14

7 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 13

6 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 EX Gamer 12

6 AMD Radeon RX 7800 XT

ASUS DUAL 12

6 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Aktywowanie śledzenia promieni (tego podstawowego, bo Path Tracing praktycznie całkiem wyklucza karty AMD), zrównuje nowego Radeona RX 7900 GRE z GeForce RTX 4070. W tym przypadku jednak obie karty będą wymagać pomocy „AI”, aby utrzymać 60 FPS w tych najbardziej wymagających momentach. W całej grze niezależnie od ustawień widać, że RX 7900 GRE plasuje się raczej bliżej RX 7800 XT niż swojego mocniejszego brata RX 7900 XT.

A Plague Tale: Requiem - Łąka (1. etap)

1080p, ustawienia Ultra (bez RT), [FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 149

100 NVIDIA GeForce RTX 4080 Super

NVIDIA Founders Edition 123

95 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 121

94 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD ref. 117

84 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super

MSI Ventux 3X 104

88 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 104

75 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 103

81 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Verto 3X 97

77 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 93

74 AMD Radeon RX 7900 GRE

Sapphire Pulse 92

77 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 EX Gamer 81

68 AMD Radeon RX 7800 XT

ASUS DUAL 79

67 AMD Radeon RX 7700 XT

AMD ref. 72

65 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 69

57 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

Nvidia Founders Edition 56

56 AMD Radeon RX 7600 XT

Gigabyte Gaming OC 49

45 NVIDIA GeForce RTX 4060

MSI Ventus X2 47

43 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

A Plague Tale: Requiem - Łąka (1. etap)

1440p, ustawienia Ultra (bez RT), [FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 119

91 NVIDIA GeForce RTX 4080 Super

NVIDIA Founders Edition 97

83 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 95

82 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD ref. 95

77 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 83

67 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super

MSI Ventux 3X 79

67 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 78

69 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Verto 3X 73

61 AMD Radeon RX 7900 GRE

Sapphire Pulse 71

64 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 69

60 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 EX Gamer 61

55 AMD Radeon RX 7800 XT

ASUS DUAL 61

53 AMD Radeon RX 7700 XT

AMD ref. 54

49 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 51

40 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

Nvidia Founders Edition 45

41 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 41

37 AMD Radeon RX 7600 XT

Gigabyte Gaming OC 37

34 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

A Plague Tale: Requiem - Łąka (1. etap)

2160p, ustawienia Ultra (bez RT), [FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 72

54 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD ref. 59

52 NVIDIA GeForce RTX 4080 Super

NVIDIA Founders Edition 57

50 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 56

48 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 49

44 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super

MSI Ventux 3X 47

42 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 46

41 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Verto 3X 42

35 AMD Radeon RX 7900 GRE

Sapphire Pulse 41

37 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 39

35 AMD Radeon RX 7800 XT

ASUS DUAL 35

31 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 EX Gamer 34

30 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 30

25 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Druga część pięknej opowieści o francuskim rodzeństwie, czyli A Plague Tale: Requiem, to tytuł, który dla odmiany preferuje raczej bezwzględnie karty NVIDII. Nowy Radeon RX 7900 GRE mimo tego jest w stanie konkurować z droższym RTX 4070 Super, a w wyższych rozdzielczościach nawet go wyprzedzić (12 GB vRAM daje o sobie znać na kartach NVIDII).

A Plague Tale: Requiem - Łąka (1. etap)

1080p, ustawienia Ultra z RT, [FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 105

71 NVIDIA GeForce RTX 4080 Super

NVIDIA Founders Edition 88

66 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 85

63 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super

MSI Ventux 3X 74

52 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 73

52 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Verto 3X 69

51 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 66

51 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD ref. 62

48 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 EX Gamer 58

51 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 54

41 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 48

35 AMD Radeon RX 7900 GRE

Sapphire Pulse 48

40 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

Nvidia Founders Edition 43

30 AMD Radeon RX 7800 XT

ASUS DUAL 41

33 AMD Radeon RX 7700 XT

AMD ref. 36

35 NVIDIA GeForce RTX 4060

MSI Ventus X2 34

31 AMD Radeon RX 7600 XT

Gigabyte Gaming OC 24

20 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

A Plague Tale: Requiem - Łąka (1. etap)

1440p, ustawienia Ultra z RT, [FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 88

66 NVIDIA GeForce RTX 4080 Super

NVIDIA Founders Edition 68

55 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 67

53 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super

MSI Ventux 3X 56

41 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 56

41 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Verto 3X 52

40 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 50

40 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD ref. 48

38 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 EX Gamer 43

37 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 42

28 AMD Radeon RX 7900 GRE

Sapphire Pulse 36

30 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 35

31 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

Nvidia Founders Edition 32

28 AMD Radeon RX 7800 XT

ASUS DUAL 30

25 AMD Radeon RX 7700 XT

AMD ref. 27

23 NVIDIA GeForce RTX 4060

MSI Ventus X2 25

22 AMD Radeon RX 7600 XT

Gigabyte Gaming OC 18

15 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

A Plague Tale: Requiem - Łąka (1. etap)

2160p, ustawienia Ultra z RT, [FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 56

48 NVIDIA GeForce RTX 4080 Super

NVIDIA Founders Edition 42

34 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 40

33 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super

MSI Ventux 3X 34

30 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 34

30 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Verto 3X 31

27 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD ref. 30

24 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 29

25 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 EX Gamer 25

19 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 25

19 AMD Radeon RX 7900 GRE

Sapphire Pulse 22

18 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 21

18 AMD Radeon RX 7800 XT

ASUS DUAL 18

14 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Aktywowanie śledzenia promieni z jednej strony znacznie podkręca klimat tej momentami bardzo mrocznej gry, ale też spycha Radeona ku dołowi wykresu. Nasz bohater nagle zaczyna walczyć bardziej z RTX 4060 Ti niż RTX 4070… Wyraźnie wolniejsze jednostki RT dławią tutaj kartę bardziej niż braki vRAM na kartach NVIDII. Ogólnie jednak na nowym Radeonie ten piękny tytuł nawet z RT da się bez problemu ograć, a bez śledzenia promieni zagramy nawet w 4K!

