Stylistyka retro – czy też vintage – wraca do łask. Najlepsze zaś jest to, że możesz mieć w domu urządzenia o klasycznym designie, które w środku są całkowicie nowoczesne. Brzmi nieźle, prawda?

Vintage w twoim domu. W poszukiwaniu utraconego stylu...

W domach najczęściej chcemy mieć najnowsze technologie, ale coraz więcej osób zwraca uwagę na to, że wszystkie te współczesne urządzenia są do siebie bliźniaczo podobne. Ciekawym sposobem na przełamanie nudy i wyróżnienie się, jest postawienie na stylistykę retro / vintage. Klasyczne sprzęty miały w sobie to coś i w sklepach można znaleźć urządzenia, które wyglądają jak one, ale drzemią w nich współczesne rozwiązania. A wspominamy o tym nie bez powodu, bo już 2 marca wypada Dzień Staroci.

Ariete Vintage lub Russell Hobbs Retro to dobre przykłady

W poszukiwaniu takich klasycznie wyglądających urządzeń warto zerknąć na przykład do oferty włoskiej marki Ariete. Znajdziesz w niej całą kolekcję kuchennych akcesoriów, takich jak ekspres do kawy Ariete Vintage 1389, czajnik Ariete Vintage 286903, toster Ariete Vintage 15503 czy robot planetarny Ariete Vintage 1588. Szczególnie chwytliwych nazw to one może nie mają, ale notami za styl to skutecznie nadrabiają. W ich wnętrzach natomiast drzemią współczesne rozwiązania, dzięki czemu niczego nie brakuje im względem konkurencji.

Ciekawą, czajnikową alternatywę ma w swojej ofercie jedna z najpopularniejszych brytyjskich marek z sektora AGD. Mamy tu na myśli sprzęt o nazwie Russell Hobbs Retro Vintage Cream 21672-70 (dostępny też w innych wariantach kolorystycznych – jak widać na kolażu poniżej). Szczególnie urzekający jest ten wskaźnik temperatury na boku. Duża moc i precyzyjna miarka to kolejne atuty. Bez trudu dobierzesz mu też kompana – toster Russell Hobbs Retro Vintage Cream 21682-56 będzie dla niego idealną parą.

Coś innego też się znajdzie

Tworząc urządzenia w estetyce retro producenci nie ograniczają się do małych kuchennych akcesoriów. Dobrym przykładem jest polska Amica, która ma w swojej ofercie niezwykle stylowe sprzęty. To piekarnik elektryczny i płyta gazowa – duet dostępny w wariancie kremowym (ED17319W plus PGA6101APCI) oraz czarnym (ED17319B plus PGA6101APCB). Oba elementy prezentują się świetnie, a do tego mają dobre specyfikacje, z powodzeniem sprawdzając się we współczesnej kuchni.

Oczywiście producenci wychodzą też poza sektor AGD. Przykładem może na przykład radioodbiornik Blaupunkt PP5BR albo – pozostając w tematyce audio – słuchawki Koss Porta Pro Classic. Na wzmiankę zasługuje również aparat natychmiastowy Fujifilm Instax mini 40, a klawiatura Logitech POP Keys – choć zupełnie nowoczesna – ma w sobie coś z maszyny do pisania.

A co ty uważasz na temat nowoczesnych urządzeń w stylistyce retro? Podobają ci się takie „starocie”?

Artykuł powstał we współpracy z RTV EURO AGD.