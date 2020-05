Odświeżona wersja kampanii z Call of Duty: Modern Warfare 2 debiutowała ostatniego dnia marca. Sęk w tym, że zdecydowano się na czasową wyłączność dla PlayStation 4. Dobiegła ona jednak już końca.

Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered na PC i Xbox One

Tym sposobem, zgodnie z obietnicami dostępność Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered została rozszerzona o dwie kolejne platformy. Tak jak mówiły pierwsze zapowiedzi, to PC oraz konsole Xbox One. Do tej pory gra była dostępna wyłącznie dla posiadaczy konsol PlayStation 4.

Zainteresowani zakupem powinni przygotować się na wydatek w wysokości nieco ponad 100 złotych. Cenę można oceniać dwojako, ale trzeba przy tym pamiętać, iż tytuł jest tutaj bardzo dokładny. Gra oferuje bowiem jedynie odświeżoną kampanię fabularną Call of Duty: Modern Warfare 2 z 2009 roku.

Sporo zmian wizualnych, ale do rewelacyjnych ocen daleko

Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered w wersji na PlayStation 4 zostało już sprawdzone przez wielu recenzentów. Średnia ocen nie robi wielkiego wrażenia, sięgnęła 71%. Co ciekawe, wedle danych z metacritic identycznie wypada średnia ocen od graczy.

Zgodnie z zapewnieniami przedstawicieli studia Beenox można liczyć tu na zdecydowanie poprawioną oprawę wizualną. W wielu aspektach, bo to z pewnością coś więcej niż podbicie rozdzielczości. Zabrakło jednak dodatkowych smaczków, które chociaż odrobinę rozbudowałyby znaną już wielu przygodę. Zwłaszcza, że ta starcza tu ledwie na kilka godzin.