Assassin's Creed: Mirage - Bagdad

1080p, najwyższe ustawienia, [FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 177

105 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 177

104 NVIDIA GeForce RTX 4080 Super

NVIDIA Founders Edition 177

104 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD ref. 176

94 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super

MSI Ventux 3X 157

101 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 155

88 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Verto 3X 149

100 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 143

92 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 141

90 AMD Radeon RX 7900 GRE

Sapphire Pulse 138

93 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 EX Gamer 125

82 AMD Radeon RX 7800 XT

ASUS DUAL 125

73 AMD Radeon RX 7700 XT

AMD ref. 111

79 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

Nvidia Founders Edition 106

77 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 101

60 NVIDIA GeForce RTX 4060

MSI Ventus X2 93

65 AMD Radeon RX 7600 XT

Gigabyte Gaming OC 87

65 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Assassin's Creed: Mirage - Bagdad

1440p, najwyższe ustawienia, [FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 164

104 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD ref. 150

81 NVIDIA GeForce RTX 4080 Super

NVIDIA Founders Edition 148

101 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 144

98 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 130

76 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super

MSI Ventux 3X 129

86 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Verto 3X 123

84 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 118

78 AMD Radeon RX 7900 GRE

Sapphire Pulse 112

76 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 111

78 AMD Radeon RX 7800 XT

ASUS DUAL 106

66 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 EX Gamer 103

72 AMD Radeon RX 7700 XT

AMD ref. 87

64 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 83

43 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

Nvidia Founders Edition 79

62 NVIDIA GeForce RTX 4060

MSI Ventus X2 69

55 AMD Radeon RX 7600 XT

Gigabyte Gaming OC 67

50 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Assassin's Creed: Mirage - Bagdad

2160p, najwyższe ustawienia, [FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 120

74 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD ref. 99

65 NVIDIA GeForce RTX 4080 Super

NVIDIA Founders Edition 97

71 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 96

69 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 84

55 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super

MSI Ventux 3X 83

60 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Verto 3X 78

59 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 78

57 AMD Radeon RX 7900 GRE

Sapphire Pulse 76

53 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 75

54 AMD Radeon RX 7800 XT

ASUS DUAL 68

45 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 EX Gamer 66

43 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 51

40 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Jedyna gra, która w naszej procedurze zupełnie nie wspiera śledzenia promieni, okazuje się jednak preferować karty zielonych. Assassin’s Creed Mirage pozycjonuje nowego Radeona RX 7900 GRE pomiędzy dwiema odmianami RTX 4070, przy czym w najwyższej rozdzielczości udaje się nawet pokonać model Super. A że sama gra do wymagających nie należy, to tutaj faktycznie na nowym Radeonie pogramy nawet w 4K bez większych problemów.

Avatar: Frontiers of Pandora - Las Kinglor

1080p, ustawienia Wysokie, [FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 199

113 NVIDIA GeForce RTX 4080 Super

NVIDIA Founders Edition 169

101 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 165

98 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD ref. 153

83 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super

MSI Ventux 3X 144

86 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 139

93 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Verto 3X 139

82 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 131

79 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 124

83 AMD Radeon RX 7900 GRE

Sapphire Pulse 116

90 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 EX Gamer 115

75 AMD Radeon RX 7800 XT

ASUS DUAL 104

72 AMD Radeon RX 7700 XT

AMD ref. 92

75 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 90

70 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

Nvidia Founders Edition 89

72 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 73

60 NVIDIA GeForce RTX 4060

MSI Ventus X2 69

58 AMD Radeon RX 7600 XT

Gigabyte Gaming OC 63

53 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Avatar: Frontiers of Pandora - Las Kinglor

1440p, ustawienia Wysokie, [FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 151

84 NVIDIA GeForce RTX 4080 Super

NVIDIA Founders Edition 122

76 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 118

74 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD ref. 112

77 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super

MSI Ventux 3X 102

71 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 98

65 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Verto 3X 95

62 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 92

68 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 86

64 AMD Radeon RX 7900 GRE

Sapphire Pulse 79

67 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 EX Gamer 78

64 AMD Radeon RX 7800 XT

ASUS DUAL 72

56 AMD Radeon RX 7700 XT

AMD ref. 63

54 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 62

52 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

Nvidia Founders Edition 59

52 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 49

44 NVIDIA GeForce RTX 4060

MSI Ventus X2 44

39 AMD Radeon RX 7600 XT

Gigabyte Gaming OC 42

37 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Avatar: Frontiers of Pandora - Las Kinglor

2160p, ustawienia Wysokie, [FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 91

69 NVIDIA GeForce RTX 4080 Super

NVIDIA Founders Edition 67

51 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 66

49 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD ref. 62

51 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super

MSI Ventux 3X 55

45 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 54

45 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 51

45 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Verto 3X 50

43 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 47

42 AMD Radeon RX 7900 GRE

Sapphire Pulse 42

38 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 EX Gamer 41

36 AMD Radeon RX 7800 XT

ASUS DUAL 38

34 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 31

25 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Druga gra od Ubisoft w naszym zestawieniu, czyli Avatar: Frontiers of Pandora, dosyć mocno bazuje na śledzeniu promieni, ale nie robi tego do przesady. Dzięki temu balans między kartami AMD i NVIDII jest całkiem dobrze zachowany. Niemniej nowy Radeon wypada tutaj na poziomie zwykłego GeForce RTX 4070, zatem identycznie wycenionej karty NVIDII. Na takich „tylko” wysokich ustawieniach korzystając z FSR 3.0 pogramy nawet w 4K, co jest dosyć imponującym wynikiem.

Avatar: Frontiers of Pandora - Las Kinglor

1080p, ustawienia Unobtanium, [FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 88

61 NVIDIA GeForce RTX 4080 Super

NVIDIA Founders Edition 67

54 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 65

52 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD ref. 55

44 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super

MSI Ventux 3X 54

47 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Verto 3X 51

44 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 50

45 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 48

40 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 47

40 AMD Radeon RX 7900 GRE

Sapphire Pulse 41

35 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 EX Gamer 40

34 AMD Radeon RX 7800 XT

ASUS DUAL 34

28 AMD Radeon RX 7700 XT

AMD ref. 30

25 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 27

21 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

Nvidia Founders Edition 26

22 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 22

19 NVIDIA GeForce RTX 4060

MSI Ventus X2 23

20 AMD Radeon RX 7600 XT

Gigabyte Gaming OC 19

16 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Avatar: Frontiers of Pandora - Las Kinglor

1440p, ustawienia Unobtanium, [FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 60

51 NVIDIA GeForce RTX 4080 Super

NVIDIA Founders Edition 44

38 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 43

37 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super

MSI Ventux 3X 37

33 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD ref. 37

32 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Verto 3X 33

30 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 33

29 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 31

27 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 30

27 AMD Radeon RX 7900 GRE

Sapphire Pulse 26

23 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 EX Gamer 26

23 AMD Radeon RX 7800 XT

ASUS DUAL 22

19 AMD Radeon RX 7700 XT

AMD ref. 20

12 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 18

15 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 17

15 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

Nvidia Founders Edition 14

12 NVIDIA GeForce RTX 4060

MSI Ventus X2 14

13 AMD Radeon RX 7600 XT

Gigabyte Gaming OC 12

11 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Avatar: Frontiers of Pandora - Las Kinglor

2160p, ustawienia Unobtanium, [FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 31

