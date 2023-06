Poznaliśmy tytuły gier, które jako koleje dołączą do katalogu oferowanego w ramach usługi Xbox Game Pass. Na co tym razem mogą liczyć abonenci?

Często pojawiają się głosy, że Xbox Game Pass to jedno z najlepszych rozwiązań, jakie w ostatnich latach przygotowano dla graczy. Microsoft stara się systematycznie dostarczać argumentów za taką tezą, co w czerwcu bezsprzecznie mu wychodzi. Na pierwszą połowię tego miesiąca przygotował m.in. Amnesia: The Bunker, na drugą zaplanował jeszcze głośniejsze produkcje.

Nowości w Xbox Game Pass

Need for Speed Unbound (chmura, PC, konsole) – od 22 czerwca

The Bookwalker (konsole) – od 22 czerwca

Bramble: The Mountain King (chmura, PC, konsole) – od 27 czerwca

F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch (chmura, PC, konsole) – od 27 czerwca

Story of Seasons: Friends of Mineral Town (konsole, PC) – od 29 czerwca

Arcade Paradise (konsole, PC) – od 3 lipca

Sword and Fairy: Together Forever (konsole, PC) – od 5 lipca

Need for Speed Unbound i F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch na pierwszym planie

Need for Speed Unbound to najnowsza odsłona jednej z najpopularniejszych serii gier wyścigowych. Chociaż pierwsze zapowiedzi i materiały budziły skrajne komentarze, finalnie przyjęcie gry przygotowanej przez Criterion Games i EA było całkiem dobre.

Więcej informacji na temat rozgrywki oraz całej otoczki znajdziecie w naszej recenzji.

Żadnych wątpliwości nie było natomiast przy F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch. To połączenie gry akcji, platformówki oraz metroidvanii, które zostało ocenione bardzo wysoko zarówno przez dziennikarzy, jak i graczy. Średnia ocen w obydwu przypadkach przekroczyła 80 proc. Przygody humanoidalnego królika z metalową pięścią dla większości mających kontakt z F.I.S.T.: Forged In Shadow Torch okazały się bardzo wciągające.

Ciepłe przyjęcie miało miejsce także w kontekście Arcade Paradise oraz Bramble: The Mountain King. Zwłaszcza ten drugi tytuł, bardzo mroczna przygodówka osadzona w świecie nordyckich baśni, może dzięki Xbox Game Pass trafić do znacznie szerszego grona graczy niż do tej pory. Bezsprzecznie na to zasługuje.