Nowy Kindle Paperwhite 5 ma większy ekran, lepsze doświetlenie i cieńsze ramki. Działa też szybciej, a równocześnie zachowuje wszystkie atuty swojego poprzednika.

Polska premiera Kindle Paperwhite 5 z większym ekranem i lepszym doświetleniem

W ubiegłym miesiącu o nim usłyszeliśmy, a właśnie dziś na polskim Amazonie zadebiutował Kindle Paperwhite 5 – najnowszy czytnik e-booków dla tych, którzy stawiają tego typu urządzeniom nieco większe wymagania. Jego poprzednik cieszy się bardzo dobrą sławą, a w porównaniu do niego ten nowy będzie miał kilka powaznych atutów.

Nowy Paperwhite to przede wszystkim większy, a konkretnie 6,8-calowy wyświetlacz E Ink (w „Czwórce” ekran miał równe 6 cali) – czytać powinno się więc znacznie wygodniej. Komfort czytania poprawi się przede wszystkim w pełnym słońcu i w nocy, a to za sprawą antyrefleksyjnej powłoki i nowego systemu podświetlenia z 17 diodami LED (a nie pięcioma, jak w poprzedniej generacji) o regulowanej jasności, jak również temperaturze barwowej.

Amazon postarał się też o to, by z Paperwhite’a można było korzystać w wannie i na basenie – stąd wodoszczelna konstrukcja (spełniająca wymogi normy IPX8). W oficjalnej zapowiedzi producent wspomina też o możliwości działania do 10 tygodni między ładowaniami oraz wyraźnie szybszym przewracaniu stron. Na koniec jeszcze jedna dobra wiadomość – nowy czytnik kosztuje 689,99 zł, a więc tylko o 40 złotych więcej niż jego poprzednik.

Premiera Kindle Paperwhite Signature Edition w listopadzie. Ile będzie kosztować?

Bardziej wypasiony Kindle Paperwhite Signature Edition również jest w drodze do Polski. Czytnik z 32 GB wbudowanej pamięci, automatycznie dostosowującym się podświetleniem oraz (po raz pierwszy w historii tej rodziny urządzeń) bezprzewodowym ładowaniem w technologii Qi będzie dostępny od 10 listopada w cenie 869,99 zł.