28 NVIDIA GeForce RTX 4080 Super

NVIDIA Founders Edition 22

20 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 22

20 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD ref. 19

16 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super

MSI Ventux 3X 18

16 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 17

16 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 16

14 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Verto 3X 15

15 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 14

13 AMD Radeon RX 7900 GRE

Sapphire Pulse 13

12 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 EX Gamer 12

10 AMD Radeon RX 7800 XT

ASUS DUAL 11

10 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 4

3 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Co ciekawe, nawet jeżeli sięgniemy po najwyższe, obecnie nieco ukryte ustawienia Unobtanium, które wszystkie parametry obrazu podkręcają do maksimum, to kolejność kart na wykresie niespecjalnie się zmieni. Nasz dzisiejszy bohater nadal wypada na poziomie RTX 4070, z tym, że w takich ustawieniach pogramy co najwyżej w FHD lub QHD z bardzo intensywnym upscalingiem. Cóż – nie bez powodu ustawienia te są obecnie schowane ;)

Cyberpunk 2077 (2.1) - Dogtown

1080p, ustawienia Ultra (bez RT), [FPS] więcej=lepiej

AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD ref. 198

147 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 196

146 NVIDIA GeForce RTX 4080 Super

NVIDIA Founders Edition 185

137 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 182

133 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 179

132 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 162

123 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super

MSI Ventux 3X 161

105 AMD Radeon RX 7900 GRE

Sapphire Pulse 159

129 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Verto 3X 151

109 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 145

99 AMD Radeon RX 7800 XT

ASUS DUAL 143

110 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 EX Gamer 120

89 AMD Radeon RX 7700 XT

AMD ref. 119

100 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 109

85 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

Nvidia Founders Edition 97

77 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 91

74 AMD Radeon RX 7600 XT

Gigabyte Gaming OC 89

75 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Cyberpunk 2077 (2.1) - Dogtown

1440p, ustawienia Ultra (bez RT), [FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 154

113 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD ref. 137

109 NVIDIA GeForce RTX 4080 Super

NVIDIA Founders Edition 124

99 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 120

97 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 119

96 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 107

85 AMD Radeon RX 7900 GRE

Sapphire Pulse 102

84 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super

MSI Ventux 3X 99

75 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Verto 3X 95

75 AMD Radeon RX 7800 XT

ASUS DUAL 91

73 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 88

67 AMD Radeon RX 7700 XT

AMD ref. 77

63 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 EX Gamer 76

57 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 68

53 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

Nvidia Founders Edition 56

42 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 54

42 AMD Radeon RX 7600 XT

Gigabyte Gaming OC 53

44 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Cyberpunk 2077 (2.1) - Dogtown

2160p, ustawienia Ultra (bez RT), [FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 72

52 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD ref. 63

50 NVIDIA GeForce RTX 4080 Super

NVIDIA Founders Edition 57

42 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 56

41 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 53

41 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 51

39 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super

MSI Ventux 3X 44

32 AMD Radeon RX 7900 GRE

Sapphire Pulse 43

34 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Verto 3X 41

32 AMD Radeon RX 7800 XT

ASUS DUAL 39

31 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 38

29 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 EX Gamer 31

24 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 28

21 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Wieść gminna niesie, że Cyberpunk 2077 preferuje karty NVIDII, tymczasem nasze testy niezmiennie wykazują, że wystarczy znacznie obniżyć jakość grafiki (rezygnując ze śledzenia promieni), aby szala przechyliła się w drugą stronę. W rozdzielczości FHD najszybsze karty są już limitowane przez procesor (i jak widać, Radeony lepiej dogadują się z naszym Ryzenem), ale bliżej środka wykresu nie ma już mowy o żadnym limitowaniu i Radeon RX 7900 GRE realnie dogania RTX 4070 Ti Super – kartę o 50% droższą!

Cyberpunk 2077 (2.1) - Dogtown

1080p, ustawienia Ultra RT, [FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 114

94 NVIDIA GeForce RTX 4080 Super

NVIDIA Founders Edition 89

76 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 87

75 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super

MSI Ventux 3X 73

63 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 73

62 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Verto 3X 69

63 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 65

58 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD ref. 60

52 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 EX Gamer 56

50 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 52

46 AMD Radeon RX 7900 GRE

Sapphire Pulse 47

42 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 44

38 AMD Radeon RX 7800 XT

ASUS DUAL 39

34 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

Nvidia Founders Edition 37

28 AMD Radeon RX 7700 XT

AMD ref. 35

31 NVIDIA GeForce RTX 4060

MSI Ventus X2 29

20 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 24

21 AMD Radeon RX 7600 XT

Gigabyte Gaming OC 23

20 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Cyberpunk 2077 (2.1) - Dogtown

1440p, ustawienia Ultra RT, [FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 78

66 NVIDIA GeForce RTX 4080 Super

NVIDIA Founders Edition 57

48 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 56

49 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super

MSI Ventux 3X 49

44 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 49

42 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Verto 3X 44

40 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 40

37 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD ref. 39

35 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 EX Gamer 35

31 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 33

30 AMD Radeon RX 7900 GRE

Sapphire Pulse 30

27 AMD Radeon RX 7800 XT

ASUS DUAL 25

22 AMD Radeon RX 7700 XT

AMD ref. 22

20 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

Nvidia Founders Edition 21

17 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 20

16 NVIDIA GeForce RTX 4060

MSI Ventus X2 18

16 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 14

13 AMD Radeon RX 7600 XT

Gigabyte Gaming OC 14

12 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Cyberpunk 2077 (2.1) - Dogtown

2160p, ustawienia Ultra RT, [FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 40

36 NVIDIA GeForce RTX 4080 Super

NVIDIA Founders Edition 28

25 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 28

25 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 23

21 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super

MSI Ventux 3X 22

20 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Verto 3X 20

17 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD ref. 19

17 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 18

11 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 EX Gamer 16

10 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 16

14 AMD Radeon RX 7900 GRE

Sapphire Pulse 14

13 AMD Radeon RX 7800 XT

ASUS DUAL 12

10 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Jeżeli jednak zechcemy grać w wyższych ustawieniach (jeszcze nie tych najwyższych, jako że dostępny jest również Path Tracing…), czyli aktywując zwykły Ray Tracing, to brutalna rzeczywistość zrzuca Radeona z piedestału i nagle zaczyna on wyraźnie przegrywać ze zwyczajnym GeForce RTX 4070. O ile bez RT mogliśmy pokusić się nawet o granie w 4K, tak na tych faktycznie wysokich ustawieniach nawet QHD będzie wymagało podpierania się FSR.

