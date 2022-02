Targi CES 2022 to nie tylko nowe telewizory, laptopy i gadżety dla aktywnych. To także domowe akcesoria, w których poziom innowacyjności osiąga dziś równie wysoki poziom. Można się o tym przekonać, obserwując choćby nowości ze stanowiska P&G.

Czy AGD mogą być równie fascynujące co urządzenia RTV? Zdecydowanie tak, a prezentacja P&G na targach CES 2022 stanowi na to najlepszy dowód. Grupa, która pod swoim parasolem ma takie marki jak Gillette, Oral-B czy Tide, pokazała kilka ciekawych nowości.

Wypasione maszynki Gillette – podgrzewana i peelingująca

Pokazano światu między innymi GilletteLabs Bugatti Special Edition, czyli kierowaną do miłośników motoryzacji golarkę z funkcją podgrzewania. Inną ciekawą maszynką jest GilletteLabs with Exfoliating Bar, której charakterystycznym elementem jest pasek peelingujący. Dzięki niemu urządzenie zapewnia nie tylko wysoką jakość golenia, ale też pielęgnacji skóry, która jest oczyszczana na moment przed przyłożeniem do niej ostrza.

„Inteligentne” szczoteczki Oral-B: Series 5, Series 6 oraz iO 10

Mogliśmy także zobaczyć najnowsze szczoteczki elektryczne, w tym Oral-B Series 4 i Series 5. Największe wrażenie zrobiła jednak szczoteczka Oral-B iO 10 – najbardziej zaawansowana w ofercie producenta. Jej cechy charakterystyczne? Ułatwiający obsługę wyświetlacz, czujnik nacisku oraz statystyki i porady przesyłane na smartfona. Producent nazywa ją „trenerem higieny jamy ustnej” i trudno się z tym określeniem nie zgodzić.

P&G na targach CES 2022

Spośród pozostałych nowości na pewno warto wspomnieć o marce Tide, której produkty do prania stają się coraz bardziej neutralne dla środowiska. Co ciekawe, to właśnie one jeszcze w tym roku trafią na Międzynarodową Stację Kosmiczną – jako pierwsze produkty do prania w przestrzeni kosmicznej.

„W P&G nieustannie dążymy do tworzenia innowacji, które poprawią życie konsumentów na całym świecie. Cieszymy się z naszej wirtualnej obecności na CES 2022. Jest to dla nas możliwość zaprezentowania nowych produktów i usług, które powstały dzięki inspiracji konsumentów, jak również innowacji, które odpowiadają na aktualne wyzwania, takie jak zrównoważony rozwój” – powiedział Marc Pritchard, Chief Brand Officer P&G.

Źródło: P&G