Jeśli również zauważyliście problemy z elektroniczną korespondencją, pewnie nie będzie to dla Was wielkim pocieszeniem, ale jak najbardziej wytłumaczeniem. Google przyznało, że użytkownicy poczty Gmail borykają się dziś z utrudnionym funkcjonowaniem. Raporty napływały z niemal całego świata, najwięcej jednak pochodziło z naszej części globu.

Zdecydowana większość z nich dotyczyła opcji dodawania załączników do wiadomości. Próby takich kroków kończyły się długim ładowaniem, a w końcowym rozrachunku komunikatem o błędzie. U niektórych było jeszcze gorzej, bo nie dało się także wysłać i dobierać wiadomości bez załączników. Czas przeszły pada tutaj nieprzypadkowo, od południa naszego czasu sytuacja znacząco się bowiem poprawiła. Nie znaczy to jednak, że jest już idealnie i być może kogoś czekają jeszcze niemiłe niespodzianki. Niemniej Google zapewniło w oficjalnym komunikacie, iż rozwiązało problemy z pocztą Gmail, a niezawodność usług jest dla niego najwyższym priorytetem.



Z tych regionów napłynęło najwięcej raportów o awarii Gmail.

Potwierdzając raporty użytkowników i zapewniając o pracach nad rozwiązaniem problemów, Google ujawniło, że na cenzurowanym znalazła się dziś nie tylko poczta Gmail. Na mniejszą skalę, ale jednak nie w pełni sprawne były dziś również Google Meet, Dysk Google, a nawet YouTube.

We are experiencing some delays in video uploads processing since ~10 pm (PT). Our teams are aware of this and working on a fix. We'll update here as soon as we have more news.