Forza Horizon 5 - fragment wbudowanego testu

1080p, ustawienia Ultra (bez RT), [FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 195

137 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD ref. 194

144 NVIDIA GeForce RTX 4080 Super

NVIDIA Founders Edition 173

138 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 168

141 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 168

134 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super

MSI Ventux 3X 150

127 AMD Radeon RX 7800 XT

ASUS DUAL 143

113 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Verto 3X 141

123 AMD Radeon RX 7900 GRE

Sapphire Pulse 139

119 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 135

119 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 130

113 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 EX Gamer 124

110 AMD Radeon RX 7700 XT

AMD ref. 108

92 AMD Radeon RX 7600 XT

Gigabyte Gaming OC 103

89 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 95

84 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

Nvidia Founders Edition 91

72 NVIDIA GeForce RTX 4060

MSI Ventus X2 82

68 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 74

61 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Forza Horizon 5 - fragment wbudowanego testu

1440p, ustawienia Ultra (bez RT), [FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 178

134 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD ref. 163

130 NVIDIA GeForce RTX 4080 Super

NVIDIA Founders Edition 147

125 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 141

123 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 138

120 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super

MSI Ventux 3X 131

113 AMD Radeon RX 7800 XT

ASUS DUAL 126

107 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Verto 3X 120

106 AMD Radeon RX 7900 GRE

Sapphire Pulse 119

104 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 114

99 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 110

97 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 EX Gamer 103

92 AMD Radeon RX 7700 XT

AMD ref. 87

76 AMD Radeon RX 7600 XT

Gigabyte Gaming OC 86

75 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 78

70 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

Nvidia Founders Edition 67

58 NVIDIA GeForce RTX 4060

MSI Ventus X2 67

61 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 65

50 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Forza Horizon 5 - fragment wbudowanego testu

2160p, ustawienia Ultra (bez RT), [FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 149

123 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD ref. 131

110 NVIDIA GeForce RTX 4080 Super

NVIDIA Founders Edition 121

109 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 118

107 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 115

94 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super

MSI Ventux 3X 104

94 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Verto 3X 98

89 AMD Radeon RX 7900 GRE

Sapphire Pulse 97

85 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 96

87 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 94

83 AMD Radeon RX 7800 XT

ASUS DUAL 91

76 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 EX Gamer 83

75 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 49

41 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Przedstawiciel gier wyścigowych w naszej procedurze – Forza Horizon 5 – ponownie preferuje karty AMD i Radeon RX 7900 GRE oferuje w tym przypadku wydajność na poziomie RTX 4070 Ti (tego bez Super). Nawet w 4K wykorzystamy tutaj potencjał bardzo szybkich monitorów. To również gra, która dosadnie pokazuje, że karty z 8 GB pamięci graficznej miewają w nowych grach problemy.

Forza Horizon 5 - fragment wbudowanego testu

1080p, ustawienia Ultra z RT, [FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 174

130 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD ref. 168

133 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 164

139 NVIDIA GeForce RTX 4080 Super

NVIDIA Founders Edition 164

128 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 161

126 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super

MSI Ventux 3X 146

121 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Verto 3X 141

118 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 135

117 AMD Radeon RX 7900 GRE

Sapphire Pulse 135

116 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 130

114 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 EX Gamer 125

110 AMD Radeon RX 7800 XT

ASUS DUAL 123

99 AMD Radeon RX 7700 XT

AMD ref. 107

92 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 93

83 AMD Radeon RX 7600 XT

Gigabyte Gaming OC 86

76 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

Nvidia Founders Edition 79

66 NVIDIA GeForce RTX 4060

MSI Ventus X2 74

65 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 66

52 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Forza Horizon 5 - fragment wbudowanego testu

1440p, ustawienia Ultra z RT, [FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 158

126 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD ref. 144

122 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 143

122 NVIDIA GeForce RTX 4080 Super

NVIDIA Founders Edition 140

123 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 138

122 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super

MSI Ventux 3X 128

112 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Verto 3X 123

107 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 118

103 AMD Radeon RX 7900 GRE

Sapphire Pulse 116

102 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 114

101 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 EX Gamer 107

96 AMD Radeon RX 7800 XT

ASUS DUAL 97

83 AMD Radeon RX 7700 XT

AMD ref. 92

81 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 75

67 AMD Radeon RX 7600 XT

Gigabyte Gaming OC 64

57 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

Nvidia Founders Edition 64

57 NVIDIA GeForce RTX 4060

MSI Ventus X2 62

57 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 55

47 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Forza Horizon 5 - fragment wbudowanego testu

2160p, ustawienia Ultra z RT, [FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 135

118 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD ref. 117

104 NVIDIA GeForce RTX 4080 Super

NVIDIA Founders Edition 112

101 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 110

100 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 103

92 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super

MSI Ventux 3X 96

87 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Verto 3X 91

83 AMD Radeon RX 7900 GRE

Sapphire Pulse 88

79 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 87

78 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 86

77 AMD Radeon RX 7800 XT

ASUS DUAL 78

69 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 EX Gamer 77

70 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 45

37 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Aktywowanie śledzenia promieni w tym tytule nie wpływa znacząco na wydajność, ale mimo wszystko karty NVIDII lepiej znoszą taki zabieg. Radeon RX 7900 GRE na tych najwyższych ustawieniach konkuruje już z RTX 4070 Super i dopiero w 4K ponownie zbliża się do RTX 4070 Ti. Zasadniczo to właśnie w 4K bez problemu pogramy na nowym Radeonie, a z pomocą FSR i AFMF przebijemy nawet granicę 150 FPS przy takich ustawieniach.

Hogwarts Legacy - Hogsmeade nocą z aktywnym Lumos

1080p, ustawienia Ultra (bez RT), [FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 165

84 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD ref. 155

79 NVIDIA GeForce RTX 4080 Super

NVIDIA Founders Edition 152

77 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 147

76 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 144

75 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 132

60 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super

MSI Ventux 3X 131

61 AMD Radeon RX 7900 GRE

Sapphire Pulse 129

90 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Verto 3X 125

59 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 122

60 AMD Radeon RX 7800 XT

ASUS DUAL 117

59 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 EX Gamer 106

57 AMD Radeon RX 7700 XT

AMD ref. 101

74 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 90

39 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 83

62 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

Nvidia Founders Edition 82

45 AMD Radeon RX 7600 XT

Gigabyte Gaming OC 72

56 NVIDIA GeForce RTX 4060

MSI Ventus X2 68

45 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Hogwarts Legacy - Hogsmeade nocą z aktywnym Lumos

1440p, ustawienia Ultra (bez RT), [FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 135

75 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD ref. 129

72 NVIDIA GeForce RTX 4080 Super

NVIDIA Founders Edition 118

65 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 116

70 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 115

63 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 101

47 AMD Radeon RX 7900 GRE

Sapphire Pulse 96

65 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super

MSI Ventux 3X 96

47 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Verto 3X 90

46 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 87

44 AMD Radeon RX 7800 XT

ASUS DUAL 87

50 AMD Radeon RX 7700 XT

AMD ref. 73

56 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 EX Gamer 72

41 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 65

40 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 59

48 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

Nvidia Founders Edition 56

31 AMD Radeon RX 7600 XT

Gigabyte Gaming OC 49

39 NVIDIA GeForce RTX 4060

MSI Ventus X2 47

33 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Hogwarts Legacy - Hogsmeade nocą z aktywnym Lumos

