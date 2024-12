Firma Xreal wprowadza na rynek nowe okulary AR: Xreal One oraz Xreal One Pro, które z powodzeniem można sparować z konsolą do grania, smartfonami lub dronami. Oto nowe modele w szczegółach.

Czym tak właściwie jest AR? Augmented reality – czyli rzeczywistość rozszerzona – to technologia, która wzbogaca realny świat o elementy cyfrowe. Najpopularniejszym urządzeniem pozwalającym doświadczać rzeczywistości rozszerzonej są gogle AR lub okulary AR.

Xreal prezentuje nowe okulary AR

I trzeba przyznać, że w tym segmencie dzieje się naprawdę sporo ciekawych rzeczy. Największym wyzwaniem dla wszystkich producentów jest opracowanie takich okularów AR, które nie będą odstraszać swoimi gabarytami, a przy tym zachowają szereg funkcjonalności. Czas pokaże, że Xreal One oraz Xreal One Pro wywiążą się z tego zadania.

Deklaracje są huczne i napawają optymizmem. Chi Xu, CEO firmy Xreal, mówi o “największym przełomie w branży konsumenckich okularów AR”, mając na myśli rzecz jasna Xreal One oraz ulepszoną wersję Xreal One Pro.

Xreal One i Xreal One Pro w szczegółach

Xreal One: pole widzenia 50 stopni, rozdzielczość 1080p, 0,68-calowy wyświetlacz Sony Micro-OLED, jasność 600 nitów, częstotliwość odświeżania 120 Hz, opóźnienie na poziomie 3 ms. Okulary AR oferują również tryb ultra wide 32:9, natywną obsługę 3 DoF (trzy stopnie swobody), 3 poziomy regulowanej przezroczystości obiektywu, udźwiękowienie zaprojektowane przez Bose.

Dodatkowo można dokupić kamerę, dzięki której można wykonać zdjęcia o rozdzielczości 12 megapikseli. Wariant Xreal One Pro jest ciut lepszy, bo oferuje pole widzenia o wartości 57 stopni z wyświetlaczem 0.55'' Micro-OLED od Sony. Jasność w wersji Pro wynosi 700 nitów. Urządzenia z powodzeniem można podłączyć do kompatybilnych smartfonów, telewizorów czy konsol do grania.

Za taki gadżet trzeba jednak zapłacić odpowiednio. Ceny Xreal One i Xreal One Pro zaczynają się odpowiednio od 499 i 599 dolarów, czyli minimum 2 tys. złotych.

Źródło: Xreal