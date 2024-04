Polski wątek w World of Tanks i to nie byle jaki. Do gry autorstwa Wargaming wkraczają polskie niszczyciele czołgów. Mają one zapewnić niezrównaną siłę uderzeniową.

Polskie niszczyciele czołgów w World of Tanks oficjalnie. Nowe jednostki, liczące 6 niszczycieli czołgów od V do X poziomu, są już dostępne w grze. Te pojazdy, uzbrojone w dotąd nieobecne działa o wyjątkowej mocy, wprowadzają mechanizm nagradzający czołgistów za odwagę w bezpośrednich konfrontacjach. Wraz z polskimi niszczycielami czołgów do World of Tanks dołączy znany gracz i streamer Cygan jako dowódca. Zostanie również wprowadzona nowa opcja trybu gry po śmierci postaci.

Polskie niszczyciele w World of Tanks - czego się spodziewać?

Trzecią linię w polskim drzewku technologicznym stanowią niszczyciele czołgów, rozszerzające wybór pośród ciężkich i średnich czołgów już dostępnych w grze. Trzy pierwsze pojazdy to:

SDP 40 Zadymka

SDP 44 Burza

SDP 57 Gowika

Oferują one rozgrywkę znaną z innych niszczycieli bezwieżowych na poziomach V do VII, wyróżniając się mobilnością, skuteczną ochroną przednią i mocnymi działami.

Natomiast prawdziwe wyzwania czekają dowódców w wyższych rangach:

SDP 58 Kilana

SDP 60 Gonkiewicza

NC 70 Błyskawica

Pojazdy te, na poziomach VIII do X, przynoszą nową mechanikę strzałów, która pozwala na zadawanie maksymalnych obrażeń z bliska – im większe ryzyko, tym większa nagroda. Innowacją dla polskich niszczycieli są przekonstruowane działa, wykorzystujące amunicję ze specjalnie ukształtowanym dnem, najefektywniejszą na odległość do 50 metrów.

Strzeżcie się polskiej siły

Efektywność pocisków maleje wraz z zasięgiem, co podkreśla rolę taktycznego pozycjonowania. Dodatkowo, najwyższe poziomy pojazdów wyposażono w działa z intensywnie gwintowanymi lufami, zapewniające niespotykaną dotąd siłę uderzenia i prędkość specjalnych pocisków, co stawia polskie niszczyciele na czele pod względem prędkości pocisków w grze.

Wprowadzenie tych nowych polskich jednostek jest uzupełnione przez dodanie do gry Cygana, znanego streamera i twórcy treści poświęconych World of Tanks, który wcieli się w rolę dowódcy, oraz przez debiut nowego trybu pośmiertnego, oferującego graczom możliwość analizy strzałów, które doprowadziły do ich zniszczenia, co ma pomóc w lepszym przygotowaniu do następnych potyczek.

Źródło: Wargaming, zdjęcie otwarcia: Wargaming