2160p, ustawienia Ultra (bez RT), [FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 75

45 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD ref. 75

43 NVIDIA GeForce RTX 4080 Super

NVIDIA Founders Edition 65

39 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 64

39 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 62

36 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 61

37 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super

MSI Ventux 3X 53

29 AMD Radeon RX 7900 GRE

Sapphire Pulse 51

40 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Verto 3X 49

27 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 47

27 AMD Radeon RX 7800 XT

ASUS DUAL 46

26 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 EX Gamer 39

24 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 36

21 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Ostatnia gra, którą prezentujemy, to Hogwarts Legacy – tytuł magiczny nie tylko w swoim klimacie, ale również w kwestii wydajności – tutaj bowiem ponownie kosztujący 2600 zł Radeon RX 7900 GRE nawiązuje walkę z GeForce RTX 4070 Ti Super, wycenionym na ponad 4000 zł! Grając na ustawieniach pozbawionych magii śledzenia promieni Hogwart będziemy mogli zwiedzać nawet w 4K, co brzmi imponująco jak na kartę w tej cenie.

Hogwarts Legacy - Hogsmeade nocą z aktywnym Lumos

1080p, ustawienia Ultra z RT, [FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 84

44 NVIDIA GeForce RTX 4080 Super

NVIDIA Founders Edition 72

29 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD ref. 70

42 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 67

30 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super

MSI Ventux 3X 63

29 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 62

36 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Verto 3X 60

28 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 58

28 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 55

33 AMD Radeon RX 7900 GRE

Sapphire Pulse 52

37 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 EX Gamer 50

26 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 45

16 AMD Radeon RX 7800 XT

ASUS DUAL 44

25 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

Nvidia Founders Edition 41

14 AMD Radeon RX 7700 XT

AMD ref. 40

27 NVIDIA GeForce RTX 4060

MSI Ventus X2 32

12 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 30

21 AMD Radeon RX 7600 XT

Gigabyte Gaming OC 26

19 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Hogwarts Legacy - Hogsmeade nocą z aktywnym Lumos

1440p, ustawienia Ultra z RT, [FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 66

31 NVIDIA GeForce RTX 4080 Super

NVIDIA Founders Edition 54

30 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 53

27 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD ref. 47

31 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 46

26 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super

MSI Ventux 3X 46

25 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Verto 3X 45

24 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 41

22 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 40

26 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 EX Gamer 37

20 AMD Radeon RX 7900 GRE

Sapphire Pulse 34

24 AMD Radeon RX 7800 XT

ASUS DUAL 31

22 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 30

17 AMD Radeon RX 7700 XT

AMD ref. 26

18 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Hogwarts Legacy - Hogsmeade nocą z aktywnym Lumos

2160p, ustawienia Ultra z RT, [FPS] więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 42

19 NVIDIA GeForce RTX 4080 Super

NVIDIA Founders Edition 32

16 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 31

16 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 27

18 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super

MSI Ventux 3X 26

16 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD ref. 25

17 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Verto 3X 25

14 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 21

14 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 21

12 NVIDIA GeForce RTX 4070

PNY Verto 3X 19

11 AMD Radeon RX 7900 GRE

Sapphire Pulse 17

12 AMD Radeon RX 7800 XT

ASUS DUAL 15

10 Legenda / / średni FPS

/ / 1% Low FPS

Chcąc ujrzeć grę w pełnej graficznej okazałości trzeba się nastawić na spory spadek wydajności i tutaj już karty NVIDII przejmują różdżkę, to znaczy pałeczkę pierwszeństwa. Niemniej testowany dziś Radeon RX 7900 GRE nadal wyprzedza tak samo wycenionego RTX 4070 nie-Super. Dodatkowo, co ciekawe (ekhm, więcej vRAM, ekhm), Radeony osiągają w takich ustawieniach znacznie stabilniejszy i ogólnie wyższy odczyt minimalnego FPS, przez co gra się na nich po prostu przyjemniej. Zakładając, że nie będziecie się często wybierać nocą do Hogsmade, to Hogwarts Legacy na Radeonie RX 7900 GRE ogracie bez problemu ze śledzeniem promieni w 1440p.

Zastosowania kreatywne to nadal słaba strona kart AMD, za to lepiej wypadają w tych bardziej profesjonalnych aplikacjach

Pomiń ten rozdział -> do omówienia wyników testów poboru energii.

Po grach przyszedł czas na testy z pakietu aplikacji, począwszy od tych bardziej kreatywnych, które to zdają się nadal preferować karty NVIDII (z uwagi na optymalizacje dla rdzeni CUDA, co może się niebawem zmienić, jako że zaczęto z powodzeniem emulować te rdzenie na kartach AMD z pomocą bibliotek ZLUDA). Oczywiście na kartach AMD wszystko w tych aplikacjach działa jak trzeba, tylko że działa… wolniej :) Przynajmniej w tych, które dobraliśmy do procedury testowej, kierując się ich popularnością.

Blender 4.0 - Barcelona Pavilon

[sekundy], tylko GPU, mniej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 9,06 NVIDIA GeForce RTX 4080 Super

NVIDIA Founders Edition 10,86 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 11,08 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super

MSI Ventus 3X 12,64 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

KFA2 Ex Gamer 13,95 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 14,54 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 16,65 NVIDIA GeForce RTX 4070

PNY Verto 3X 16,70 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 25,74 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD ref. 36,84 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD ref. 43,85 AMD Radeon RX 7900 GRE

Sapphire Pulse 56.37 AMD Radeon RX 7800 XT

ASUS Dual 62,70 AMD Radeon RX 6700 XT

Sapphire Pulse 100,42

Cinebench - test GPU

[pkt], więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 34 869 NVIDIA GeForce RTX 4080 Super

NVIDIA Founders Edition 27 641 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 27 185 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super

MSI Ventus 3X 24 348 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

KFA2 Ex Gamer 22 010 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 20 387 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 18 967 NVIDIA GeForce RTX 4070

PNY Verto 3X 17 350 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD ref. 15 216 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD ref. 13 478 AMD Radeon RX 7900 GRE

Sapphire Pulse 11 450 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 11 251 AMD Radeon RX 7800 XT

