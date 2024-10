Z fabryki w Tychach wyjeżdża nowy “elektryk”. Ma chiński rodowód i niską cenę

Leapmotor T03 - samochód chińskiej marki wyjechał z polskiej fabryki. Na linii montażowej w Tychach zaczął powstawać jeden z najtańszych pojazdów EV dostępnych na europejskim rynku.

Dotychczas fabryka samochodów w Tychach produkowała między innymi modele samochodów marek Fiat, Jeep, czy Alfa Romeo. Kontern Stellantis (właściciel wszystkich wymienionych, ale także Peugeota, czy Citroena) zdecydował się na rozpoczęcie produkcji kolejnego modelu. Jest nim Leapmotor T03 - małe auto, które ma konkurować z Dacią Spring. Tak - to jeden z najtańszych na rynku samochodów elektrycznych. Na sprzedaż w Polsce musimy jednak jeszcze poczekać.

Leapmotor T03 wyjechał z polskiej fabryki w Tychach

Leapmotor T03 to niewielki samochód z nadwoziem hatchback i 5 drzwiami. Auto ma napęd elektryczny, a bateria o pojemności 37,3 kWh pozwala przejechać (wg normy WLTP) 265 km. Na autostradzie zasięg spadnie natomiast do nieco ponad 150 km. Silnik ma moc 95 KM i moment obrotowy wynoszący 158 Nm. Osiągi powinny być natomiast wystarczające do codziennego przemieszczania się w ruchu miejskim.

Linia montażowa modelu Leapmotor T03 pojawiła się w fabryce samochodów w Tychach w miejsce wygasającej już produkcji Fiata 500. Produkcja samochodów odbywa się w systemie SKD, czyli Leapmotor T03 powstaje z gotowych elementów. Czy pochodzący z Chin pojazd ma szansę powtórzyć wielki sukces Fiata? Ciężko powiedzieć. Jest jednak dość tanim pojazdem, co może zachęcić klientów do zakupu.

Leapmotor T03 kosztuje od 18900 euro, co w przeliczeniu daje około 80 tys. zł. Na wyposażeniu mamy między innymi szyberdach i dwa ekrany 8” w roli zegarów i drugi, 10,1” z obsługą dotykową - do sterowania multimediami. W standardzie jest też klimatyzacja, kamera cofania, łączność Bluetooth i komplet wyposażenia odpowiedzialnego za bezpieczeństwo, którego wymagają przepisy. Ciekawostką jest możliwość otworzenia samochodu z poziomu aplikacji na telefon.

Na sprzedaż Leapmotor T03 w Polsce jeszcze poczekamy

Niewielki hatchback Leapmotor T03 dotychczas powstawał wyłącznie w Chinach. Produkcja z polskiej fabryki w Chinach ma natomiast zostać przeznaczona na rynek europejski. Niestety, póki co nie kupimy pojazdu w naszym kraju. Sprzedaż modelu rozpoczęła się w ostatnich dniach września 2024 roku i trafił początkowo do 13 krajów. W 2025 roku sieć dystrybucji zostanie rozszerzona do 500 punktów sprzedaży. Wtedy też możemy się spodziewać sprzedaży Leapmotor T03 w Polsce.

Portfolio Leapmotor ciągle się powiększa. Na ostatnich targach w Paryżu marka pokazała nowe modele - Leapmotor B10 (kompaktowy SUV projektowany z myślą o rynkach globalnych) oraz Leapmotor C16 (większy SUV). Wszystkie mają oczywiście napęd elektryczny.