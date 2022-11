Ziemia waży 6 kwadryliardów gramów. Właśnie jednak zatwierdzono nowe przedrostki w układzie SI, dzięki czemu możemy powiedzieć, że to po prostu 6 ronnagramów.

Cztery nowe przedrostki w układzie SI

Nano-, mili-, kilo-, mega-, tera- czy nawet zetta- to pomału… za mało. Oficjalnie zatwierdzono więc cztery nowe przedrostki jednostek miar układu SI: „ronto-” i „quecto-” pomogą w opisaniu najmniejszych cząstek w naszym świecie, „ronna-” i „quetta-” zaś ułatwią mówienie o elementach największych. Ich symbole to odpowiednio: r, q, R i Q.

quetta [Q] to 10 30 (czyli 1 i 30 zer – inaczej: kwintylion)

[Q] to 10 (czyli 1 i 30 zer – inaczej: kwintylion) ronna [R] to 10 27 (czyli 1 i 27 zer – inaczej: kwadryliard)

[R] to 10 (czyli 1 i 27 zer – inaczej: kwadryliard) ronto [r] to 10 -27 (czyli 1 na 27. miejscu po przecinku – inaczej: jedna kwadrylionowa)

[r] to 10 (czyli 1 na 27. miejscu po przecinku – inaczej: jedna kwadrylionowa) quecto [q] to 10-30 (czyli 1 na 30. miejscu po przecinku – inaczej: jedna kwintylionowa)

Po co nam ronna- i ronto-, czyli ile waży Ziemia, a ile jeden elektron?

Po co zostały wprowadzone te nowe przedrostki? Ano dzięki temu możemy dziś sobie ułatwić życie i powiedzieć po prostu, że Ziemia waży 6 ronnagramów (6 Rg). Do tej pory mogliśmy mówić co najwyżej o 6000 jottagramów, jako że mamy na myśli 6 kwadryliardów gramów. Z kolei Jowisz waży około 1,9 quettagrama (1,9 Qg), co upraszcza zapis względem dotychczasowego 1,9 miliona jottagrama.

Jednym z głównych powodów wprowadzenia tych nowych przedrostków były jednak rosnące wymagania związane z cyfrowym przetwarzaniem danych. Do 2025 roku wszystkich cyfrowych informacji na świecie będzie już około 175 zettabajtów (lub: 0,175 jottabajta), więc najwyższy czas zabezpieczyć się na przyszłość. Naukowcy szczególnie obawiali się pojawienia się nieoficjalnych przedrostków, które mogłyby wprowadzić niemały bałagan.

Nowe przedrostki do opisu elementów najmniejszych być może są jednak nawet ważniejsze – szczególnie w kontekście intensywnego rozwoju fizyki kwantowej. Można teraz na przykład powiedzieć, że jeden elektron waży 1 rontogram (1 rg), podczas gdy do tej pory mówiliśmy, że to 0,001 joktograma.

Pierwsza aktualizacja od ponad trzech dekad

Poprzednia aktualizacja zestawienia jednostek miar w układzie SI miała miejsce w 1991 roku. Wówczas również wprowadzono cztery nowe przedrostki (zetta-, jotta-, zepto- i jokto-). Naukowcy wierzą, że ta aktualiacja wystarczy na kolejne 20, a może i 25 lat.

Źródło: The Washington Post, NDTV