ASUS Dual 10 656 AMD Radeon RX 6700 XT

Sapphire Pulse 7082

DaVinci Resolve 18.6

eksport wideo, mniej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 10

12 NVIDIA GeForce RTX 4080 Super

NVIDIA Founders Edition 15

17 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 15

17 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super

MSI Ventus 3X 18

19 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

Gigabyte Gaming OC 19

20 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 33

37 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD ref. 33

33 NVIDIA GeForce RTX 3080

MSI Suprim X 36

41 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD ref. 39

39 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gigabyte AERO 39

43 AMD Radeon RX 7900 GRE

Sapphire Pulse 40

41 AMD Radeon RX 6900 XT

AMD ref. 47

57 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti GD6X

KFA2 1-Click OC 51

55 NVIDIA GeForce RTX 3070

NVIDIA Founders Edition 53

58 AMD Radeon RX 6750 XT

Sapphire Nitro 67

71 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

NVIDIA Founders Edition 68

70 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti

ASUS Pheonix 73

76 AMD Radeon RX 6650 XT

AMD ref. 108

103 AMD Radeon RX 6600

MSI MECH 2X 126

134 Legenda / / eksportowanie do H.265

/ / eksportowanie do H.264

Tworzenie treści w formie filmów lub grafiki odbywa się szybciej na nawet znacznie tańszych kartach NVIDII niż na nowym Radeonie RX 7900 GRE. Pewną przewagę Radeon posiada w formie 16 GB vRAM, co w tym segmencie cenowym nie jest zbyt popularne, ale tyle samo tej pamięci posiada również tańszy RX 7800 XT. Ogólnie też wyniki wypadają tutaj znacznie bliżej tańszego Radeona niż droższego RX 7900 XT. Podobnie sprawa wygląda w przypadku naszego testu sztucznej inteligencji, polegającego na generowaniu obrazów z wykorzystaniem Stable Diffusion.

Stable Diffusion - A1111

SD-1.5, 512x512, 50 sample, więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 51,6

53,1 NVIDIA GeForce RTX 4080 Super

NVIDIA Founders Edition 43,5

45,5 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 42,1

43,5 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super

MSI Ventux 3X 34,8

35,6 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

PNY Verto 3X 33,4

33,7 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 31,2

32,2 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 30,1

29,4 NVIDIA GeForce RTX 4070

KFA2 EX Gamer 26,6

26,8 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 20,8

19,8 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD ref. 13,5

22,9 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 12,3

21,4 AMD Radeon RX 7900 GRE

Sapphire Pulse 10,5

17,8 AMD Radeon RX 7800 XT

ASUS DUAL 9,5

16,3 AMD Radeon RX 6700 XT

Sapphire Pulse 3,5

5,9 Legenda / / obrazy na minutę

/ / iteracje na sekundę

Tutaj ponownie zaznaczamy, że A1111 nie jest idealnie zoptymalizowany pod Radeony, ale z uwagi na ogrom narzędzi, jakie oferuje, trudno tu o inną (darmową!) alternatywę. Z czasem może doczekamy się lepszej optymalizacji, np. poprzez wspomniane już ZLUDA, ale obecnie posiadacze Radeonów muszą uzbroić się w większe pokłady cierpliwości przy wykonywaniu tego typu obliczeń. Zupełnie inaczej sprawy się mają w aplikacjach, które bazują zasadniczo na „surowej” wydajności obliczeniowej, bez żadnych optymalizacji, co testuje dobrze pakiet SPECviewperf 2020 v.3.2.

SPECviewperf 2020 - 3DSMax-07

3840x2160, [pkt], więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 224 NVIDIA GeForce RTX 4080 Super

NVIDIA Founders Edition 183 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 161 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 152 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super

MSI Ventus 3X 150 AMD Radeon RX 7900 GRE

Sapphire Pulse 126 AMD Radeon RX 7800 XT

Sapphire Nitro 120 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 102 AMD Radeon RX 7900 XTX

Ref. AMD 100 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gigabyte AERO OC 96 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 73 AMD Radeon RX 7600 XT

Gigabyte Gaming OC 70 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti GD6X

KFA2 1-Click OC 66 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

Nvidia Founders Edition 62 AMD Radeon RX 7700 XT

AMD ref. 61 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 59 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 57 NVIDIA GeForce RTX 4060

MSI Ventus X2 54 AMD Radeon RX 7600

Ref. AMD 52 AMD Radeon RX 6600 XT

XFX Speedster 45 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 42 AMD Radeon RX 6600

PowerColor Fighter 37 Intel ARC A750

Intel ref. 3

SPECviewperf 2020 - Catia-06

3840x2160, [pkt], więcej=lepiej

AMD Radeon RX 7900 XTX

Ref. AMD 140 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 126 AMD Radeon RX 7900 GRE

Sapphire Pulse 109 AMD Radeon RX 7800 XT

Sapphire Nitro 95 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 85 AMD Radeon RX 7700 XT

AMD ref. 83 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 74 NVIDIA GeForce RTX 4080 Super

NVIDIA Founders Edition 70 AMD Radeon RX 7600 XT

Gigabyte Gaming OC 65 AMD Radeon RX 7600

Ref. AMD 63 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 62 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super

MSI Ventus 3X 59 AMD Radeon RX 6600 XT

XFX Speedster 59 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 54 AMD Radeon RX 6600

PowerColor Fighter 53 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gigabyte AERO OC 47 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 46 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti GD6X

KFA2 1-Click OC 39 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

Nvidia Founders Edition 38 NVIDIA GeForce RTX 4060

MSI Ventus X2 34 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 29 Intel ARC A750

Intel ref. 24 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 22

SPECviewperf 2020 - Creo-03

3840x2160, [pkt], więcej=lepiej

AMD Radeon RX 7900 XTX

Ref. AMD 206 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 187 AMD Radeon RX 7900 GRE

Sapphire Pulse 156 AMD Radeon RX 7800 XT

Sapphire Nitro 147 AMD Radeon RX 7700 XT

AMD ref. 127 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 120 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 116 NVIDIA GeForce RTX 4080 Super

NVIDIA Founders Edition 114 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super

MSI Ventus 3X 109 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 107 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 104 AMD Radeon RX 6600 XT

XFX Speedster 104 AMD Radeon RX 7600 XT

Gigabyte Gaming OC 103 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gigabyte AERO OC 101 AMD Radeon RX 7600

Ref. AMD 101 AMD Radeon RX 6600

PowerColor Fighter 95 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 90 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

Nvidia Founders Edition 88 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti GD6X

KFA2 1-Click OC 85 NVIDIA GeForce RTX 4060

MSI Ventus X2 80 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 73 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 56 Intel ARC A750

Intel ref. 36

SPECviewperf 2020 - Energy-03

3840x2160, [pkt], więcej=lepiej

AMD Radeon RX 7900 XTX

Ref. AMD 84 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 67 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 65 AMD Radeon RX 7900 GRE

Sapphire Pulse 64 AMD Radeon RX 7800 XT

Sapphire Nitro 51 NVIDIA GeForce RTX 4080 Super

NVIDIA Founders Edition 48 AMD Radeon RX 7700 XT

AMD ref. 44 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super

MSI Ventus 3X 38 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 34 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 32 AMD Radeon RX 7600 XT

