Oto nowe telewizory Xiaomi: LED TV A2. To, co wiemy na pewno, to że reprezentują niższą półkę cenową. Całkiem możliwe jednak, że pod względem jakości będą o kilka poziomów wyżej.

Nowe, tanie telewizory Xiaomi LED TV A2

Omówienie telewizorów z serii Xiaomi LED TV A2 zacznijmy od cen, ponieważ to one bez wątpienia mogą najmocniej wpłynąć na popularność tych urządzeń w naszym kraju. Mówiąc wprost: te nowe telewizory są po prostu bardzo tanie. Zresztą spójrz…

32-calowy Xiaomi LED TV A2 kosztuje 1199 zł

43-calowy Xiaomi LED TV A2 kosztuje 1799 zł

50-calowy Xiaomi LED TV A2 kosztuje 2299 zł

55-calowy Xiaomi LED TV A2 kosztuje 2599 zł

Co oferują nowe telewizory Xiaomi: LED TV A2?

Czy pomimo niewygórowanej ceny nowe telewizory Xiaomi mają się czym pochwalić? Faktycznie na papierze specyfikacja wygląda całkiem przyzwoicie. W serii A2 możemy liczyć na rozdzielczość 4K i obsługę HDR w kilku popularnych formatach. Pozytywnie wyróżniają się ponadto mocniejsze niż u konkurencji, bo 24-watowe głośniki stereo.

Intuicyjną obsługę i pierwszorzędną funkcjonalność zapewni system Android TV. Dzięki niemu zyskujemy bezproblemowy dostęp do aplikacji, takich jak Netflix czy YouTube. Z kolei 2 GB pamięci RAM powinny przełożyć się na płynne działanie całego Smart TV. Warto tu podkreślić, że te nowe telewizory wchodzą w skład ekosystemu Xiaomi, co pozwala na sterowanie akcesoriami smart home, takimi jak oczyszczacze powietrza czy inteligentne oświetlenie.

Do tego dochodzi 16 GB pamięci na pliki, wbudowany Chromecast do wygodnego przesyłania treści ze smartfona, dwuzakresowe Wi-Fi oraz Bluetooth w wersji 5.0. Dopełnieniem całości są 3 gniazda HDMI i 2 porty USB. Przysłowiową wisienką na torcie z kolei można nazwać pilot, który zadziała z każdego miejsca w salonie.

Tylko wiedz, że to, o czym tu napisałem, nie dotyczy całej czwórki. Najmniejszy model – o przekątnej 32 cali – jako jedyny nie oferuje rozdzielczości 4K, lecz tylko HD (1366 x 768 pikseli), a do tego ma słabsze głośniki (2 x 10 W), mniej pamięci (1,5 + 8 GB) i o jedno gniazdo HDMI mniej niż jego więksi bracia.

Zejdźmy na ziemię, czyli… co naprawdę potrafią te nowe telewizory?

Choć konkretną odpowiedź na to pytanie poznamy dopiero po testach, przedstawiony cennik jasno daje do zrozumienia, że producent musiał pójść na pewne kompromisy. Nie ma co liczyć na szczególnie wysoką jasność, co może i nie wpłynie na komfort oglądania TV na co dzień, ale już efekty HDR najprawdopodobniej nie będą tak dobre, jak mogłyby być.

Trzeba też być świadomym braku odświeżania 120 Hz oraz jakkolwiek przekonujących efektów przestrzennego audio. Mimo to poprzednimi modelami firma Xiaomi udowodniła, że potrafi robić tanio i dobrze. Ogólna jakość obrazu, funkcjonalność i płynność działania systemu będą więc najpewniej atutami tych urządzeń.

Słowem: telewizory z serii Xiaomi LED TV A2 niekoniecznie zadowolą graczy i maniaków prawdziwego kina w obrębie własnych czterech ścian. Dla osób o niewygórowanych wymaganiach powinny jednak być w zupełności zadowalającą propozycją.

Źródło: Xiaomi, informacja własna