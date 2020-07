Dobry hosting to podstawa – dzięki niemu nasza strona jest zawsze widoczna dla użytkowników i nie irytuje ich długimi czasami ładowania. Czym konkretnie jest hosting i na jakie cechy należy zwracać uwagę przy jego wyborze?

Co to jest hosting?

Hosting to usługa, polegająca na udostępnieniu miejsca na serwerach, na potrzeby umieszczenia tam na przykład strony internetowej. Dzięki temu nie trzeba posiadać własnego serwera i dbać o jego utrzymanie.

W ramach wykupionego pakietu hostingowego nabywca otrzymuje: określoną przestrzeń na pliki,

określoną przepustowość łącza (innymi słowy: ustalony jest maksymalny stopień obciążenia serwerów)

oraz określone funkcje dodatkowe.

Korzystanie z hostingu można by porównać do dzierżawienia działki budowlanej – nie kupujemy miejsca na własność, lecz płacimy za możliwość korzystania z niego i stawiania na nim własnej konstrukcji, w tym przypadku – najczęściej – strony internetowej. Wówczas mówi się o web hostingu.

Jaki hosting wybrać pod swoją stronę internetową?

Teoretycznie można postawić stronę internetową na własnym serwerze, ale zdecydowanie lepiej jest skorzystać z dostawcy profesjonalnych usług hostingowych. Wybierając dobrze, mamy wówczas pewność, że:

zawartość strony będzie dostępna o każdej porze dnia i nocy,

żadnemu użytkownikowi nie wyświetli się błąd podczas próby odwiedzenia storny,

zawartość strony będzie ładować się szybko,

a serwis będzie wolny od złośliwego oprogramowania.

Najpopularniejszy jest tzw. hosting współdzielony. To scenariusz, w którym z jednego serwera WWW korzysta kilka stron internetowych, a jego zasoby są przydzielane im w taki sposób, by odpowiadały zainteresowaniu. Alternatywą jest serwer dedykowany, w którym cały serwer jest do dyspozycji konkretnego usługobiorcy.

Coraz częściej jednak wykorzystywane są technologie dynamicznego przydzielania zasobów. Polega to na tym, że oferta jest w czasie rzeczywistym dostosowywana do potrzeb – to rozwiązanie, na którym zyskują wszystkie trzy strony: właściciele serwisów, usługodawcy (czyli serwerownie) oraz użytkownicy.

Najważniejsze cechy hostingu

Wybierając hosting pod swoją stronę, należy zwrócić uwagę na kilka liczb i informacji na temat danej usługi. To przede wszystkim:

limit powierzchni dyskowej , a więc określona przestrzeń na serwerze, z jakiej możemy korzystać,

, a więc określona przestrzeń na serwerze, z jakiej możemy korzystać, uptime określa, przez jaki czas w przeszłości serwer działał bez przestojów. Min. 99% to gwarancja, że nasza strona zawsze będzie online,

określa, przez jaki czas w przeszłości serwer działał bez przestojów. Min. 99% to gwarancja, że nasza strona zawsze będzie online, szybkość łącza – to od niej w dużym stopniu zależy to, jak szybko będzie się ładować nasza strona,

– to od niej w dużym stopniu zależy to, jak szybko będzie się ładować nasza strona, limit transferu z kolei określa, ile danych może przepłynąć z i na serwer w danym odcinku czasu (najlepiej wybrać nielimitowane),

z kolei określa, ile danych może przepłynąć z i na serwer w danym odcinku czasu (najlepiej wybrać nielimitowane), taktowanie procesorów i ilość pamięci RAM dostosowana do rozmiaru strony – dzięki temu użytkownikom nie będą się wyświetlać niepotrzebne błędy,

dostosowana do rozmiaru strony – dzięki temu użytkownikom nie będą się wyświetlać niepotrzebne błędy, rozwiązanie poczty elektronicznej – dzięki temu hosting pełni też funkcję serwera e-mail,

– dzięki temu hosting pełni też funkcję serwera e-mail, obsługiwane technologie , w zależności od tego, z czego korzysta autor strony,

, w zależności od tego, z czego korzysta autor strony, uruchamianie baz danych w klastrze serwerów – to gwarancja płynej obsługi aplikacji i sklepów internetowych, a także…

– to gwarancja płynej obsługi aplikacji i sklepów internetowych, a także… bezpieczeństwo zapewniane przez oprogramowanie chroniące przed „szkodnikami” oraz automatyczny backup.

Ile kosztuje dobry hosting? Dobry, spełniający najważniejsze wymagania hosting kosztuje od 100 do kilkuset złotych za rok, ewentualnie nieco ponad tysiąc złotych, jeżeli potrzebujemy naprawdę dużej przestrzeni, rozciągniętych limitów i szybkiego łącza. Najczęściej jest tak, że do pakietu bazowego można jeszcze dokupić funkcje dodatkowe, ciesząc się w ten sposób spersonalizowaną ofertą.

Źródło: OVH, Nazwa, Home, informacja własna