Gigabyte Gaming OC 31 AMD Radeon RX 7600

Ref. AMD 29 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gigabyte AERO OC 28 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 25 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

Nvidia Founders Edition 22 AMD Radeon RX 6600 XT

XFX Speedster 21 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 19 AMD Radeon RX 6600

PowerColor Fighter 15 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti GD6X

KFA2 1-Click OC 15 NVIDIA GeForce RTX 4060

MSI Ventus X2 15 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 11 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 8 Intel ARC A750

Intel ref. 6

SPECviewperf 2020 - Maya-06

3840x2160, [pkt], więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 562 AMD Radeon RX 7900 XTX

Ref. AMD 489 NVIDIA GeForce RTX 4080 Super

NVIDIA Founders Edition 477 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 418 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super

MSI Ventus 3X 388 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 380 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 346 AMD Radeon RX 7900 GRE

Sapphire Pulse 340 AMD Radeon RX 7800 XT

Sapphire Nitro 305 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gigabyte AERO OC 299 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 272 AMD Radeon RX 7700 XT

AMD ref. 253 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 249 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti GD6X

KFA2 1-Click OC 234 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

Nvidia Founders Edition 222 AMD Radeon RX 6600 XT

XFX Speedster 186 NVIDIA GeForce RTX 4060

MSI Ventus X2 185 AMD Radeon RX 7600 XT

Gigabyte Gaming OC 170 AMD Radeon RX 7600

Ref. AMD 168 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 167 AMD Radeon RX 6600

PowerColor Fighter 161 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 119 Intel ARC A750

Intel ref. 76

SPECviewperf 2020 - Medical-03

3840x2160, [pkt], więcej=lepiej

AMD Radeon RX 7900 XTX

Ref. AMD 100 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 79 AMD Radeon RX 7900 GRE

Sapphire Pulse 76 AMD Radeon RX 7800 XT

Sapphire Nitro 62 AMD Radeon RX 7700 XT

AMD ref. 55 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 41 AMD Radeon RX 7600 XT

Gigabyte Gaming OC 38 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 37 AMD Radeon RX 7600

Ref. AMD 32 NVIDIA GeForce RTX 4080 Super

NVIDIA Founders Edition 31 AMD Radeon RX 6600 XT

XFX Speedster 30 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super

MSI Ventus 3X 26 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 24 AMD Radeon RX 6600

PowerColor Fighter 24 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 22 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gigabyte AERO OC 20 Intel ARC A750

Intel ref. 18 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

Nvidia Founders Edition 16 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 15 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti GD6X

KFA2 1-Click OC 13 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 10 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 7

SPECviewperf 2020 - Solidworks-07

3840x2160, [pkt], więcej=lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 329 AMD Radeon RX 7900 XTX

Ref. AMD 315 AMD Radeon RX 7900 XT

Ref. AMD 265 NVIDIA GeForce RTX 4080 Super

NVIDIA Founders Edition 253 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 213 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super

MSI Ventus 3X 207 AMD Radeon RX 7900 GRE

Sapphire Pulse 205 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 178 AMD Radeon RX 7800 XT

Sapphire Nitro 177 NVIDIA GeForce RTX 4070

Gigabyte AERO OC 160 AMD Radeon RX 7700 XT

AMD ref. 149 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 144 AMD Radeon RX 6700 XT

AMD 123 NVIDIA GeForce RTX 3060 Ti GD6X

KFA2 1-Click OC 122 NVIDIA GeForce RTX 4060 Ti

Nvidia Founders Edition 119 AMD Radeon RX 7600 XT

Gigabyte Gaming OC 113 AMD Radeon RX 7600

Ref. AMD 108 NVIDIA GeForce RTX 4060

MSI Ventus X2 103 NVIDIA GeForce RTX 3060

ASUS Dual OC 86 AMD Radeon RX 6600 XT

XFX Speedster 78 AMD Radeon RX 6600

PowerColor Fighter 70 NVIDIA GeForce RTX 3050

Gigabyte Eagle 61 Intel ARC A750

Intel ref. 42

Na większości wykresów kolor czerwony dominuje na podium, a nasz dzisiejszy bohater w końcu zajmuje miejsce znacznie bliżej pozostałych Radeonów z Navi 31 (w tych testach najważniejsza jest jednak liczba jednostek wykonawczych) – przynajmniej w części testów.

Wzrost wydajności bez wzrostu poboru energii – to lubimy!

Pomiń ten rozdział -> do podsumowania.

Ostatnią rzeczą, która pozostała do omówienia, są testy poboru energii. Tutaj jak zwykle podkreślamy, że testujemy pobór samej karty – odczyt jest sumaryczny dla energii pobieranej przez slot PCI-E oraz przewody zasilające kartę. To znacznie dokładniejszy pomiar niż częściej spotykany „z gniazdka”, jako że nie wpływa na niego większe zużycie energii przez procesor w przypadku wydajniejszy kart.

Pomiar poboru energii w grze Avatar: Frontiers of Pandora [W]

Pomiar z użyciem NVIDIA PCAT - sumaryczny pobór samej karty

NVIDIA GeForce RTX 4070

PNY Verto 3X 200 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 219 AMD Radeon RX 6700 XT

Sapphire Pulse 221 AMD Radeon RX 7800 XT

ASUS Dual 243 AMD Radeon RX 7900 GRE

Sapphire Pulse 259 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super

MSI Ventus 3X 275 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

KFA2 Ex Gamer 277 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 278 [OC] AMD Radeon RX 7900 GRE

Sapphire Pulse 298 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 300 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD ref. 301 NVIDIA GeForce RTX 4080 Super

NVIDIA Founders Edition 303 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD ref. 360 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 432 NVIDIA GeForce RTX 3090 Ti

KFA2 EX Gamer 452 ASUS ROG Matrix RTX 4090 470

Pomiar poboru energii w czasie generowania obrazu (Stable Diffusion) [W]

Pomiar z użyciem NVIDIA PCAT - sumaryczny pobór samej karty

NVIDIA GeForce RTX 4070

PNY Verto 3X 185 NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

NVIDIA Founders Edition 203 AMD Radeon RX 6700 XT

Sapphire Pulse 228 AMD Radeon RX 7800 XT

ASUS Dual 237 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super

MSI Ventus 3X 247 NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti

KFA2 Ex Gamer 247 AMD Radeon RX 7900 GRE

Sapphire Pulse 249 NVIDIA GeForce RTX 3070 Ti

NVIDIA Founders Edition 261 AMD Radeon RX 7900 XT

AMD ref. 263 AMD Radeon RX 7900 XTX

AMD ref. 270 NVIDIA GeForce RTX 4080 Super

NVIDIA Founders Edition 288 NVIDIA GeForce RTX 4080

NVIDIA Founders Edition 289 NVIDIA GeForce RTX 4090

NVIDIA Founders Edition 430

Karta z pewnością trzyma zadany jej limit mocy, co oznacza, że pomimo znacznej przewagi wydajności nad Radeonem RX 7800 XT, potrzebuje dokładnie tyle samo energii. Niestety sama skuteczność energetyczna Radeonów nadal jest dalece poniżej tego, co oferują GeForce oparte o architekturę Ada Lovelace (RTX 4000). Oferujące zbliżoną wydajność RTX 4070 i RTX 4070 Super potrzebują o 20-25% mniej prądu. Choć co by być w pełni uczciwym, trzeba zaznaczyć, że w testach wystąpiły sytuacje, w których Radeon RX 7900 GRE pobierając 260 W pokonywał RTX 4070 Ti, który to zużywa o 15 W więcej energii, ale to raczej wyjątki od reguły.

