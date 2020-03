Pisaliśmy już o bardzo udanej premierze Call of Duty: Warzone. W zaledwie dobę gra przyciągnęła 6 mln graczy, a po czterech dniach trzeba było mówić o przekroczeniu bariery 15 mln graczy. Można było sądzić, że na tym się nie skończy i faktycznie.

Popularność Call of Duty: Warzone ciągle rośnie i to w bardzo szybkim tempie. Ostatni komunikat twórców mówił o aż 30 mln graczy. Ten bez wątpienia rewelacyjny wynik osiągnięto po równo 10 dniach po premierze.

Over 30 million of you have dropped in to play #Warzone. Thank you to this amazing community .



Jump in and play for free now. #FreeCallofDuty pic.twitter.com/KFKhb8CNNK