AMD, dlaczego dopiero teraz ta karta trafia w nasze ręce?!

Testy Radeona RX 7900 GRE były miłą odmianą od kilku ostatnio testowanych kart, w których to przyrost wydajności trzeba było liczyć w jednocyfrowych wartościach procentowych… Tutaj karta faktycznie idealnie wpasowuje się wydajnością pomiędzy tylko trochę tańszego Radeona RX 7800 XT oraz znacznie droższego RX 7900 XT. Bardziej istotne jest jednak to, że stanowi zwyczajnie lepszą alternatywę od tak samo wycenionego GeForce RTX 4070 – jest wyraźnie szybsza w zwyczajnej rasteryzacji oraz tak samo wydajna, gdy zechcemy grać z aktywnym śledzeniem promieni. Nie sądziliśmy, że AMD uda się ten cel osiągnąć jeszcze w tej generacji, a tu taka niespodzianka!

Uśredniona wydajność w testach w grach

1440p, najwyższe ustawienia bez RT, więcej = lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

Cena od 8500 zł 194% AMD Radeon RX 7900 XTX

Cena od 4300 zł 166% NVIDIA GeForce RTX 4080 Super

Cena od 5100 zł 160% AMD Radeon RX 7900 XT

Cena od 3400 zł 146% NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super

Cena od 3900 zł 134% AMD Radeon RX 7900 GRE

Cena od 2600 zł 121% NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

Cena od 2950 zł 117% AMD Radeon RX 7800 XT

Cena od 2400 zł 112% NVIDIA GeForce RTX 4070

Cena od 2600 zł 100% AMD Radeon RX 7700 XT

Cena od 2050 zł 94%

Uśredniona wydajność w testach w grach

1440p, najwyższe ustawienia z aktywnym RT, więcej = lepiej

NVIDIA GeForce RTX 4090

Cena od 8500 zł 203% NVIDIA GeForce RTX 4080 Super

Cena od 5100 zł 156% NVIDIA GeForce RTX 4070 Ti Super

Cena od 3900 zł 133% AMD Radeon RX 7900 XTX

Cena od 4300 zł 129% NVIDIA GeForce RTX 4070 Super

Cena od 2950 zł 115% AMD Radeon RX 7900 XT

Cena od 3400 zł 113% NVIDIA GeForce RTX 4070

Cena od 2600 zł 100% AMD Radeon RX 7900 GRE

Cena od 2600 zł 95% AMD Radeon RX 7800 XT

Cena od 2400 zł 80% AMD Radeon RX 7700 XT

Cena od 2050 zł 70%

W porównaniu do droższego GeForce RTX 4070 Super testowany dziś Radeon RX 7900 GRE uzyskuje nadal ciut wyższą wydajność w klasycznej rasteryzacji, ale już wyraźnie przegrywa po aktywowaniu śledzenia promieni. Czy jest to warte dopłaty 300-400 zł? To już zależy od tego, na czym Wam zależy. Niemniej uważamy, że Radeon RX 7900 GRE (Golden Rabbit Edition) zasługuje na przemianowanie na Radeon RX 7900 GDE (Golden Dragon Edition) nie tylko z uwagi na rok, w którym trafia do oficjalnej dystrybucji, ale też na efekt „wejścia smoka”, który nam zaserwował! Oby to nie była ostatnia tak pozytywna niespodzianka ze strony AMD w tym roku :)

Nasza opinia o układzie graficznym AMD Radeon RX 7900 GRE:

Plusy:

przycięty, ale jednak duży rdzeń Navi 31;

16 GB pamięci graficznej;

wydajność pozwalająca grać bez żadnych problemów w 1440p;

pobór energii na poziomie tańszego modelu;

obsługa DisplayPort 2.1;

nowoczesny oraz intuicyjny sterownik graficzny;

generator klatek (AFMF) na poziomie sterownika;

wsparcie dla kodeka AV1.

Minusy:

znikomy potencjał OC;

przepustowość pamięci poniżej tańszego modelu;

spory spadek wydajności po aktywowaniu śledzenia promieni.

Nasza ocena układu graficznego NVIDIA GeForce RTX 4080 Super: 96% 4.8/5







Sapphire Pulse bez najmniejszego problemu radzi sobie z chłodzeniem Radeona RX 7900 GRE – jedyne, czego mu potencjalnie brakuje, to RGB, ale to kwestia gustu.

Co się zaś tyczy testowanego przez nas modelu Sapphire Pulse, którego juz niebawem w polskich sklepach będzie można nabyć w cenie poniżej 2650 zł, to oceniamy go bardzo pozytywnie. Nie tylko trzymał temperatury w ryzach, ale również robił to przy zachowaniu bardzo wysokiej kultury pracy. Jest przy tym solidnie wykonany i producent nie szczędził na podpórce pod kartę. Dopłata do droższego modelu ma sens tylko, jeżeli koniecznie potrzebujecie, aby karta była wyposażona w podświetlenie RGB.

Opinia o Sapphire Radeon RX 7900 GRE Pulse Plusy wyśmienity stosunek ceny do wydajności,

nawet z aktywnym śledzeniem promieni oferuje wydajność na poziomie konkurencji cenowej,

bardzo dobre chłodzenie – karta jest cicha i nieprzesadnie gorąca,

dwa złącza HDMI 2.1 i dwa Display Port 2.1,

duża metalowa podpórka pod kartę w zestawie,

metalowy backplate chroni przed uszkodzeniem. Minusy Backplate nie pomaga w odprowadzaniu ciepła,

kompletny brak podświetlenia (co niekoniecznie jest wadą),

słabe rezultaty podkręcania.

Nasza ocena karty graficznej Sapphire Radeon RX 7900 GRE Pulse (w obrębie karty z tym GPU): 96% 4.8/5







Kartę Sapphire Radeon RX 7900 GRE na czas przeprowadzenia testów otrzymaliśmy od AMD.

